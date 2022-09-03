Кто такой Иоанн Креститель и почему его называют Предтечей?

Все христиане мира знают прославленную пару Иоанна Крестителя и Иисуса Христа.

Имена этих двух личностей неразрывно связаны между собой.

При этом если историю жизни Иисуса знает практически каждый набожный человек, то о земном пути Иоанна Крестителя известно далеко не всем.

Исторические сведения о Крестителе

Кто такой Иоанн Креститель и какова его роль в христианской религии? К сожалению, документальные свидетельства (кроме Евангелия) и пара жизнеописаний о деяниях этого человека практически не сохранились. Несмотря на это, Иоанн Креститель - это реальная личность, существование которой никто даже не оспаривает. Этот грандиозный по своей значимости человек стал «Предтечей» Иисуса Христа. Многие люди не понимают, что значит это слово. Значение слова «предтеча» в различных источниках трактуется по-разному. Это предшественник, лицо, которое своей деятельностью подготовило путь чему-то или кому-то, событие или явление, подготовившее почву для других деяний. Иоанн Креститель был сыном престарелого первосвященника Захарии, отчаявшегося иметь наследника, и его праведной жены Елисаветы. В библейских писаниях говорится о том, что он родился на полгода раньше Иисуса. О его появлении на свет и служении Господу возвестил ангел Гавриил.

Также о его рождении говорили Исайя и Малахия. Крестителем его называли потому, что он совершал ритуал омовения (крещения) человека в водах р. Иордан в качестве его духовного обновления.

Точное место, где родился Иоанн, не указано ни в одном источнике. Считается, что он появился на свет в Эйн-Кареме, предместье Иерасулима. Сегодня на этом месте возвышается францисканский монастырь, посвященный этому Святому. Многие теологи считают, что отца Иоанна Захарию убили в храме по приказу царя Ирода после того, как он отказался указать местонахождение своего новорожденного сына. Мать Крестителя спасла его от убиения во время резни вифлеемских младенцев, укрывшись в пустыне. По преданию, она, услышав о поисках Иоанна, пошла с ним на гору. Громким голосом Елисавета приказала горе укрыть ее и сына, после чего скала разверзлась и впустила ее. В то время их постоянно охранял ангел Господень.

Информация об Иоанне

Все обстоятельства рождения и жизни Иоанна Предтечи подробно описываются в Евангелии от Луки. Свою юность он провел в пустыне. Житие Иоанна Крестителя до момента его явления народу было аскетическим. Он носил одежду, сшитую из грубой шерсти верблюда и подпоясанную кожаным ремнем. Иоанн Креститель питался сушеными акридами (насекомые рода саранчи) и диким медом. Достигнув тридцатилетнего возраста, он начал проповедовать народу в Иудейской пустыне. Иоанн Креститель Предтеча призывал людей к покаянию в своих грехах и следованию праведной жизни. Его речи были немногословны, но производили сильное впечатление. Одна из его излюбленных фраз звучит так: «Покайтесь, ибо приближается Царствие Божие!» Именно благодаря Иоанну появилось выражение «глас вопиющего в пустыне», поскольку таким образом он выражал свой протест ортодоксальному иудаизму.

Введение в обиход обозначения «Предтеча»

Впервые Иоанна крестителя назвал «Предтечей» гностик Гераклион, живший во II веке. В дальнейшем это обозначение было принято христианским ученым Климентом Александрийским. В православной церкви оба эпитета «Предтеча» и «Креститель» используются одинаково часто, а в католической второе употребляется намного чаще. Иоанну на Руси издавна посвящены два больших почитаемых народом праздника: Ивана Купалы и Ивана Головосека (Усекновение головы).

Влияние Иоанна Крестителя на народ

Проповедовать Креститель начал примерно в 28 году н.э. Он укорял людей за гордыню своим избранничеством и требовал восстановления старых патриархальных норм этики. Сила проповедей Предтечи была столь велика, что население Иерусалима и всех иудейских окрестностей приходило к нему креститься. Посвящение водой Иоанн производил в р. Иордан. При этом он говорил, что при омовении человека Бог отпускает ему грехи. Погружение в воду и покаяние он называл приготовлением к принятию Мессии, который должен был скоро появиться в этих краях. На берегах Иордана Иоанн продолжал проповедовать, собирая вокруг себя все большее число последователей. Есть сведения, что под действием речей Предтечи принять крещение пришли даже фарисеи (религиозная группировка, призывавшая скрупулезно соблюдать Закон) и саддукеи (высшее духовенство и аристократы), однако Иоанн прогнал их без крещения.

