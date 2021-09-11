"Он что-то скрывает!" - как уберечь ребенка от дурной компании?

В нашей семье всегда все было идеально. Мы с мужем старались воспитывать Владика без лишней строгости, но хорошим мальчиком. Учился он не на отлично, но все же хорошо, был спокойным, по дому помогал. И вот, месяц назад, как с цепи сорвался — со школы приходит поздно, обманывает, в комнате закрывается, огрызаться стал, если спросишь не то… Ощущение, что он что-то от нас скрывает!

С подобной ситуацией сталкивается большая часть родителей подростков. Кажется, в одночасье ранее приличный и воспитанный ребенок становится дерзкой мелочью, которую так и тянет взять за ухо и посадить под домашний арест. Некоторые так и делают, но проблема остается проблемой. А зачастую становится еще хуже. Что делать? Разобраться — в чем дело! Потому что гормоны — это одно, а вот компания “плохих” друзей — совсем другое…

Где ты ходишь?

Мы поняли, что все серьезно, когда, попытались выяснить, где он бродил с портфелем до 11 вечера. Владик страшно разозлился, начал кричать, что это не наше дело, что мы совсем его не понимаем, а он уже взрослый и хочет жить своей жизнью. Мне стало страшно, а муж разозлился в ответ, и они сильно поругались. Владик хлопнул дверью комнаты и до утра так и не вышел. “С кем-то он там связался”, — сказал муж, — “Нужно выяснить”. Через знакомых и одноклассников сына мы узнали, что он уже полтора месяца шатается с какой-то странной компанией старших школьников. В основном — дети из неблагополучных семей… В общем, стало ясно, что проблему нужно решать немедленно!

Определить, что ребенок попал в неудачную компанию не очень сложно, основные признаки:

резкая смена поведения — раньше был спокоен, любил читать, тихую музыку, а теперь забросил все и слушает тяжелый рок или других несвойственных ему исполнителей

ребенок начал грубить, огрызаться и кричать

он закрывается в комнате и злится, если вы заходите туда в его отсутствие, избегает разговоров на любые темы, особенно о школе и друзьях

ухудшилась успеваемость, учителя жалуются на ребенка

его заметили в компании странных людей

Эти признаки должны как минимум насторожить вас, а лучше, если вы потихоньку постараетесь сами разузнать — где и с кем проводит свободное время ваш подросток.

Когда я был маленьким…

Мы с мужем пошли к психологу. Вести туда Владика было бесполезно — мы ожидали привычной злости и истерики, поэтому решили проконсультироваться сами, а с сыном просто поговорить. Как раз наступили зимние каникулы, и мы всей семьей отправились на горнолыжную базу — давно никуда не выбирались вместе, кроме того психолог посоветовал отправиться туда, где мы ни разу не были, чтобы обстановка была непринужденной.

На горных лыжах мы кататься не умели, и было очень весело вместе

обучаться чему-то новому. Я с грустью подумала, что отчасти мы сами виноваты в том, что Владик с кем-то связался. Ведь, чем старше он становился, тем меньше времени мы ему уделяли. Уроки делать? Сам! Книжку почитать? Сам? Погулять? Сам иди, уже большой…

Накатавшись вволю мы устроили небольшой пикник на природе. Владик был счастлив, как ребенок. Да он и был ребенком в свои 13 лет. Пришло время поговорить. Мы не стали задавать вопросы или угрожать. Психика подростка такова, что он воспринимает в штыки любые советы и рекомендации. Поэтому муж просто рассказал нам историю о том, как потерял друга. Он с детства дружил с мальчишкой из соседнего подъезда, и в школе за партой за одной они сидели. А потом этот мальчик связался с “хулиганами” — так прозвали группу десятиклассников из детского дома неподалеку…. Через год мальчика не стало — совершенно глупо погиб, пытаясь разнять пьяных “друзей” — у одного в кармане оказался нож. А хулиганы даже на похороны не явились, мальчишка им просто как игрушка да песик на побегушках интересен был.

История Влада поразила. Он, конечно, ни слова не сказал, но и не злился — уже прогресс…

Главное, что могут сделать родители в такой ситуации: проявить максимум выдержки и терпения. Крики, ругань, наказания и рукоприкладство лишь усугубят ситуацию — ребенок может решить, что дома его не понимают и еще больше привязаться к чужой компании. Что делать?

Будьте другом. Старайтесь понять и принять ребенка таким, какой он есть. Он переживает один из самых сложных периодов в жизни, и если вы сумеете его поддержать — он не станет искать этой поддержки в других местах. Защищайте его. Он должен чувствовать в вас опору, знать, что с любой проблемой он может обратиться к вам и не нужно искать помощи на стороне — ему помогут родные и близкие люди. Не запрещайте. Чем больше вы запрещаете — тем больше вероятности, что подросток это сделает. Сладость запретного может оказаться выше .чем страх наказания. Доверяйте. Не стоит устраивать допросы, демонстративно читать его сообщения и переписки в соцсетях и подслушивать разговоры. Это только больше подстегнет ребенка все от вас скрывать.

Помните: чем лучше взаимоотношения в семье, тем меньше проблем между родителями и детьми в ней возникает. Старайтесь поддерживать атмосферу любви и доверия в доме.

Нет, все не изменилось в одночасье после этой поездки. Мы продолжили ходить к психологу и менять свое собственное поведение и отношение к Владику. Позволяли ему быть более самостоятельным, но старались проводить с ним больше качественного времени — нашли общее хобби. И все постепенно изменилось. Мы узнали, что он бросил дурную компанию, стал проводить больше времени с одноклассниками, даже взялся кого-то подтянуть по литературе, которую любит больше всех. Оценки понемногу приходят в норму.

Мы знаем, что это еще не конец, но стараемся сделать так, чтобы подростковый кризис прошел мягко — ведь от этого зависит дальнейшая жизнь Влада.

Кто-то прочитает эту историю и усмехнется, ведь не у всех кризис подросткового возраста проходил настолько трудно. Но помните и о том, что небрежное отношение проблемам детей может привести к побегам из дома, к попыткам суицида и непоправимым психологическим травмам. Стоит ли рисковать здоровьем и жизнью ребенка? Может быть лучше заранее задуматься о том, как помочь ему преодолеть это трудное время?

Именно при таком подходе угроза того, что ребенок свяжется с дурной компанией, вас минует.