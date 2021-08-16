Интересные исторические факты, которых нет в школьной программе

Приглашаем любителей истории и просто любознательных читателей Бугаги к прочтению этих интересных исторических фактов, про которые не пишут в школьных учебниках.



1. Спартанцы были настолько богаты, что никому не нужно было работать





Древняя Спарта в классическую эпоху была чрезвычайно богатым государством. В основном благодаря своим завоеваниям и господству над соседствующим народом илотов.



Когда спартанский мальчик достигал совершеннолетия и становился мужчиной, спартанское государство предоставляло ему государственный сельскохозяйственный земельный участок, а также выделяло ему рабов-илотов, которые занимались на этом участке земледелием.



По сути, это превращало каждого гражданина Спарты в состоятельного представителя обычного высшего класса. Поэтому им не нужно было работать ради заработка.



Тем не менее, частная собственность существовала, и это было важно, потому что...



2. Спартанские женщины владели большей частью земли и богатств в Спарте





Спартанское наследственное право было безумно прогрессивным по сравнению с остальными наследственными правами Древней Греции.



Когда умирал спартанский мужчина, его сельскохозяйственные угодья отходили обратно государству. Однако его частная земля доставалась его жене.



В Спарте многие мужья умирали молодыми из-за воинствующей культуры спартанцев, и когда это происходило, их вдовы зачастую увеличивали своё наследство на протяжении всей жизни вплоть до собственной смерти. А уже после их смерти земля в равной степени отходила их детям мужского и женского пола.



Таким образом, молодая женщина, которая выходила замуж за состоятельного мужчину, скорее всего, наследовала его состояние ещё во время своей молодости. Затем наследовала состояние своей матери, и, увеличив своё состояние, становилась супербогатой.



Затем она оставляла всё это своим детям, создавая сумасшедший эффект снежного кома наследования.



3. Во время Великого лондонского пожара погибло всего 6 человек

Великий лондонский пожар 1666 года, начавшийся, по всей видимости, из-за пекарской печи, нанёс огромный ущерб всему Лондону. Однако, несмотря на разрушение более 13500 зданий и вынужденную эвакуацию 80 тысяч человек, он, к счатью, унёс жизни только 6 лондонцев.



4. За 12-летний период Французской революции у Франции появился совершенно новый календарь









И не только это, но и совершенно новая система хронометрирования тоже.



Между 1793 и 1805 годом правящее французское правительство использовало Французский республиканский календарь, чтобы избавиться от всех религиозных и роялистских привязок, присутствовавших в старом календаре.



Это также было частью более широких усилий для перевода Франции на десятичную систему мер с точки зрения времени, валюты и метрики.





Во Французском республиканском календаре были 10-часовые дни, в каждом часе было 100 минут, в каждой минуте было 100 секунд.



Хотя в этом сумасшедшем календаре было 12 месяцев, каждый из них состоял из 30 дней. Каждому месяцу дали новое название, которое отражало значение каждого сезона. Например, один месяц назывался "нивоз" (Nivôse) от латинского слова " nivosus", что в переводе означает "снежный".





5. Чингисхан создал одну из первых международных почтовых систем









Одна из причин, по которой монгольская армия великого хана была настолько смертоносной, заключалась в её подвижной и гибкой структуре, а также в огромных коммуникационных возможностях. Одним из его первых указов в качестве хана было учреждение конной курьерской службы под названием "Ям" (Yam).





Система "Ям" выросла в военную почтовую службу, охватывавшую многие рубежи, с сетью почтовых домов и путевых станций по всей его империи.



6. Каждый 200-й человек является прямым потомком Чингисхана







Монгольский император был известен тем, что у него было много детей. По крайней мере, 11 точно.



В 2003 году учёные провели исследование, которое показало, что у одного из 200 мужчин такая же Y-хромосома, как у монгольского завоевателя.



Возможно, это кажется не так много, но нужно учитывать, что на нашей планете примерно 3,7 миллиарда мужчин. Таким образом, около 19 миллионов человек на Земле являются потомками Великого хана.



7. Во времена Великой депрессии проводились танцевальные марафоны







Однако это делалось не для поддержания американского духа во время тяжелейшего финансового кризиса в истории страны. Эти соревнования на человеческую выносливость служили способом предоставить на несколько дней крышу над головой и пропитание обанкротившимся супружеским парам.



Партнёры по танцам спали по очереди прямо во время соревнований: пока один спит, другой его поддерживает и продолжает танцевать.



8. Большой цирк (Circus Maximus) в Риме по-прежнему остаётся крупнейшей спортивной ареной из когда-либо построенных









Он использовался для казни заключённых, таких как христиане и евреи, как часть Римского триумфа, а также для гонок на колесницах.



Историки полагают, что Большой цирк мог вмещать от 150 до 250 тысяч зрителей одновременно. Это означает, что он мог вместить больше зрителей, чем Стадион Первого мая в Пхеньяне, Северная Корея, самый большой по вместительности стадион в мире, который может вместить примерно 114 тысяч человек.



