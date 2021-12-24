Самые смешные "Анекдоты от Отари"





Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !





























Из троллейбуса выходит приезжий и спрашивает первого встречного:— А где ваша знаменитая Дерибасовская?— Так вам надо было еще четыре остановки проехать!— А мне в троллейбусе сказали, что сейчас надо выходить!— Простите, а вы стояли или сидели?





Одесса. Привоз. Женщина, продающая куриные окорочка, пытается заинтересовать проходящую мимо дамочку:— Вы только посмотрите, какие ляжки!Дама (высокомерно):— А вы видели мои?





С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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