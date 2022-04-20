Некоторые любопытные факты о жизни норвежцев

Норвегия — страна, чьи устои и быт разительно отличаются от жизни даже в близлежащих государствах. Такое ощущение, что у норвежцев особый взгляд на вещи. Особенно нестандартно там относятся к воспитанию детей. Об этом и многом другом поведает материал.

1.

Более чем у половины норвежских семей органы опеки отобрали как минимум одного ребенка



Звучит как неудачная шутка, не так ли? Но это правда. В Норвегии существует очень страшная, по-настоящему тоталитарная система якобы защиты детства под названием Барневарн. Для того, чтобы не быть голословными, приведем несколько реальных формулировок, вынесенных этой организацией перед тем, как забрать ребенка или нескольких детей у очередной семьи: «Мать не смогла сделать такой омлет, который бы дочь нашла удовлетворительным, и резала слишком толстые куски хлеба», «Мать склонна к депрессии, ей достаточно одного ребенка», «Мать слишком низкого роста, девочка с годами начнет стесняться этого», «Ребенок с удовольствием смотрит на незнакомцев и улыбается им, а значит, он не привязан к матери», «В доме нет внутреннего туалета, он находится на улице», «Отец слишком безынициативен», «Отец не может вымыть окна должным образом из-за травмы ноги, а прислуги нет».

Забрать детей обратно из цепких лап Барневарна практически никогда не удаётся. Детей в Норвегии категорически запрещается шлёпать, ругать вербально и принуждать к учебе даже в виде просьбы ответить на вопрос, сколько будет дважды два. По принципу всеобщего доверия, тоже принятому на государственном уровне в этой стране, донести на родителя может абслютно любой человек: домработница, учитель, медсестра, прохожий. Если кто-то третий увидел, что вы шлепнули или ругали ребенка, всех детей у вас заберут навсегда, даже грудничков. Именно поэтому в первую очередь без собственных детей и в предсуицидальном состоянии остаются приехавшие в страну на ПМЖ люди из других стран. Когда отобранных детей забирает приемная семья, она получает огромное пособие на их содержание. И очень сложно понять, какая финансовая выгода государству от этой страшной системы, которую митингующие против Барневарна называют «воровством детей». Слоган Барневарна: «Мы будем сражаться за детей до последнего!»

2.

Тяготы полярной ночи переживают при помощи баров с огромными лампами



Многие норвежские города лежат на полярным кругом, и там солнце не поднимается с ноября по январь. Жители этой местности очень страдают от нехватки витамина Д, который вырабатывается от контакта кожи с солнечными лучами и впадают в депрессивные состояния. Более того, житель этого региона может перепутать день с ночью, например, если он живет в деревне. Нередки случаи, когда к вам приходят гости в 7 утра, хотя вы ждали их в 7 вечера. Житель просто посмотрел на часы, а спал случайно днем, а не ночью! Чтобы справляться с нехваткой витамина Д и депрессией в городках за полярным кругом существуют специальные бары, кафе и центры развлечений, в которых установлены яркие лампы, которые дают как ультрафиолетовое, так и просто очень яркое холодное освещение.

3.

Норвежцы живут по принципу всеобщего доверия и недопустимости преступлений



Как думаете, что на фото перед вами? Деревенский киоск!!! Норвежцы настолько уверены в порядочности друг друга, что в небольших деревушках можно увидеть такую картину: рядом с фермой может стоять столик «самообслуживания» с расфасованной по пакетам картошкой и табличкой со стоимостью. А рядом будет лежать коробка для оплаты покупок — и никакого продавца или скрытых камер. Никому из местных и в голову не придет, что можно украсть продукты или деньги.

4.

За товары можно рассчитаться бутылками



Во многих норвежских магазинах можно увидеть аппараты по приему пластиковых и стеклянных бутылок, а также алюминиевых банок. В обмен на тару они выдадут вам чек с суммой за сданные бутылки, который вы можете использовать вместо денег для оплаты за любые товары на кассе магазина. Экономные туристы делятся опытом: за несколько минут они смогли легко насобирать и сдать достаточное количество бутылок, чтобы компенсировать себе стоимость продуктов на целый сытный ужин на семью.

5.

Помог государству или терпел неудобства — получи деньги



Любую помощь своих граждан государство здесь высоко оценивает. Например, вы по собственной инициативе помогали службе спасателей тушить лесной пожар. Это не останется без внимания местных властей, и они с благодарностью выплатят вам компенсацию за потраченное время. Она может составлять несколько тысяч норвежских крон, что является эквивалентом нескольких сотен долларов. Даже если вы живете в небольшой деревушке и вдруг непогода оставила вас без света на несколько часов, то коммунальные службы не только очень быстро устранят поломки, но и выплатят вам компенсацию за причиненные часы неудобства.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2461209569085622799/

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