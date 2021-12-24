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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
                                            Смейтесь на здоровье !
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Из троллейбуса выходит приезжий и спрашивает первого встречного:— А где ваша знаменитая Дерибасовская?— Так вам надо было еще четыре остановки проехать!— А мне в троллейбусе сказали, что сейчас надо выходить!— Простите, а вы стояли или сидели?
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Одесса. Привоз. Женщина, продающая куриные окорочка, пытается заинтересовать проходящую мимо дамочку:— Вы только посмотрите, какие ляжки!Дама (высокомерно):— А вы видели мои?
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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