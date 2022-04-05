Как Сталин вылечился от туберкулеза

Несмотря на то, что информация о здоровье лидеров Партии была строго засекречена, некоторые сведения до людей все равно доходили. Так, еще при Советах в народе упорно ходил слух, что Сталин болел туберкулезом, гордился им, окончательно так и не вылечился, однако «загнал» болезнь в угол в ссылке каким-то странным методом, о котором доселе никто и никогда не слышал. Правда ли это, и если да, что за метод борьбы с туберкулезом использовал вождь народов?
Чем болел Сталин
На самом деле, там такой букет был, что об этом можно не то, что статью, а отдельную книгу написать, да и то полностью тему раскрыть не получится. Например, в детстве вождь болел оспой, о чем красноречиво напоминали «оспинки» на лице, которые были у него до конца жизни. С сердцем были проблемы, перенес два инсульта, периодически простужался, как и все нормальные люди, но переносил ОРВИ и прочую гадость тяжелее, чем многие другие люди, так как много курил и к здоровью своему относился, в общем-то, наплевательски.
Отдельная тема – туберкулез. Эта болячка всегда считалась признаком принадлежности к низшим социальным слоям, выходцы из которых были вынуждены жить:
- в грязи и сырости;
- в нищете;
- без как таковой медицинской помощи.
Кстати, именно по этой причине в первые годы Советской власти туберкулез был болезнью, грубо говоря, уважаемой. Не миновала она и Сталина, хотя он долгое время держал проблему в строжайшей тайне даже от своего ближайшего окружения.
Туруханская ссылка
Иосиф Виссарионович был неугомонным подпольщиком, регулярно оказывался под следствием, бывал в ссылках. Самая известная широким массам – Туруханская (1913-1916). Вообще, это не подтверждено на 100%, но кое-какие сведения есть. Согласно им, к тому моменту Сталин был тяжело болен – его добивал туберкулез. Якобы, дошло до того, что будущий диктатор харкал кровью, не мог полноценно дышать (курить, тем не менее, так и не бросил) и уже мысленно прощался с жизнью, хотя и не преминул завести себе 14-летнюю любовницу из местных.
Однажды Сталин заблудился в тайге. Ничего удивительного, леса в тех местах очень густые, непроходимые, и сейчас-то плохо освоенные, а в начале XX века и подавно. Зима стояла холодная, мороз пробирал. Блуждал революционер, уже отчаялся найти выход, и, разумеется, очень замерз, натурально до костей. Потом, все-таки, нашел дорогу к людям, отогрелся, даже не простудился сильно. И сразу почувствовал, что страшная болезнь отступила.
Вообще, нет никаких медицинских доказательств, что туберкулез может лечиться сильным холодом, но со Сталиным, если эта легенда, конечно, правда, получилось именно так.
Как Сталин боролся с туберкулезом в СССР
Вождь не понаслышке знал, что это за страшная болезнь, и насколько она опасна. Кроме того, в молодом Советском государстве она была очень уж распространенной (точнее, число больных по сравнению с царской эпохой увеличилось не намного, но за здоровьем людей начали реально следить, озаботились и палочкой коха). Уже в 20-е годы проводились исследования, вырабатывались методы лечения, а потом приступили…
Для начала при Сталине больным начали выдавать так называемое усиленное питание. Известно, что туберкулез прогрессирует, в том числе, от недостатка витаминов и разных минеральных веществ. Но это только один из шагов.
Попутно начали жилищное строительство, чтобы граждане смогли хотя бы небольшими «партиями» переселяться в хорошие квартиры без вечной барачной сырости, от которой туберкулез развивает быстро и с удовольствием. Последняя веха – санатории для заболевших. Для понимания масштабов – до Революции таких по всей стране насчитывалась всего пара десятков, а при Сталине количество их возросло до 400 с лишним!
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