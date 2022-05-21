Когда на Руси появились первые бани?

Некоторых ценителей крепкого пара из бани интересовал вопрос, кто же все-таки придумал баню, как пришла идея этого, и как она вообще появилась. Несмотря на совпадение по устройству восточных бань, римских и греческих, русская баня имеет некое преимущество самобытностью и практичностью.

Баня на Руси отличалась характерной высокой температурой парилки с высокой влажностью воздуха. А вся деревянная конструкция внутри самой бани отлично удерживала пар даже зимой, при наличии холодной погоды и отрицательной температуры снаружи помещения.

Отличная баня

Изначально парные начали появляться в древней Греции, но в то время их основное предназначение было в другом. В таких местах люди просто отдыхали, общались друг с другом и занимались физическими упражнениями.

Это был некий клуб людей по интересам, где люди проводили свободное время. Но уже и в то время человек подмечал уникальные и необычные профилактические стороны парной. Слово баня, с древнегреческого языка означает "изгнание боли и грусти".

Внутренняя отделка бани

Вообще первые упоминания о русской бане упоминаются в "Повести временных лет" в 10 веке. Хотя часть историков думают, что баня на Руси появилась гораздо раньше, где-то в 5 веке.

Славянский народ использовал баню не только для помывки.

Там проводились различные лечебные процедуры, они наполняли человека отличным настроением. Первоначально бани были в небольшой и весьма низкой деревянной постройке. Это помещение быстро нагревалось и хорошо держало тепло внутри.

Русская баня в живописи

Часть стены бани или погружались под землю, или засыпались грунтом. Это делалось для того, чтобы удерживать тепло внутри бани достаточно долгое время без дополнительной подтопки. Первоначально при постройке бань использовали самый дешёвый и доступный материал - древесину.

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