Задачка на абстрактное мышление и логику, отличный способ тренировать мозг

Правильное восприятие реальности играет в жизни очень важную роль. То, насколько верно мы сумели осознать и понять ситуацию, в дальнейшем может привести к совершенно непредсказуемым последствиям.

И это относится не только к окружающей действительности, а даже к работе и взаимоотношениям. Самый простой пример: способность узнать одноклассника спустя много десятков лет разлуки.

Наш мозг - очень сложная машина и множество ученых тратят десятки лет на изучение принципов его работы. Но вовсе необязательно быть ученым, чтобы лично убедиться в удивительных способностях мозга воспринимать и анализировать информацию. Например, проходя тесты и загадки на внимательность.

Мы подготовили для вас две непростых, но очень интересных загадки. Попробуйте максимально быстро дать на них ответы!

1. Какое наименьшее количество кругов нужно нарисовать, чтобы каждая из 10 звезд была отделена от других?

2. Можете ли вы соединить все звезды, используя только 4 линии?