Сущность учения Иоанна Крестителя

В начале своей проповеднической деятельности Предтеча сочетал призыв к покаянию с погружением в священные воды Иордана. Эта процедура символизировала очищение от людских грехов и приготовление к приходу Мессии.

Проповеди Иоанна воинам, мытарям и другим людям

Помимо общения с простыми людьми, Креститель много времени посвящал проповедям воинам. Он призывал их не клеветать, не обижать никого, а также довольствоваться своим жалованием. Предтеча просил мытарей не требовать более того, что им определено законом. Всех людей, невзирая на их положение и достаток, он призывал делиться как пищей, так и одеждой. Последователи Крестителя создали общину, называемую «ученики Иоанновы». Среди себе подобных она отличалась чрезвычайно строгим аскетизмом.

Пророчество о Мессии

Святой Иоанн Креститель на вопрос о посланнике Божьем ответил иерусалимским фарисеям: «Я крещу в воде, но стоит среди вас, которого не знаете вы. Он, идущий за мной, но который стоит впереди меня». Этими словами он подтверждает приход на землю Мессии.

Знакомство Иоанна Крестителя с Иисусом

Иисус Христос в числе других израильтян пришел на берега Иордана послушать проповеди Иоанна. Практически сразу он попросил крещения от руки Предтечи, чтобы «исполнить всякую правду». Несмотря на всю свою суровость, Пророк Иоанн Креститель указал народу на Христа как на Агнца Божия. Евангелисты Матфей, Марк и Лука писали об одной встрече Предтечи и Иисуса. В то же время Апостол Иоанн пишет о двух моментах общения этих личностей. Так, в первый раз перед Крестителем предстал незнакомец, в котором Дух в виде белого голубя указал ему на Агнца Божия. На следующий день Христос и Предтеча снова встретились. Именно тогда Иоанн Креститель провозгласил Иисуса Мессией, что и стало, по мнению теологов, его главным подвигом.

Крещение Иисуса

В то время, когда Иоанн Предтеча находился в Вифаваре у реки Иордан, к нему пришел Иисус, желающий принять крещение. Поскольку в наши дни точное расположение этого населенного пункта невозможно установить, местом омовения Христа с XVI века считается участок на берегу реки, где расположен монастырь Святого Иоанна. Он находится в километре от г. Бейт-Авары, что восточнее Иерихона на 10 км.

Во время крещения Иисуса «отверзлись небеса, и Святой Дух сошел на Него, как голубь, и глас с неба глаголил: «Ты Мой Сын Возлюбленный, в Тебе благоволение Мое». Таким образом, благодаря Иоанну было засвидетельствовано всенародно мессианское предназначение Сына Божьего. Крещение оказало сильное влияние на Иисуса, поэтому оно рассматривается евангелистами как самое первое важное событие общественной деятельности Мессии. После встречи с Христом Иоанн крестил людей и в Еноне, что расположен близ Салима.

После крещения Иисус стал преемником Иоанна. Он даже речи свои начинал, как Предтеча, с призыва к покаянию и возвещения о приближении Царства Небесного. Теологи считают, что без Христа проповеди Иоанна были бы недейственными. В то же время без Крестителя как Мессии, подготовившего почву для проповедей Иисуса, его чтение не нашло бы такого отклика у народа.

Значение Иоанна Предтечи в христианстве

Несмотря на все свои заслуги, Креститель в религиозных преданиях совсем не приравнивается к Христу. Хотя он и был старшим по возрасту и стал первым проповедовать покаяние и пришествие Царства Божия, он все-таки поставлен ниже, чем Иисус. Иоанна Крестителя часто сравнивают с ветхозаветным пророком Илией, который также выступал ревнителем единого Всевышнего Яхве и боролся с ложными богами.

