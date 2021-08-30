Почему нельзя мыть посуду в гостях и еще 10 примет, в которые лучше поверить

Примет у нас несметное количество. Пережили они тысячелетия, приняты миллионами людей за истину. Появились они вряд ли без всякого умысла. Первоначально для того, чтобы заставить малого или упрямого окольным путем делать то, чего напрямик добиться было бы невозможно. Со временем им стали повиноваться безответно и следовать безотчетно. Например: выбрасываете куски хлеба в ведро — это к недостатку в доме, лучше скормить птицам, животным. Или если кто за обедом, не доев свой кусок хлеба, возьмется за другой, то кто-либо из близких оголодает и будет терпеть нужду. Все это как поверьe — глупо, но как правило житейское — хорошо и полезно.

«Гость недолго гостит, да много видит» — эту народную мудрость веками передавали из уст в уста русские хозяйки. И добавляли: «Уйдут гости, перемоют хозяину кости».

Сейчас многие считают хорошим тоном предложить хозяйке после званого вечера помощь в уборке со стола и мытье посуды. Дескать, хочу принять на себя часть ваших забот. Опыт многих и многих поколений людей рекомендует: делать это могут лишь очень близкие к семье люди.

Испокон веков посуда и все, что связано с приготовлением и принятием пищи, тщательно оберегалось от порчи и сглаза.

