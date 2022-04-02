Основные грехи: перечень, описание, подготовка к исповеди

Сегодня многие люди посещают церковь, и особенно это заметно в праздники Пасхи, Рождества или Крещения. Однако не каждый из тех, кто часто бывает на богослужениях, знает порядок таинства исповеди. Зачастую человек, впервые сталкиваясь с этим обрядом, пребывает в полной растерянности: что говорить, как себя вести, что считается грехом, а что нет? К тому же, столкнувшись с необходимостью перечисления своих прегрешений, многие не знают с чего начинать, испытывают стеснение перед священником, так как не во всех сокровенных тайнах могут признаться. Эти и многие другие вопросы требуют разъяснения и осмысления, потому что, приходя на исповедь, необходимо понимать: какова цель и смысл покаяния.

О цели исповеди

В этом мире нет абсолютно безгрешных людей: все мы, так или иначе, совершаем действия исходя из наших интересов, зачастую не совсем благочестивых с точки зрения морали. Приходя в церковь, мы присутствуем на богослужении, выполняем установленные правилами ритуалы, даже исповедуемся. Выйдя из храма, некоторое время находимся под впечатлением тех обещаний, которые дали себе, стоя перед образом Спасителя. А затем в сутолоке будней все возвращается на круги своя до следующего богослужения.

Это - реальность для многих людей в современном мире.

Чаще всего человек начинает регулярно посещать храм и интересоваться жизнью души тогда, когда с ним или его близкими случается несчастье. Плохо это или хорошо - речь не об этом, а о том, что наше тело является храмом для души. И она нуждается во внимании и заботе, в том числе и в очищении, что и происходит при покаянии в основных грехах на исповеди.

Испытание для души

Исповедь - это не просто мероприятие для галочки, после которого можно вернуться к прежнему образу мыслей и действий. Очищение души требует серьезной работы над собой, в том числе и преодоления внутренних барьеров. Каждый, кто хотя бы раз проходил через этот обряд, испытывал одновременно и страх, и радость. Это связано с тем, что исповедь совмещает в себе желание человека покаяться, признание в основных грехах и само покаяние. Пройдя через этот обряд, душа очищается, и человек приближается к Богу, незримая поддержка которого придает силы для противостояния соблазнам.

Каждый христианин на подсознательном уровне знает, что, преступая закон Божий, он вредит как своей душе, так и телу. Поэтому так важно очищение через покаяние. Однако часто бывает так, что, подходя к священнику для исповеди, человек от волнения забывает все, в чем он собирался признаться. Поэтому следует подготовиться к таинству, и помочь в этом может специальная литература, в которой можно узнать ответы на волнующие вас вопросы об исповеди: как правильно исповедоваться, основные грехи и т. п. Основным условием при этом является ваша искренность.

Подготовка к таинству

Если вы чувствуете, что вашей душе необходимо очищение, то можете прийти в церковь для совершения обряда: скорее всего, священник выслушает вас и даст необходимые советы. Однако правильнее было бы подготовиться к посещению храма, в частности соблюдать пост некоторое время, а также читать специальные молитвы, ознакомиться с необходимой литературой, которая поможет вам составить список основных грехов на исповеди.

Раньше считалось, что следует помогать просящим милостыню. Но сегодняшние реалии таковы, что вы не можете быть уверены, что люди, просящие подаяние, на самом деле в нем нуждаются и не являются профессиональными нищими. Поэтому можно просто узнать о тех, кому нужна помощь, и оказать ее, не выставляя это доброе дело на всеобщее обозрение.

Если вы выполнили предварительную подготовку к исповеди, то зайдите в храм, узнайте у священника, когда вы сможете пройти обряд очищения души, и в назначенное время приходите. Обычно желающие исповедоваться остаются после богослужения.

Впрочем, у любого прихода существует номер телефона, по которому вам будет предоставлена вся необходимая информация.

И еще: к таинству исповеди допускаются крещеные, верующие христиане, посещающие церковь и желающие очистить свою душу от тяготящих их грехов.

