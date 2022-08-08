Задачка на абстрактное мышление и логику, отличный способ тренировать мозг

Правильное восприятие реальности играет в жизни очень важную роль. То, насколько верно мы сумели осознать и понять ситуацию, в дальнейшем может привести к совершенно непредсказуемым последствиям.
И это относится не только к окружающей действительности, а даже к работе и взаимоотношениям. Самый простой пример: способность узнать одноклассника спустя много десятков лет разлуки.
Наш мозг - очень сложная машина и множество ученых тратят десятки лет на изучение принципов его работы. Но вовсе необязательно быть ученым, чтобы лично убедиться в удивительных способностях мозга воспринимать и анализировать информацию. Например, проходя тесты и загадки на внимательность.
Мы подготовили для вас две непростых, но очень интересных загадки. Попробуйте максимально быстро дать на них ответы!
1. Какое наименьшее количество кругов нужно нарисовать, чтобы каждая из 10 звезд была отделена от других?
2. Можете ли вы соединить все звезды, используя только 4 линии?
Как же улучшить свою способность верно осознавать и трактовать реальность? Вот несколько лайфаков, которые могут вам пригодиться:
- Не вешать “ярлыки”. Естественно для любого человека - быстро сложить впечатление о ком-то или о чем-то. Естественно, но не совсем верно. Лучше отложить оценку до того момента, пока не получите достаточно информации о ситуации или человеке.
- Собирать мнения и учиться слушать. Отношение к ситуации или к другому человеку не будет до конца верным, пока не будут услышаны разные точки зрения. Сбор информации помогает более объективно взглянуть на происходящее и сделать правильные выводы.
- Развивать навыки эмпатии. Нередко мы не можем предугадать, как тот или иной человек отнесется к ситуации или к действиям просто потому, что не сумели правильно его почувствовать и понять. Эмпатия, или восприимчивость к чувствам и настрою других, вложена нам природой. Но мы можем и развивать ее путем доверительного и открытого общения.
А теперь давайте вернемся к нашим загадкам! Сверьте ответы, которые получились у вас, с нашими!
Ответ на первую загадку
Ответ на вторую загадку
Совпали?
Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2537711247297087925
А вы знали об этом?
В Индии, а также в некоторых соседних государствах, таких как Пакистан, Шри-Ланка, Бутан, Бангладеш и прочих, входящих в так называемый Индийский субконтинент, имеет весьма широкое распространение уникальный напиток – чай Масала. И это действительно чай, точнее напиток, созданный на основе чая, чаще всего чёрного и желательно крупнолистового, иногда используют также красные сорта чая, но это уже для мастеров. Чайный лист заваривается и настаивается на смеси воды (около половины объёма) и молока (около четверти). Неповторимый аромат чай приобретает благодаря смеси специй. Попробовать уникальный чай Масала действительно стоит – это кладезь здоровья и бодрости.
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