Примета эта дожила до наших дней. Поэтому, собираясь предложить свою помощь в гостях, подумайте дважды: а вдруг хозяева суеверны? Фото Getty Images Не ставь сумку на пол – к нужде Правда это или нет, а все ж ко всему, что может навлечь безденежье, не грех внимательнее отнестись. Долгие годы народных наблюдений за чередой случайных совпадений вывели такую формулу: сумке, в которой лежит кошелек, на полу не место. Бабушки говорят: «Все богатство в пол уйдет». Нынче эта примета толкуется так: не относись к деньгам небрежно, не бросай как попало и где попало, а то их «уведут». Современные правила этикета таковы: на пол сумку не ставят, потому что грязно, на стол не ставят, потому что негигиенично, поэтому ставят на специальные тумбы или вешают на крючки. Большую багажную сумку, конечно, оставляют на полу. Не свисти в доме – денег не будет Конечно, не будет, потому что, свистя в жилом доме, ты неуважительно относишься к мудрости, пришедшей из седой старины. Наши предки считали, что свистун в горнице приманивает нечисть и действует домовому на нервы — силы добра и очага свиста не любят. Свист — это ветер, а к этой стихии в старину относились с большой опаской. Большой ветер и без урожая оставит, и суда потопит, и сады поломает, и кровли посрывает. Ветер — это голод, разрушение, сиротство. Про легкомысленных женщин даже так и говорят: свистушки! Да и степенному хозяину посвистывать некогда, он о хозяйстве день и ночь радеет. В общем, даже если вы в приметы не верите, занимайтесь художественным свистом в специально отведенных местах. Иначе все богатство ветер «высвистит». На столе сидеть – беду привлекать Как можно небрежно относиться к хлебу насущному, когда добывается он в тяжких трудах? Как можно осквернять место принятия пищи, при том, что у добрых людей принято возносить благодарственную молитву Господу перед едой? Так рассуждали наши прапрапрапрабабушки и дедушки, когда формировалось понятие, что сидеть на столе не следует. Стол — это место семейного сбора. За столом совет держат, заботы и радости обсуждают. Он не для того создан, чтобы плюхаться на него пятой точкой. В старину боялись таким образом Всевышнего и духов домашнего очага прогневить, нынче же это просто считается некультурным. Даже если ты сверхпередовой человек и, что называется, «ни в Бога, ни в черта, ни в вороний грай» не веришь, это не повод игнорировать некие правила, которые устанавливает сама жизнь. Фото Getty Images Нельзя пользоваться треснувшей посудой – к нужде Начнем сразу с самого главного: есть и пить из посуды с трещинами прежде всего просто опасно. Чашка при питье или тарелка при мытье в недобрый момент распадаются прямо по трещине, и можно сильно пораниться острыми краями осколков. Теперь о «тонких материях». Слышали, наверное, такое выражение — «дом — полная чаша»? А теперь представьте, что чаша треснула и через эту трещину все добро убегает. Щербатую посуду и на Руси в обиходе никогда не жаловали, и фэншуй тоже не одобряет. Маги и различные ведуны предупреждают о «травмированном», ненормальном энергетическом поле у отколотой и склеенной из осколков посуды. Они объясняют это накоплением в данном предмете негативной энергии. Можно хранить как реликвию, как память где-нибудь в укромном месте кружку любимого покойного деда-ветерана или антикварную сахарницу, доставшуюся в наследство. А подавать еду в отколотой и треснувшей посуде — это неуважение к себе и гостям. Это неэстетично, неряшливо и является признаком дурного тона. Присядь на дорожку! Едешь ли ты на дачу, или летишь отдыхать в Таиланд — перед выходом из дома присядь хотя бы на полминутки и посиди молча. Говорят, в незапамятные времена люди считали, что, резко сорвавшись в путь, можно невзначай увести за собой душу избы — домового. Возьмет да и за хозяином увяжется. Кроме того, сидя последние минуты перед дорогой в избе люди ждали знак от доброго домашнего духа — может, предупредит как-то, что в пути опасность ждет и поездку лучше отложить? И сейчас, присаживаясь на дорожку, мы как бы просим поддержки у родных стен. Да и есть минутка еще раз подумать: не забыли ли чего, вроде билетов или загранпаспорта? Нельзя ложиться на супружеское ложе в гостях Многие считают, что присесть или прилечь на кровать посторонней супружеской пары — это как черную кошку между мужем и женой пустить. Жди скандалов и измен, а то и развода! Эта тема — просто рай для экстрасенсов. Вы на своей кровати ауру любви создавали-создавали, энергетику спальни чистили-чистили, а тут приходит посторонний человек и лезет на алтарь любви со своим чуждым биополем. Сложнее всего соблюдать неприкосновенность супружеского ложа жителям однушки, где вся жизнь протекает на одном раскладном диване — и зачатие детей, и прием гостей. Наверное, сакральная неприкосновенность постели — это результат воспитания бабушек, владелиц кроватей со взбитой периной, кружевными подзорами и горой подушек под кисеей. Просыпать соль – к ссоре Давным-давно, когда жизнь была более скудной, чем сейчас, соль была редкостью и стоила немалых денег. В пищу ее добавляли микроскопическими дозами и берегли для засолки мяса или рыбы. Отсюда и поговорка – «мы с ним пуд соли съели», то есть знакомы очень много лет. Стоит ли говорить, что случайное опрокидывание солонки считалось непростительной небрежностью. Там не просто ссорой, там и телесным наказанием попахивало. Фото Getty Images Нельзя пересекать перекресток по диагонали – чужие болезни соберешь Пересечение дорог или улиц исстари считалось местом, где любит резвиться нечистая сила. Именно потому была разработана масса ритуалов по избавлению от неприятностей и недугов: наговоренные вещи или деньги несли выбрасывать на перекресток – пускай черт заберет. Так человечество пришло к выводу: не надо на перекрестке ничего подбирать, пусть хоть золото там лежит. На пересечении дорог также не рекомендуется есть, зевать, считать свои деньги. И несмотря на то, что во многих странах мира давно официально существуют диагональные перекрестки, многие, наслушавшиеся шепота бабушек, переходят их строго по сторонам большого квадрата – от греха подальше. Нельзя разговаривать и передавать что-то через порог С порогом связано огромное количество суеверий: на заре цивилизации люди толковали мотивы поведения сил добра и зла как умели. Сейчас вряд ли кому придет в голову хоронить под порогом дома уважаемого родственника, чтобы охранял от злых духов, а были и такие языческие времена, представьте. Отсюда и пошел запрет сидеть на пороге. Вход в жилище – это граница меж двух миров. Снаружи полно нечистых духов, а внутри «хозяин» помогает, оберегает. Через порог ничего не передают и не разговаривают – либо во внешний вместе выходят, либо в домашнем мире важные дела решают. А иначе – непонимание, вражда, а потом бедность, оскудение, недород, засуха, наводнение, падеж скота. Молодую жену в дом мужчина тоже не зря на руках вносит – это чтобы духи дома приняли их за единое целое и впустили в дом новую хозяйку. Источник : https://mistika.temaretik.com/2288475869905422478 Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : Почему бывший семинарист Иосиф Сталин пытался искоренить религию в Советском Союзе (https://otari.mirtesen.ru/blog/43175148315/) Александр Проханов: Сталин — помазанник божий https://otari.mirtesen.ru/blog/43410952494 «У советского человека виноваты все, кроме него самого»Академик Юрий Пивоваров о закономерностях русской истории (https://otari.mirtesen.ru/blog/43806373581/)

Во всем, что касается домашнего очага, не принято было хозяйничать постороннему. Сотни лет назад хозяйки боялись, что гость, внедряясь в такую интимную сферу жизни семьи, уведет богатство и благополучие из дома.