Как перестать влюбляться не в тех мужчин?

Взаимная влюбленность делает нас счастливыми и мотивирует на развитие. Но если чувства остаются неразделенными, а мы все равно цепляемся за них, это ведет к саморазрушению. Как перестать сближаться с теми, кто приносит лишь боль и разочарование?

«Наши отношения длились два месяца, и я была уверена, что встретила свою половинку, — рассказывает Марина. — А потом он стал отдаляться и признался, что не готов к серьезным отношениям. Договорились, что останемся друзьями. Меня мучает эта «дружба», нет сил разорвать нашу связь».

«Девушка не зря упоминает «вторую половинку», как образ собственной души, который Юнг называл Анимус, — комментирует когнитивный терапевт Марина Мяус. — Если мы встречаем человека, который сливается с образом, нарисованным нашим подсознанием, нас неудержимо притягивает к нему. Но чтобы сложилась полноценная связь, необходимо отделить воображаемый образ и принять реального человека. Соглашаясь любить того, кто нами не дорожит, мы так и остаемся в потоке собственных фантазий».

Со временем растет важность не конкретного человека, а лишь масштаб его воображаемой фигуры. Мы думаем, что взаимодействуем с тем, кого любим, но на самом деле ведем диалог с самим собой — той частью нашего Я, с которой в обычной жизни не находим силы встретиться.

«Это может быть следствием раннего опыта, связанного с отношениями с родителями, или с давними травмами, которые держат в плену, — объясняет Марина Мяус. — Несчастная любовь — лишь зеркало, сквозь которое мы смотрим на себя. Но это зеркало кривое, искажающее. И диалог с собой будет разрушителен, если мы не найдем силы убрать воображаемую фигуру того, в кого влюблены. Вместо того, чтобы снова и снова пытаться повторить прежний травмирующий любовный опыт, нам нужно встретиться со своими переживаниями один на один».

Как перестать влюбляться безответно

Если безответное чувство длится долго, трудно признаться себе, что мы бессмысленно тратим время своей жизни. Включаются механизмы психической защиты, которые убеждают нас: возлюбленному что-то мешает сделать шаг навстречу. Часто это превращает нас в непрошеных «спасателей»: мы стремимся помочь преодолеть обстоятельства, которые мешают потенциальному партнеру быть с нами. Постепенно мы теряем критическое отношение к себе и окружающим, воспринимая только те слова и поступки, которые подпитывают наши иллюзии.

Как разорвать замкнутый круг?

Прервать контакт. Если партнер не делает шагов навстречу, воображаемая любовь черпает энергию только за счет наших собственных мыслей и фантазий. Прервите все контакты, как реальные, так и виртуальные. Удалите человека из друзей в социальных сетях, чтобы не было искушения следить за его жизнью.

Если партнер не делает шагов навстречу, воображаемая любовь черпает энергию только за счет наших собственных мыслей и фантазий. Прервите все контакты, как реальные, так и виртуальные. Удалите человека из друзей в социальных сетях, чтобы не было искушения следить за его жизнью. Сосредоточиться на себе. Важно перенаправить поток энергии, которую мы тратили на бесплодные фантазии о недоступном мужчине, на себя. Займитесь работой, учебой или творчеством — чем-то, что способствует росту вашей личности и обретению большего самоуважения. Как только мы перестаем подпитывать воображаемую фигуру и начинаем вместо нее «растить» собственную, значимость воображаемой связи постепенно уменьшается.

Как перкратить влюбляться во всех подряд

Любовное чувство может превратиться в наркотик. Мы стремимся снова испытать его, часто при этом сближаясь с теми, кто манипулирует нашей потребностью.

Как разорвать замкнутый круг?

Задуматься о самоуважении. Пытаясь любой ценой быть с человеком, которому безразличны, мы теряем самоуважение. Признавать это тяжело, поэтому психика подбрасывает множество оправданий такой связи. Самоуважение позволит опираться прежде всего на себя, а не искать опору в другом человеке.