Путь Иоанна Крестителя к казни

Как и у Иисуса Христа, у Предтечи был свой жизненный путь в казни. Он связан с обличением Крестителем палестинского тетрарха (человека, унаследовавшего часть царства отца) Ирода Антипы. Он отказался от общечеловеческих принципов морали и многих религиозных правил. Ирод Антипа женился на жене своего брата Иродиаде, нарушив тем самым еврейские обычаи. Иоанн Креститель открыто осуждал этого правителя. По наущению злобной Иродиады Ирод Антипа примерно в 30 году н.э. заключил Предтечу в тюрьму, но, боясь народного гнева, все же сохранил ему жизнь.

Усекновение главы Иоанна крестителя

Иродиада не смогла простить обиду Иоанну Крестителю, поэтому она дождалась удобного момента, чтобы осуществить свой коварный план мести. В день, когда Ирод Антипа отмечал свое рождение и давал пышный пир для старейшин и вельмож, он пожелал танца Саломеи, дочери Иродиады. Она угодила правителю и его гостям настолько, что он сказал ей, чтобы она просила у него что угодно. По просьбе Иродиады Саломея потребовала голову Крестителя на блюде. Несмотря на свой страх перед народным возмущением, Ирод исполнил свое обещание. По его приказу в темнице отрубили голову Иоанна Предтечи и подали Саломее, которая отдала ее своей коварной матери. Достоверность этого факта подтверждается «Иудейскими древностями», написанными Иосифом Флавием.

Образ Иоанна Крестителя в мировом искусстве

Святой Иоанн Креститель привлекал своим образом не только художников и скульпторов, но и композиторов. В эпоху Возрождения многие гении изобразительного искусства обращались к образу и эпизодам жизнеописания Предтечи. Кроме этого, художники изображали и Саломею, танцующую или держащую поднос с головой Крестителя. Свои произведения ему посвятили такие мастера, как Джотто, Донателло, Леонардо да Винчи, Тинторетто, Караваджо, Роден, Эль Греко. Всемирно известная картина художника А. Иванова «Явление Христа народу» посвящена встрече Крестителя с Иисусом. В средние века были очень популярны бронзовые и терракотовые фигурки Предтечи.

Значение Предтечи в мировых религиях

Иоанн Креститель почитаем как последний из пророков-предвестников Мессии не только в христианстве. В исламе и таких религиозных течениях, как бахаи и мандеи, ему поклоняются под именем Йалья (Яхья). В некоторых арабских христианских церквях он известен как Юханна.

Место погребения Крестителя

По преданиям, Иродиада несколько дней глумилась над головой Крестителя. После этого она велела закопать ее на свалке. По другим сведениям, голову в глиняном кувшине захоронили на Елеонской горе. Считается, что обезглавленное тело Предтечи захоронено в Севастии (Самарии) около могилы пророка Елисея. Еще апостол Лука хотел забрать его тело в Антиохию, но местные христиане отдали ему только правую руку (десницу) Святого. В 362 году н.э. гробница Иоанна Крестителя была разгромлена отступниками. Его останки были сожжены, а пепел развеян. Несмотря на это, многие считают, что нетленное тело Предтечи было спасено и перевезено в Александрию. Мощи Иоанна Крестителя, представленные его десницей и головой, считаются чудодейственными. Они являются очень почитаемыми святынями. Голова Иоанна Крестителя, по одним сведениям, хранится в римской церкви Сан-Сильвестро-ин-Капите, по другим - в мечети Омейядов, находящейся в Дамаске. Также известно о таких святынях в Амьене (Франция), Антиохи (Турция), Армении. По православной традиции голова Крестителя была обретена 3 раза. Где на самом деле находится настоящая реликвия, трудно сказать, но прихожане разных церквей верят, что их «глава» и есть подлинная.

Десница Иоанна находится в Цетиньском монастыре, что расположен в Черногории. Турки утверждают, что она хранится в музее дворца султана Топкапы. Есть сведения о деснице в Коптском монастыре. Даже пустая могила Крестителя до сих пор посещается паломниками, верящими в ее чудодейственность.

Праздники в честь Предтечи

Православная церковь установила следующие праздники, посвященные Иоанну крестителю:

Зачатие Предтечи - 6 октября.

Рождество Иоанна - 7 июля.

Усекновение головы - 11 сентября.

Собор Крестителя - 20 января.

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