Счастливый брак: выигрыш в лотерею или результат упорной работы

Когда встречаешь счастливую бывшую одноклассницу, думаешь: «Отхватила себе бизнесмена и, конечно, ходит, улыбается. А вот если бы у нее был электрик, сидела бы, как и я, в луже». Но никто не знает, что у успешного предпринимателя подруги была депрессия из-за сложностей в работе. Мало кто подозревает о том, что этот мужчина в начале отношений прогорел и взял кредит. Но женщина помогала ему выкарабкиваться, как могла. В итоге бизнес наладился, и они зажили беспечной жизнью. Как говорится: «Хочешь стать генеральшей — надо выйти замуж за лейтенанта и поездить с ним по гарнизонам». Любая женщина – путеводная звезда, поддержка и опора мужчины. Но тут важно понимать, что работать над отношениями следует обоим членам семьи!

Хотя такая схема не всегда работает. Во-первых, не надо бежать замуж за кого попало и думать, что вы вдохновите его на подвиги. Это должен быть человек, от которого вы хотите детей, с похожими ценностями, взглядами на жизнь, хотя бы некоторыми общими интересами. Во-вторых, ленивых и маменькиных сынков даже подпускать к себе не надо.

Отношения — эта работа обоих супругов, а не только женская. Тут уже играет роль ваш выбор.

Встреча с суженым — не джекпот и счастливое стечение обстоятельств.

Это результат наших прошлых действий. Но нам кажется, что судьбе пришлось изрядно извернуться, чтобы свести вместе людей.

В жизни важно научиться не перекладывать ответственность на кого-то: судьбу, страну, семью. Гораздо легче сказать: «Я за это не отвечаю». Все мы хотим «иметь», а не «быть»: «Я была бы счастлива, если бы имела терпеливого мужа…». Таким образом мы снимаем с себя ответственность за свою жизнь. А если мы хотим повлиять на нее, то нужно сменить «иметь» на «быть». «Я могу быть более терпеливой, мудрой, любящей». Мы должны сами управлять своей жизнью и оказывать влияние на обстоятельства.

Удача или работа над отношениями, можно говорить что угодно. Но как бы то ни было, счастье в семье появляется только тогда, когда есть любовь. Она основный источник мотивации для работы над отношениями. Без нее невозможно преодолевать сложности, неудачи и даже бытовые вещи.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2297152923245742682/

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