Пытаясь любой ценой быть с человеком, которому безразличны, мы теряем самоуважение. Признавать это тяжело, поэтому психика подбрасывает множество оправданий такой связи. Самоуважение позволит опираться прежде всего на себя, а не искать опору в другом человеке. Восстановить ресурсы. Истощая себя эмоционально, мы теряем интерес к другим сторонам жизни. Партнер, который любит и принимает, дает силы и бесстрашие двигаться вперед. Тот, кто обесценивает наши чувства, забирает и наши силы.

Истощая себя эмоционально, мы теряем интерес к другим сторонам жизни. Партнер, который любит и принимает, дает силы и бесстрашие двигаться вперед. Тот, кто обесценивает наши чувства, забирает и наши силы. Избавиться от роли жертвы. Мы оказываемся в психологическом подчинении у человека, который нами не дорожит. Подумайте, чем вам может быть выгодна пассивная роль? Возможно, так вы пытаетесь снять с себя ответственность за собственную жизнь?

Как не влюбляться в несвободных

Прообразом всех влюбленностей Зигмунд Фрейд считал влечение к родителю противоположного пола. В полной семье эта фигура всегда несвободна.

«Детский опыт соперничества с родителем своего пола может добавлять страстей в любовный треугольник во взрослом возрасте, — объясняет юнгианский аналитик Лев Хегай. — Победить соперника не менее важно, чем добиться объекта любви. С этой точки зрения выбор несвободных партнеров провоцирует более сильные чувства».

Как разорвать замкнутый круг?

«Нужно честно ответить себе на вопрос: готовы ли вы к истинному к сближению? — предлагает Марина Мяус. — Что заставляет вас держаться за отношения, в которых невозможно полноценное присутствие любимого человека? Возможно, в родительской семье вы видели не только любовь и заботу, но и много взаимных претензий, раздражения. В этом случае связь с несвободным партнером позволяет оставлять дверь открытой».

Как разорвать замкнутый круг?

Родителям подростка стоит проявить терпение. Худшее, что вы можете сделать, — порицать или высмеивать его чувства. «Такое увлечение может быть связано с естественным процессом сепарации, в ходе которого подросток пытается отсоединиться от влияния матери. При этом образ звезды оказывается бессознательным противовесом зависимости от родителя, — объясняет Лев Хегай. — Если привязанность к кумиру не носит критический характер и не угрожает безопасности подростка, позвольте ему просто пережить этот период. Будьте терпеливы и открыты к разговору. Дайте понять, что любите ребенка независимо от его увлечений».

Худшее, что вы можете сделать, — порицать или высмеивать его чувства. «Такое увлечение может быть связано с естественным процессом сепарации, в ходе которого подросток пытается отсоединиться от влияния матери. При этом образ звезды оказывается бессознательным противовесом зависимости от родителя, — объясняет Лев Хегай. — Если привязанность к кумиру не носит критический характер и не угрожает безопасности подростка, позвольте ему просто пережить этот период. Будьте терпеливы и открыты к разговору. Дайте понять, что любите ребенка независимо от его увлечений». У взрослых влюбленность в звезду часто оказывается еще и последствием неудач в личной жизни, из-за чего происходит регресс в подростковую стадию. Задумайтесь о предшествующих отношениях. Возможно, в вас по-прежнему живут боль и разочарование. Любовь к недоступному человеку — зона заведомой безопасности. Но одновременно с этим вы обкрадываете себя, не пуская в свою жизнь полноценные чувства и ограничивая возможности внутреннего роста, которые нам дают только близкие отношения в реальном мире.

Как перестать влюбляться в недоступных

Влюбленность в известного певца, актера или спортсмена — распространенное явление среди подростков. Это детское проживание событий жизни в формате игры. Но если человек уносит привязанность к недоступным и знаменитым во взрослую жизнь — это превращается в проблему.

«Влюбленность в кумира во взрослом возрасте — индикатор того, что в детстве мы не получили достаточно материнской любви, и недоступный, но любимый образ матери замещается образом звезды», — говорит Лев Хегай.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Подписывайтесь на сайт

Рекомендую также прочесть:

Юрий Гагарин – жертва величайшей советской космической авантюры века? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43411206636/)

Самая секретная дверь московского Кремля: где она находится https://otari.mirtesen.ru/blog/43229782605/

8 вещей, которые не так важны для отношений, как принято думать https://otari.mirtesen.ru/blog/43748440506/