Понятие греха

Когда человек вновь и вновь совершает поступки, считающиеся, по Библии, основными грехами, это явный признак того, что у него сформирована зависимость, которую также называют страстью. Этимология слова "страсть" восходит к понятию "страдание", а производное от них - "страстотерпец", или тот, кто переносит мучения и страдает. Но эти страдания - не столько телесные, сколько душевные, поскольку человек мучается от осознания своего разрыва с Богом и его законом.

И спасение души возможно только через покаяние и искреннее желание избавиться от греховной зависимости. Примеры таких всецело порабощающих человека пороков - алкоголь и наркозависимость, которые постепенно разъедают и тело, и душу, полностью уничтожая личность. И пагубность страстей - в том, что они представляют опасность не только для того, кем овладевают, но и для всего его окружения, включая детей, растлевая их души. Это и есть главный признак основных грехов.

Путь порабощения

Голос порока всегда вкрадчив: он умеет усыпить бдительность, затуманить сознание, выбить из-под ног систему ценностей, делая незаметным процесс порабощения души. Человеку всего лишь очень хочется удовлетворить одну из своих страстей, возможно, сначала просто из любопытства. Но затем делается второй шаг, и вот уже это становится стилем существования, а следующий шаг создает зависимость от пагубной потребности. И вот личность перестает управлять своей жизнью, очутившись в полном подчинении у греха.

Это и есть рабство, которое является подлинным адом: чувства отмирают, а потому легко совершаются преступления; тело гниет, становясь частью процесса разложения заживо, но тем не менее требует все нового удовлетворения страсти.

Кажется, что нет этому конца, и ничто не может противостоять греховной сущности, вытеснившей душу. И все-таки здесь может помочь исповедь в основных грехах. Как правильно исповедоваться в таких тяжелых случаях, когда уже и медицина бессильна? Прежде всего, начать с познания себя и с заботы о спасении своей души. Великие праведники считали, что пример того, кто смог спастись сам, помогает получить спасение многим вокруг.

Преодоление боли

Развитие души часто происходит через боль, связанную с отбрасыванием того, что уже отжило свой срок. Осознание этого приходит в том числе и в момент покаяния, когда мы осознаем свои основные грехи. Священники это понимают, а потому к каждому пришедшему на исповедь применяют особый подход, зависящий от силы духа христианина.

Цель пастыря - не в осуждении и усугублении страданий, а в направлении души на праведный путь. Зачастую для этого у многих не хватает ни силы воли, ни веры в себя, ни желания себя простить. И смысл исповеди состоит в том числе и в милосердном прощении, которое даруется Господом, но озвучивается священнослужителем. Получив отпущение основных грехов, человек получает и силы на преображение души. Изменения происходят постепенно: необходимо приходить на исповедь хотя бы 1 раз в месяц, и тогда возникнет осознанная потребность в очищении души.

Значение искренности невозможно переоценить: некоторые хитрецы практикуют исповедь в разных грехах у нескольких священников, а есть такие, кто утаивает правду. В таких случаях исповедь бесполезна, и только увеличивает количество основных грехов человека.

Для блага своей души необходимо серьезно подойти к таинству: если не можете открыться одному священнику, выберите другого, которому будете доверять, и который станет направлять вас на пути духовного развития.

Грехи и пороки

Просто перечислить подготовленный заранее список основных грехов, даже если он составлен со знанием дела и с использованием церковной литературы - недостаточно. В христианстве огромное значение имеет единение чувств и их словесного выражения. Через эмоции личность открывает душу перед Создателем. Поэтому покаяние в основных грехах в православии неотделимо от осознания их сердцем.

Бывает и так, что человек перечислил свои пороки, но произнести их вслух перед незнакомым, по сути, человеком не может: мешает чувство стыда и вины. Батюшка, видя искреннее раскаяние христианина, имеет право разорвать подготовленный список, даже его не читая, и отпустить прегрешения.