9. Чарльз Дарвин изобрёл собственное офисное кресло на колёсиках









Зачем? Потому что этот человек был гением, вот зачем.



Хотя офисные кресла на колёсиках тогда уже производились, они не были удобными или, в любом случае, такими же эргономичными, как сейчас. Поэтому Дарвин сделал со своим роскошным креслом нечто радикальное.



Этот человек был известным трудоголиком, и когда он не собирал свои образцы, то сидел за их изучением и делал записи.



Он обнаружил, что для того, чтобы переместиться от стола к столу в кабинете и лаборатории, ему приходится преодолевать всё помещение. Поэтому, чтобы максимизировать свою продуктивность и экономить драгоценное время исследований, он решил прикрепить колёса к своему роскошному креслу.



Бонусный исторический факт: знаете ли вы, что Чарльз Дарвин съедал по крайней мере по одной особи каждого вида, который он когда-либо открывал или изучал.



10. Голливуд переехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы избежать патентов Эдисона







Голливуд во всём мире является признанной столицей киноиндустрии. Однако так было не всегда.



Первоначально, в 1800-х годах, "Фабрика грёз" базировалась в Нью-Йорке, который был близок к Нью-Джерси, а в Нью-Джерси базировался мастер по патентам Томас Эдисон.



У Эдисона были патенты на более чем 1000 различных вещей, в том числе на большую часть технологий, необходимых для создания высококачественных фильмов. Короче говоря, если вы хотели заниматься кинобизнесом, то вам нужно было иметь дело с Эдисоном.



Поэтому "независимые" кинематографисты выбрали альтернативный вариант борьбы с Эдисоном: бегство от Эдисона.



И вот что они сделали! Они перебрались в Калифорнию, в район страны, где судьи относились к Эдисону и его патентам не так дружелюбно и где колёсам закона об авторском праве требовалось больше времени на то, чтобы крутиться.



11. Во время войны между Нидерландами и архипелагом Силли, которая длилась 335 лет, не было ни одного сражения или смерти







Длившаяся с 1651 по 1986 год, война была побочным результатом Английской гражданской войны и решения нидерландцев встать на сторону парламентариев, а не роялистов.



Роялисты в отместку совершили набег на несколько нидерландских кораблей и сбежали на архипелаг Силли. Неожиданно появились нидерландцы с требованием возмещения от роялистов, а когда те не заплатили, объявили им войну.



Но они решили считать дело законченным и поспешили вернуться домой, так как поняли, что у роялистов нет ни гроша в кармане. Единственное, они никогда не объявляли перемирие с архипелагом и просто совершенно забыли, что находятся в состоянии войны.



Примерно 3 века спустя историк Рой Дункан (Roy Duncan) наткнулся на сноску про войну Силли. Он пригласил нидерландского посла в Великобритании на архипелаг, где был заключён и подписан мирный договор, через 335 лет положивший конец войне, в которой не пролилась ни единая капля крови.



12. Патрон калибра 7.62 мм был создан 130 лет назад







Даже если вы не являетесь фанатом оружия, то всё равно, вероятно, слышали, как кто-то упоминал об этом типе боеприпасов.



Такие боеприпасы используются в автоматах АК47. Поэтому неудивительно, что этот патрон был разработан Российской империей в 1891 году.



Изначально разработанный для винтовки Мосина, этот патрон используется до сих пор.



Это один из самых распространённых типов патронов для огнестрельного оружия в истории.



13. В Англии в XVIII веке ананас был показателем положения в обществе







Несмотря на то, что ананасы появились в Англии только после 1600-х годов, уже к 1700-м годам владеть ананасами стало повальной модой.



Кто был достаточно богат, чтобы владеть ананасом, тот носил их с собой, чтобы демонстрировать своё личное благосостояние и статус высокого класса. Почти всё, от одежды до посуды, было украшено этими экзотическими плодами.



А те, у кого не было достаточно денег, чтобы купить себе ананасы и стать частью этой моды, могли взять ананас напрокат, чтобы показывать его на публике и весь день выглядеть "достойно".



14. Первые известные произведения искусства были созданы примерно 100.000 лет назад







Считается, что история искусства началась с Homo Sapiens в эпоху верхнего палеолита.



Самые древние известные произведения искусства были обнаружены на территории современной Франции.



15. Пилот Enola Gay Пол Тиббетс нигде не похоронен и не имеет надгробного камня







Стратегический бомбардировщик ВВС США Enola Gay — это самолёт, который останется в истории до конца человечества. С него была сброшена первая ядерная бомба на Хиросиму.



Пилотом этого самолёта был некий Пол Тиббетс (Paul Tibbets), который, находясь уже в преклонном возрасте, решил, что не хочет похорон и надгробного камня, поскольку опасался, что это станет местом протестов против ядерного оружия.



Вместо этого он был кремирован, а его прах был развеян над Ла-Маншем.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2281493547497818144/

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