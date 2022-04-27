9 фактов о самураях, которые имеют мало общего с киношными образами

Самураи или буси всегда вызывали неподдельный интерес. Это настоящая икона японской культуры.

Легендарные воины были и остаются героями многочисленных фильмов, книг, комиксов. Однако мы многого не знаем об этих загадочных людях: существует множество заблуждений и домыслов, которые не соответствуют истине.

1. Самураев было очень мало

Самураев было гораздо больше, чем думают.

Многие считают, что самураи были редкостью. На самом деле это был особый клан, социальная прослойка, которая составляла до десяти процентов населения Японии. Не так уж и мало, правда же? Фактически у каждого японца, живущего сегодня в стране восходящего солнца, в жилах может течь самурайская кровь.

2. Доспехи самураев

Доспехи самураев были сделаны с учетом особенностей человеческого организма.

Существует мнение, что западные люди боялись самураев из-за их уникальных доспехов. Однако они были не просто способом запугать врагов, а разрабатывались с учетом эргономики и свободы движения. Громоздкий внешний вид, пугающий дизайн самурайских доспехов в фильмах Джордж Лукаса «Звездные войны» - это всего лишь художественное преувеличение. Настоящие модели отличались разной конструкцией, делались из металлических пластин, покрывались лаком и оклеивались кожей.

И, конечно же, вес их был не таким огромным, как может показаться после просмотра сериала или мультфильма.

Самой яркой частью брони был шлем – кабуто, который делали из металлических полосок. Но не он вызывал дрожь у врагов, а головной убор в виде маски демона. В качестве подшлемника использовали платок из кожи.

Интересный факт: самураи, происходящие из знатных родов, старались украсить свой шлем металлическими рогами. Их даже покрывали позолотой. Возникло такое правило в конце XII века, и с каждым веком эти устрашающие элементы становились все больше.

3. Самураи-женщины

Оказывается, среди самураев были и женщины.

Сложно поверить, но среди самураев были не только мужчины. Онна-бугейши – это женщины-воины из японского дворянства, которые сражались так же яростно, как и представители противоположного пола. Но есть один нюанс: эти могущественные воительницы не использовали два меча, как мужчины. Их оружием было нагинату, древковый вариант с изогнутым клинком.

Несмотря на уверения в исторических текстах, что девушки-японки из аристократических семей в основном были домохозяйками, есть доказательства участия дам в боевых действиях. После раскопок, проведенных на месте крупного сражения, были найдены остатки 105 бойцов. Из них треть - женские.

4. Самурайская мода

У самураев была своя собственная мода.

К счастью, самураям не нужно было постоянно носить свои доспехи. Тем не менее, их повседневная одежда должна была гарантировать, что в любой момент они могут вступить в бой. Самурай часто использовал широкие брюки хакама и кимоно, которое не ограничивало движения. Они также носили хитатарэ, куртку с длинными рукавами, тоже не стесняющую движений и позволяющую быстро перемещаться.

У воинов была странная прическа. Они часто собирали волосы в пучок и брили лоб. Это делалось не для того, чтобы покорить окружающих своей красотой, а чтобы облегчить надевание кабуто-шлема. Самурайская мода была нелепой, но во главу угла ставилось удобство и функциональность.

5. Не японский самурай

В большинстве своем самураями становились японцы, но бывали исключения.

Хотя люди не японского происхождения редко становились самураями, если сегун (военачальник) или даймью (территориальный лорд) разрешал, иностранец мог быть принят в клан. Им выдавались два боевых меча и присваивалось новое японское имя. Самый известный западный самурай, который сумел стать важной фигурой в Японии - английский навигатор Уильям Адамс. Он не только отличился в воинском искусстве, но и занял место ключевого советника сегуна Токугава Иэясу в 1600-х годах. Его история вдохновила авторов несколько книг и фильмов, включая «Последний самурай» с Томом Крузом.

6. Уникальное самурайское образование

Самураи были образованными людьми.

Хотя у Адамса не было никаких проблем, чтобы стать самураем, этого нельзя сказать обо всех воинах. Помимо того, что они учились бороться и защищать своего хозяина, им также приходилось изучать культуру и искусство. Обучение самураев включало литературу, поэзию, каллиграфию, умение создавать альпинарии, разведение цветов, сборку букетов и монохромные рисунки тушью. Им также нужно было уметь проводить в совершенстве чайную церемонию. Не так уж и мало, не правда ли?

7. Самурайское оружие

У самураев было несколько видов оружия.

Мы уже упоминали, что самураю давали два меча. Катана - это более длинный клинок, в котором, как считалось, жила душа воина. А вот дайшо (дайсе), укороченный меч, рассматривался как символ статуса и носили его только признанные воины. Однако использовался также длинный лук, называемый юми, и боевые копья. В эпоху Эдо от метательного оружия решили отказаться в пользу танегасимы, кремневой винтовки. Да, в XVI веке появился порох, пушки и другие огнестрельные варианты быстро приобрели популярность.

8. Истинные предки самурая

Есть теория, что среди самураев были жители России.

Самураев были значительно меньше по сравнению с количеством европейских рыцарей, с которыми они часто сталкивались. Есть удивительная теория, что среди древнейших воинов были представители России. Некоторые из них были описаны как люди со светлой кожей и характерным европейским носом. Некоторые исследователи считают, что самураи на самом деле являются потомками айнов, которые в древности проживали на территории России (низовье Амура, Камчатка, Сахалин) и Курильских островах. Кто знает, может, в вашем роду тоже есть представители древнейшего японского клана?

9. Самураи – гиганты

Самураи не были устрашающими гигантами, как их часто изображают сегодня.

Сегодня самураев часто изображают в виде гигантов, а на самом же деле этот киношный образ сильно отличается от реальности. В основной массе японские воины были худыми, рост их не превышал 160–165 сантиметров. Для сравнения: рыцари Европы были более рослыми и могли бы потягаться с современными баскетболистами. Так что огромные и мощные самураи – это художественное преувеличение.

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