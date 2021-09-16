Православную церковь можно сравнить с живым многосложным организмом. Каждый день в ней проводятся богослужения и обряды, читаются молитвы и псалмы. Между тем церковные правила и каноны вырабатывались на протяжении многих веков, а их язык бывает трудно понять людям, которые только начинают свое приобщение к таинствам Веры. Вот, например, церковный молебен – что это такое? Тем, кто не силен в этом вопросе, предлагаем обязательно прочитать данную статью до конца для того, чтобы восполнить пробел в своих знаниях.

Когда и зачем читаются молебны в церкви

Каждое утро в православном храме начинается с совершения Божественной литургии, вслед за которой наступает время прошения Господа Иисуса Христа, пречистой девы Марии и Святых угодников о повседневных нуждах прихожан. Такие просительные молитвенные песнопения могут совершаться по самым разным поводам.

Молебен о здравии заказывается, когда мы хотим получить божью помощь в преодолении болезни, благословение на какое-нибудь важное дело.Это может быть и просьба о помощи в учебе или особый молебен святому в день именин.

Кроме таких "частных" прошений, в православных храмах принято возносить к Господу еще и общие, от лица всех прихожан, молебны-песнопения.

Молитвенные просьбы о здравии

Они бывают: водосвятные и новогодние; читающиеся во время какого-нибудь природного бедствия (сильная засуха, наводнение и т.д.) для избавления от оного; о страдающих от пьянства и от нечистых духов; торжественные чины в Рождество Христово и в первое воскресение Великого Поста и т.д.

Молебен о здравии читается в храмах ежедневно. Любой христианин может подать перед началом богослужения записочку, в которую будут вписаны имена людей, за здоровье которых он просит помолиться священников храма и всех присутствующих прихожан. Церковные служащие подают записки священнику и сколько бы ни было в них имен, все они будут упомянуты в просительном молебне о здравии.

Считается, что такая общая церковная молитва имеет огромную исцеляющую силу и человек через нее может получить реальную помощь со стороны небесных сил. Причем молебен о здравии необязательно заказывается о больном человеке, обычно в записках упоминаются все близкие родственники и друзья, которым хочется пожелать здоровья и благополучия.

Молебны об упокоении

Часто спрашивают: "Заупокойный молебен - что это такое?" Существуют еще молебны о упокоении усопших. В отдельных записках, которые тоже передаются священнику, проводящему церковную службу, указываются имена умерших людей. В этом случае церковь и все прихожане усердно молятся за упокоение душ и дарования им Царствия небесного.

Во время совершения молебнов о здравии и упокоении служащий священник при произнесении каждого имени вынимает из святой просфоры небольшую частичку и кладет ее на дискос. По завершении молебнов все вынутые частички погружаются в специальный сосуд со "святыми дарами", из которого верующие будут причащаться "кровью и телом Христовым".

Сорокоуст

Особый молебен о здравии или упокоении, читающийся на протяжении 40 дней, называется Сорокоуст. Это усиленная молитва о здоровье тяжело больного человека или упокоении умершего чада церкви Христовой. Считается, что если Сорокоуст читается в трех церквях одновременно, то действие молебна еще больше усиливается.

Иногда этот молебен называют "церковной магией". Православные верят, что такой вид молитвы лучше всего помогает справиться с разными напастями. В том числе помогает Сорокоуст от сглаза и порчи. Если имеется какой-либо человек, желающий вам зла, то если заказать 40-дневный молебен о его здравии, то зло обязательно вернется обратно к нему, ничуть не навредив вам. Только священники предупреждают, что обязательно нужно простить этого человека.

Молебен, обращенный к Божией Матери

Во всех скорбях и горестях можно обращаться к великой заступнице всех православных христиан - пречистой Богородице Деве Марии. Молебен Богородице может совершаться перед разными иконами. В некоторых церквях совершаются специальные молебны перед иконой "Неупиваемая чаша", на которой изображена дева Мария с младенцем Иисусом. Считается, что молитва перед этой иконой за человека, страдающего пороком пьянства, способна излечить его от этой беды.

Женщины, ожидающие появления на свет ребенка, могут молиться перед "Федоровской" иконой Божией Матери. Такая молитва, произнесенная с верой и надеждой, помогает выносить беременность и легко родить на свет здорового младенца. Лучше всего заказывать водосвятные молебны, после совершения которых можно взять домой святую воду.

