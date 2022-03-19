Интересные и удивительные факты о растениях

Растения окружают нас всю жизнь. С самого раннего детства мы наблюдаем за тем, как растут и распускаются цветы, покрываются зелеными листиками деревья, осенью мы собираем букеты из листьев, а летом выращиваем огурцы и зелень на огороде.





Растения – это отдельное биологическое царство, очень богатое и разнообразное. Оно включает в себя не менее 320 тыс. видов. О каждом из них можно было бы написать отдельную статью, т.к. все они уникальны, обладают своими, неповторимыми свойствами.

Но, даже если вы достаточно много знаете об этом царстве, 10 интересных фактов о растениях могут вас удивить.

1.

Лист Виктории Регии до двух метров в диаметре





Виктория Регия или же Виктория амазонская – водное растение, является самой большой кувшинкой в мире. Распространена в Бразилии, на реке Амазонке, а также в Боливии.

У этого растения широкие плавающие листья, имеющие круглую форму, края листа часто загнуты вверх. Они огромных размеров, диаметр листа может превышать 2 м. Листья усилены полыми ребрами, они выдерживают большой вес до 30 кг, в некоторых случаях до 50 кг. Нижняя часть этих огромных листьев фиолетового или красно-коричневого цвета. Они нужны, чтобы защищать кувшинку от водных животных и рыб.

Цветки спрятаны под водой, появляются на поверхности всего раз в год. Цветение короткое, полюбоваться на них можно только 2-3 дня. Они раскрываются по одному. От них исходит удивительно приятный аромат. В раскрытом состоянии их диаметр, по сравнению с листом, небольшой, всего 20-30 см.

2.

Кора эвкалипта постоянно обновляется





Эвкалипты – это одни из самых высоких деревьев, которые могут достигнуть до 100 м в высоту. В год оно вытягивается на 5-15 см. Кора мешает дереву расти, поэтому оно ее ежегодно сбрасывает, она отпадает со стволов кусками или же целыми пластами.

По строению коры эвкалипты делят на несколько групп. Бывают гладкокорые деревья, у которых кора гладкая, спадает кусками и лентами. Также есть волокнистокорые с толстым слоем коры, коричневого цвета, которая сохраняется на крупных ветвях и стволе и другие.

Особенно интересен радужный эвкалипт, вытягивающийся на 24 м. У него кора разных цветов, ее цвет постоянно меняется, из-за чего он и получил такое название. Молодая кора зеленого цвета, потом становится синей, фиолетовой, оранжевой и даже бордовой.

3.

Раффлезия Арнольди — самый крупный цветок





Это растение-паразит можно увидеть на островах Суматра и Калимантан. Раффлезия Арнольди – это одиночные цветки, считающиеся самыми большими на планете. Диаметр – 60-100 см, а весят они до 8 кг. У него нет листьев, стебля, корней, т.к. он получает питание из организма хозяина.

Его так назвали в честь английского натуралиста Джозефа Арнольда. Цветок обнаружил местный проводник, который работал с ним в лесу, на юго-западной части острова Суматры.

Другие названия – «цветок лотоса» или «трупная лилия». Он красного цвета с коричневым оттенком, с особым ароматом, похожим на запах тухлого мяса, чтобы привлекать насекомых. Бутон созревает несколько месяцев, а цветет несколько дней. Плоды похожи на ягоды, в них много семян.

4.

Бамбук – самая высокая трава в мире





Род «бамбук» включает в себя более 140 видов, которые в основном растут во влажных тропиках. Он считается самым быстрорастущим растением на планете. За один день он может вытягиваться на 1 м, но в среднем вырастает до 40 см.

Одним из самых крупных его видов является бамбук обыкновенный, с ярко-желтыми стеблями и зелеными листьями. Но самым длинным считается вид дендрокаламус, он вытягивается на 40-50 м.

Побеги молодого бамбука мягкие, потом твердеют, сердцевина – ярко-желтая. В период бурного роста его ростки могут пробить даже камень.

5.

Сосна Мафусаил – одно из самых старых деревьев на Земли





Одним из самых древних деревьев является сосна остистая, которую назвали Мафусаил. Семечко, из которого она выросла, проросло в 2831 году до н.э., т.е. его возраст – 4849 лет.

