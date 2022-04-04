Почему на Руси для женщин было обязательным надевать на себя кучу юбок под сарафан

Первое упоминание о сарафане в русских летописях датируется XIV веком. И вплоть до правления Петра I эту одежду носили все – от крестьянок до дворянок. У традиционного древнерусского платья была одна особенность: под ним всегда находился целый ворох юбок, которые сковывали движения и не всегда были удобны в носке. Но для чего же была нужна такая многослойность?

Женщины в русских сарафанах

Для чего носили многослойные подъюбники

Дело в том, что изначально нижние юбки считались нательным бельем. Трусы для жителей Руси были не доступны. Женское нижнее белье появилось в Российской империи благодаря аристократии лишь в XIX веке в виде кружевных панталон.

К тому же большое количество подъюбников отлично согревало даже в самые лютые морозы. Благодаря нескольким слоям ткани под подолом образовывалась воздушная подушка, которая оберегала женщину от холода. Некоторые дамы с наступлением зимы добавляли под сарафан не только льняные и хлопковые юбки, но и шерстяные.

По всем правилам приличия ношение сразу нескольких юбок было обязательным. У крестьянок юбки служили не только защитой от грязи и холода. Они делали женщину полнее, а значит здоровее. Ведь полнота по всем укладам крестьянской жизни была равна здоровью.

А у донских казачек считалось, что чем больше юбок надето, тем выше достаток в семье.

Придворные же дамы наоборот надевали большое количество юбок для того, чтобы сделать талию более тонкой. К тому же эффект шуршания от соприкосновения юбок сражал мужчин наповал. Для этого каждый слой ткани под подолом был изготовлен из разных материалов (шелк, хлопок, муслин).

Русские девушки в старину

Таким образом, женщины носили кучу юбок под сарафаном:

· в качестве нижнего белья;

· для спасения от грязи и холода;

· у крестьян – для полноты;

· у донских казачек – показать достаток;

· у дворян – для тонкой талии и эффектного шуршания.

Как носились подъюбники и когда появилось нижнее белье

Русские девушки в старину

Сарафан – это верхняя составляющая сложного наряда. Под ним находилось как минимум 6 нижних юбок. Туда входила хлопковая рубаха чуть ниже колен, специальный подъюбник с завязками, легкая нательная юбка, шерстяная юбка для защиты от морозов, плотная юбка для придания объема. Дамы из высшего общества поддевали турнюр и кринолин.

Все слои сарафана значительно сковывали движения, к тому же такой наряд был очень тяжелым. Из-за этого в XIX веке женщины начали избавляться от нижних юбок. Этому поспособствовала новая европейская мода. Именно тогда из Европы в Россию были привезены первые панталоны.

Что интересно, изначально панталоны стали носить мужчины. Первое нижнее белье женщин было похоже на короткий подъюбник. Со временем юбку начали сшивать по низу и украшать кружевом и рюшами. Именно тогда они стали напоминать штанишки.

Первые же женские трусы появились лишь к началу XX века. Они были доступны только аристократии. Но со временем появились и у простых людей. Женщинам очень понравилось почти незаметное и приятное к телу белье. И с тех пор окончательно были забыты не только нижние юбки, но и панталоны.

Источник

Почему женщины в гареме спали одетыми? https://otari.mirtesen.ru/blog/43495130451/

Самое узкое государство в мире: как люди там живут? https://otari.mirtesen.ru/blog/43202627203/

"Прыжок в бессмертие" https://otari.mirtesen.ru/blog/43002521277/