Водосвятный молебен - что это такое

Каждый верующий человек всегда может прийти в любой православный храм и взять там для своих нужд какое-то количество святой воды. Говорят, ее сила так велика, что если добавить только одну ее капельку в сосуд с простой водой, то та мгновенно приобретет целебные свойства. Для того чтобы в церквях всегда было достаточно святой воды, священники регулярно проводят специальные малые водосвятные молебны. Большой водосвятный молебен читается раз в год, в праздник Крещения.

В храмах обычно бывают вывешены расписания богослужений, так что можно заранее узнать, когда будет проводится очередной обряд малого водоосвящения и заранее подать записочку с именами. Батюшка во время молебна помолится за тех, кто указан в ней. Возможно заказывать так называемые именные молебны (в честь вашего святого в день именин или ангела хранителя в день рождения) с водосвятием.

Молебен, обращенный к святому угоднику

Церковь учит, что в определенных жизненных обстоятельствах лучше всего молиться разным святым. Например, молебен святому пророку Захарии и Елизавете нужно заказывать в случае если в семье долго не появляется ребенок. С такой же просьбой о даровании ребенка можно обращаться к святым праведным Иоакиму и Анне.

Святая блаженная Ксения Петербургская помогает во многих житейских бедах: от неприятностей на работе до устройства личной жизни и избавления от болезней и бедности. Эта почитаемая на Руси святая помогает девушкам найти жениха, устроить жизнь своих детей и близких и т.д.

Молебен святому преподобному Александру Свирскому помогает зачать супругам наследника - ребенка мужского пола. А вот к святому великомученику Никите - покровителю младенцев, рекомендуется заказывать молебен, если занемог маленький ребенок. Святой Пантелеймон помогает исцелиться от самых тяжелый и затяжных болезней.

Особо почитаемый святой - это Николай Угодник. К его помощи прибегают те, кто отправляется в далекое путешествие, особенно по воде или люди, отчаявшиеся и потерявшие всякую надежду на любую другую помощь. Святым принято заказывать водосвятные молебны, после которых домой приносится святая намоленная водица, ею можно окропить дом, добавить в пищу и давать пить понемногу всем своим домашним.

Молебны благодарственные

Благодарственный молебен всегда обращен к Господу Иисусу Христу. Церковь дает всем возможность поблагодарить Бога за оказанную им помощь от своего лица, а также от лица других людей, к примеру, своих детей и других родственников и близких.

В Евангелии рассказывается о том, как однажды Иисус Христов исцелил 10 прокаженных и из тех десяти лишь один вернулся для того, чтобы поблагодарить его. И только он и был оправдан перед Богом, а все остальные осуждены. Вот для того, чтобы не уподобляться тем евангельским неблагодарным и дается людям возможность вознести слова благодарения к Господу.

Кроме личных благодарственных молебнов, в церкви ежегодно совершаются еще и большие общие благодарственные песнопения. Так, каждый год 9 мая совершается молебен за ниспослание России победы в Великой Отечественной войне.

Как заказать молебен

При каждом православном храме существует свечная лавка. Обычно заказы на молебны принимает свечница - женщина, служащая в этой лавке. Если вы уже точно знаете, какой именно молебен хотите заказать, то можно написать записку заранее дома или же попросить готовый бланк в лавке. Там же в свечной лавке можно получить подробную консультацию, как и что нужно делать, но не стоит задавать служащей такой обширный вопрос: "Молебен - что это такое?", это отвлечет ее от работы и создаст очередь. Лучше попросите в той же лавке продать вам книгу или брошюру на эту тему.

Нельзя вписывать в записки имена людей некрещеных, а также совершивших тяжелый грех самоубийства. Также нельзя вписывать неправославные имена. К примеру, такое распространенное сейчас имя, как Алиса, не является православным, а при крещении ребенка с таким именем ему дается другое - православное, вот его и нужно указывать в подаваемой записке.

Как вести себя в церкви во время совершения молебна

Если человек заказал молебен, это вовсе не означает, что он может безучастно стоять во время церковной службы и ждать, когда священник выполнит возложенную на него миссию. Необходимы его горячие молитвенные слова, произнесенные от всей души и с верой. Такая молитва всегда угодна Богу.

Не нужно опаздывать на службу, громко разговаривать, толкаться, мешать другим прихожанам. Вообще нужно вести себя в храме как можно более вежливо и смиренно. Нужно креститься и кланяться вслед за священником, стараться вникнуть в молебен. Текст может быть непонятен и непривычен для слуха, но постепенно понимание придет.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2303744992764234530/moleben-o...

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