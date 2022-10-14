Как предок Уинстона Черчилля чуть не стал правителем Сибири

Джон Черчилль, первый герцог Мальборо, был предком крупного политического деятеля ХХ века Уинстона Черчилля. Человек интересной судьбы, он был выгодным союзником для Петра I в Северной войне.

Дальновидные предательства

Дальний предок Уинстона Черчилля был одной из самых знаменитых персон XVIII столетия. Жизнь Джона Черчилля ещё при жизни обросла легендами. Все знали его как человека весьма беспринципного, склонного к изменам, но вместе с тем очень умного. Предательство Черчиллем кого-нибудь воспринималось как признак хорошего чутья, как своего рода верный показатель политического барометра.

Барон Джон Черчилль был одним из самых приближённых лиц английского короля Якова II Стюарта. И он же одним из первых начал готовить измену ему, завязав переписку с голландским статхаудером Вильгельмом Оранским. Дело закончилось в 1688 году «славной революцией» – мирным изгнанием Якова II и воцарением в Англии Оранского под именем Вильгельма III. Черчилля новый король пожаловал титулом графа Мальборо.

Но не успел ещё голландский «варяг» прочно усесться на английском престоле, как Черчилль уже стал искать, как бы выгоднее продать и его кому-нибудь. Он начал интриговать теперь уже в пользу изгнанного Стюарта и не остановился перед государственной изменой. Так, он переслал французскому королю Людовику XIV, объявившему Англии войну за попранные права её законного короля, предупреждение о том, что англо-голландский флот собирается напасть на французский флот в Бресте.

Эти изменнические сношения не были известны тогда в полной мере, иначе, вероятно, новоиспечённый граф Мальборо поплатился бы своей головой или изгнанием с родины. Но он отделался всего лишь заключением в Тауэре на два года. Пока разбиралось его дело, настроенная против него королева Мария умерла. Вильгельм не только выпустил Черчилля на свободу, но и приблизил к себе.

Величайший полководец своего времени

В 1702 году началась новая война с Францией (Война за Испанское наследство). Джон Черчилль по праву считался одним из самых способных сухопутных военачальников в Англии. Новая королева Анна Стюарт превратила графский титул Мальборо в герцогский и назначила Черчилля главнокомандующим английской армией на континенте.

Здесь Мальборо снискал себе всеевропейскую славу громкими победами над французами и заслуженно занял место в галерее величайших полководцев в истории. Кое-кто и в наше время считает его крупнейшим военным гением той поры. До конца ХIХ века имя Мальборо (Мальбрук) оставалось широко известным и в России – главным образом, благодаря переводу сатирической французской песенки о нём «Мальбрук в поход собрался».

Тогда, в начале XVIII века, герцога Мальборо стремились склонить на свою сторону и использовать его таланты многие европейские монархи. Среди них – русский царь Пётр I, ведший тяжёлую войну со Швецией и её талантливым королём Карлом XII, выдающимся полководцем, за выход к Балтийскому морю.

Тяжёлый год Петра Великого

Военная кампания 1706 года была особенно неудачна для Петра. Карл прогнал русские войска из Польши, вслед за чем обратился на союзника Петра – саксонского и польского короля Августа – и нанёс ему полное поражение. Август был вынужден отречься от польской короны в пользу сторонника Карла – Станислава Лещинского.

Тогда у Петра возник замысел привлечь знаменитого герцога Мальборо к союзу с Россией. Царь уже был отчасти знаком с аппетитами этого лорда. В 1702 году фактический глава внешних сношений России при Петре, Андрей Матвеев, встречался в Лондоне с Мальборо, ставшим одним из самых влиятельных вельмож при английском дворе. Матвеев собирался заручиться нейтралитетом Англии в Северной войне. Тогда же стало ясно, что свои услуги Мальборо ценит очень высоко в материальном смысле.

У Петра не было столько денег, чтобы заинтересовать лорда Мальборо. И тогда царь решил подкупить английского политика и полководца дарованием ему крупных владений в России. В 1707 году Пётр снова направил Матвеева в Лондон. Русский посол, по сообщению историков Костомарова и Соловьёва, имел полномочия предложить Мальборо на выбор титул князя Киевского, Владимирского или Сибирского. Причём это были не пустые титулы, а сопряжённые с реальным независимым владением и получением доходов с этих земель!

Во сколько были оценены услуги Мальборо

Чтобы понять суть предложения Петра, стоит отступить на несколько десятилетий назад. В 1681 году бояре предложили царю Фёдору III проект, по которому Россия делилась на девять больших наследственных наместничеств, среди которых были Сибирское, Владимирское, Казанское, Украинское, Новгородское и другие. Проект был раскритикован патриархом Иоакимом и оставлен, но не полностью. Именно на девять губерний разделил Россию впоследствии сам царь Пётр.

Сибирь в то время имела отдельную от остальной России администрацию, объединённую в Сибирском приказе в Москве. Относительно Украины у Петра I и Александра Меншикова ещё до измены гетмана Мазепы возникали идеи упразднить там гетманство и ввести новый порядок управления. Так что для отделения Сибири, Украины или какой-то другой территории от Российского государства и пожалования её иностранному владельцу имелась правовая почва.

С любого пожалованного княжества Пётр, как пишет советский историк дипломатии Владимир Потёмкин, сулил Мальборо ежегодный доход не менее 50 тысяч ефимков (33,3 тысячи рублей). Кроме того, он был готов подарить герцогу огромный рубин и вручить орден Андрея Первозванного. Матвееву разрешалось также обещать герцогу единовременную взятку до 200 тысяч рублей.

Полцарства за один Петербург

За что же Пётр Великий собирался дать английскому лорду и его потомкам в вечное владение обширную область Российского царства, да еще столько денег в придачу? За благоприятное посредничество при заключении мира со Швецией, а если Карл откажется от мира, то за командование русской армией или же за открытие Англией военных действий против Швеции. Пётр тогда был готов уступить Карлу все свои завоевания, кроме одного – устья Невы с основанным им Санкт-Петербургом.

Но это не соответствовало видам Мальборо и Англии. Сам Мальборо, наоборот, предпочёл в том же 1707 году навестить Карла в оккупированной им Саксонии и уговорил его не выступать против Англии на стороне Франции, а сосредоточиться на войне против России. Это был провал плана Петра, обернувшийся, однако, к славе его самого и России.

Северная война была в итоге победно завершена самим Петром, без помощи английского командующего и посредника, а целостность России не потерпела ущерба.

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А вы знали об этом?

Знаменитая фраза короля Пруссии Фридриха Великого, сказанная в ходе Цорндорфской битвы, имеет продолжение и полностью звучит так: «Русского солдата мало убить, его надо еще и повалить». Чем же русские воины так удивили полководца? Объяснение значения фразы Фридриха Великого встречаем у историка Сергея Соловьева. В книге «Взгляд на историю установления государственного порядка в России», опубликованной в 1851 году, он пишет, что великорусское население не любит войны, но когда нужно защищаться, оно непобедимо. На Севере, подмечает Соловьев, сформировался именно тот тип русского воина, которого «можно убить, но не сдвинуть с места». Сергей Соловьев в 24 томе своей «Истории» подчеркивает, что русские солдаты в битве при Цорндорфе поразили Фридриха Великого . Одни тем, что стояли как каменные – ни перебить, ни обратить их в бегство было невозможно. Другие – тем, что «набросились» на бочки с вином и опустошили их, а затем «бродили» в беспамятстве и не слушались приказов. И действительно: когда командиры пытались остановить внезапную атаку, солдаты, невзирая на приказы, дружно ринулись в бой с громким «Ура!»

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