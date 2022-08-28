"А мяса не ешь", - сказал епископ Андрею Боголюбскому. И поплатился

В Древней Руси был важный обычай - широкие и разгульные княжеские пиры. Столы ломились от угощений и напитков. Мясу отводилась особая роль. Пировала-то дружина, а воинов оставить без мяса означало нанести им тяжкое оскорбление.

Обычай понятный, старинный, он встречается во многих ранних обществах. Историки даже пишут, что таким образом межу князем и его дружиной каждый раз скреплялся неформальный договор о службе.

И все бы ничего, но после введения на Руси христианства возникло серьезное противоречие. Праздники стали совмещать с церковными датами. А почти на все церковные праздники и на энное время после них выпадают посты.

Более того, посреди недели тоже есть целый ряд дней, когда мясо находится под запретом.

И начались споры между князьями и священниками. Одни отстаивали свое древнее право закатывать роскошные пиры, а другие взывали к религиозному благочестию. До поры до времени это противоречие старались снимать путем компромиссов. Попросту говоря, церковь делала вид, что на княжеские пиры общее правило не распространяется.

Но чем прочнее становились позиции церкви, тем чаще поднимался этот вопрос. К тому же нужно учесть, что на Русь епископы чаще всего приезжали из Византии. Для них, греков, эти обычаи в принципе казались варварскими и ненужными.

И вот в 1157 году ростовский епископ Нестор решил положить этому предел. Он потребовал от князя Андрея Боголюбского перестать есть мясо "в господьскиа праздники, аще прилучится когда в среду или в пяток, такоже от светлыа недели и до пенти-костиа".

То есть в праздники, в среды, пятницы, да еще и в пятьдесят дней после Пасхи на столе не должно быть ничего мясного. Такой ультиматум поставил епископ князю.

Что сказать, зря он так с Боголюбским. Князь, хоть и благочестив был, но свои интересы умел отстаивать очень жестко. Епископ в два счета вылетел из Ростова.

Памятник Андрею Боголюбскому

В летописи про это сказано так: "Того же лета изгнан бысть Нестер епископ Ростовский с престола его".

Конфликты такого рода возникали между князьями и епископами еще несколько десятилетий, пока церковь не сдалась и не стала смотреть сквозь пальцы на наличие мяса на княжеских столах.

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А вы знали об этом?

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