Ее обнаружил ботаник Эдмунд Шульман в 1953 году. Она растет в Калифорнии, в Национальном лесу Инио, около горного хребта Уайт-Маунтинс. Его точное местонахождение скрывается, чтобы дерево не пострадало от вандалов.

Долгое время эта сосна была самым старым неколониальным деревом, пока в 2012 году не обнаружили сосну такого же вида, возраст которой 5069 лет.

6.

Дерево кешью Пиранжи охватывает почти 2 га земли





В Бразилии, около города Натал, растет необычное дерево, которое больше похоже на лес. Оно занимает площадь, в 80 раз больше, чем обычное дерево кешью, и дает в год около 80 тыс. плодов.

Дерево кешью Пиранжи было посажено в 1888 году обычным рыбаком. Но в нем была какая-то генетическая мутация, из-за которой ветки дерева, как только касаются земли, пускают корни и начинают расти. Сейчас это самая известная достопримечательность страны.

7.

Баобаб – самое толстое дерево планеты





В сухих саваннах тропической Африки растут самые толстые деревья на планете, диаметр ствола которых достигает 10 м, у всех его представителей он не менее 8 м.

Несмотря на такие внушительные размеры, высота баобабов не такая большая, около 20 м. Необычайную толщину этого дерева используют местные жители. В Зимбабве в полом баобабе был сделан вокзал, в котором было несколько десятков мест. В Бостване из него создали тюрьму, в Кении – гостиницу. А в одном из самых старых баобабов, которому не менее 6 тыс. лет, был сделан бар, любимое место иностранных туристов.

8.

Бешеный огурец выбрасывает семена на 10 м





Бешенный огурец – травянистое растение, которое известно тем, что может выбрасывать семена. Растет в Крыму, на Кавказе, в Средиземноморье, предпочитает обочины дорог, мусорные места, огороды (сорняк), берег моря. Стебель у него тянется на 50-150 см.

Внешне похож на обычный огурец. Плоды зеленые, сочные, продолговатой формы, которые вырастают до 4-6 см, их ширина – 1,5 -2,6 см. Они тупые с обоих концов, колючие, в них много семян. Длина семян – один сантиметр, они длинные, коричневого цвета, гладкие и мелкие. Когда семена созревают, ткань, которая их окружает, превращает в слизистую массу.

Внутри огурца образуется большое давление, он отрывается от плодоножки, и семена со слизью летят наружу, на огромные расстояния, более 6 м. Это происходит в августе или сентябре.

9.

Посидония океаническая – морской рекордсмен, ее длина около 8 км





Одним из самых больших растений в мире считается Посидония океаническая. В 2006 году на дне Средиземного моря обнаружили экземпляр, длина которого составила 8 км. Она растет вдоль побережья Средиземного моря. Названа в честь повелителя морей Посейдона. Предпочитает расти колониями, образуя на глубине 30-50 м целые луга.

Было бы неправильно называть Посидонию водорослью, это настоящее растение, т.к. у него есть корень, стебли, цветы, семена. Она необходима для подводного мира, т.к. насыщает воду кислородом и становится домом для подводных обитателей. Листья и побеги часто выбрасываются морем на берег. Местные жители используют их, как упаковочный материал.

10.

Гиперион – самое высокое дерево





Самое высокое живое дерево на планете – Гиперион. Его высота – 115, 61 м, диаметр – 4,84 м. Так назвали одного из представителей секвойи вечнозеленой, которая растет в Калифорнии, в национальном парке «Редвуд». Его обнаружили в 2006 году, в отдаленной части парка два натуралиста, Крис Аткинс и Майкл Тэйлор.

Точное местоположение дерева скрывают, иначе к нему направится поток туристов, а это нарушит экосистему.

Предполагается, что Гипериону уже не менее 700-800 лет. Оно могло бы вырасти еще выше, но дятлы повредили его ствол на самой вершине, из-за чего в скором будущем дерево может и не будет рекордсменом, его могут обогнать другие.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2437231853574556352/

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