В христианской литературе перечислены основные грехи для исповеди в православии. Список довольно обширный, предусматривающий разные стороны жизни человека. Он состоит из семи основных грехов, в противовес которым представлены 10 заповедей. Продолжением основных пороков являются грехи меньшей степени тяжести, которые в перспективе перерастают в главные грехи.

Основными грехами в православии считаются: гордыня (заносчивость, высокомерие); алчность (стяжательство или мздоимство); зависть (постоянное сравнение себя с кем-то, желание обладания чем-то, что есть у других); гнев (негативное, неконтролируемое чувство, предвосхищающее проявление агрессии); похоть (грубое чувственное влечение, развращающее сердце); чревоугодие ("чревонеистовство", обжорство); лень или уныние (отсутствие желания трудиться или самоустранение от жизненных обязательств).

Существует восьмой грех, упоминаемый христианскими авторами - печаль (оставление упования на Господа, сомнение в Его силе, ропот на судьбу, малодушие).

8 или 7 основных грехов?

В источниках раннего христианства присутствовали восемь грехов. Этой же концепции придерживались и восточные монахи-христиане. Существует труд христианского автора Евагрия Понтийского под названием "О восьми злых помыслах", где емко передан смысл учения, а также перечислены 8 основных смертных грехов в следующей последовательности: 1 - чревоугодие, 2 - блуд, 3 - сребролюбие, 4 - печаль, 5 - гнев, 6 - уныние, 7 - тщеславие, 8 - гордость. Древний автор предупреждает о том, что эти мысли и наклонности будут тревожить человека в любом случае, но в его (человека) власти справиться с ними и перекрыть им возможность возникновения страстей и пороков.

Позднее из списка был удален грех печали, и осталось 7 основных грехов.

Западное христианство

У католиков до IV века, т. е. до преобразований папы Григория I по прозвищу Великий, также присутствовало 8 смертных грехов.

Однако в своих "Нравственных толкованиях" Григорий I предложил считать печаль и уныние одним грехом, так же как и тщеславие с гордыней. К списку пороков присоединилась зависть, а возглавляла его гордыня, которая с тех пор считается основным грехом у католиков. К тому же "грехи плоти" в перечне папы Григория I стоят на последних позициях.

Путь православия

Только в XVIII столетии понятие "смертный грех" укоренилось в России, в частности, благодаря епископу Тихону Задонскому, канонизированному Русской православной церковью.

Основных смертных грехов в православии сегодня семь, все они являются наихудшими из возможных пороков и разрушительными для души человека. Получить прощение за совершение каждого из них возможно только путем покаяния.

Открывает список смертных грехов гнев, от которого происходят обиды, проклятия, ненависть, злоба и т. п. Гнев уничтожает любовь, которая есть Бог. Вот почему в православии гнев - первый смертный грех.

Перечень пороков

Итак, вы подготовились к таинству исповеди: постились, читали молитвы, оказывали посильную помощь нуждающимся, читали соответствующую литературу, в том числе об основных пороках человека, семи смертных грехах, с помощью которой составили свой список прегрешений, с которым придете в храм.

Кстати, в храм следует приходить в подобающей одежде, женщинам - без макияжа и с покрытыми платком волосами, желательно в юбке не выше колен. О нательном крестике как-то и напоминать неудобно - это обязательно.

Основные грехи общей исповеди, которые касаются как мужчин, так и женщин представляют собой довольно длинный список, начинающийся с духовных преступлений против Господа: сомнения в Его силе, неверия, пренебрежения ношением креста, молчания во время поношения Создателя, упоминания имени Господа без причины (кроме молитвы или богословских бесед), а также клятвы Его именем.

Далее по списку идут различные, как сейчас говорят, экстрасенсорные увлечения, в частности, магия, оккультизм и т. п.

На третьем месте: увлечение азартными играми, мысли о суициде, употребление матерной брани.

На четвертом месте: отсутствие интереса к духовной и христианской жизни, сплетни и недостойные разговоры о священнослужителях, праздные мысли во время богослужения.

На пятом месте: пустое времяпрепровождение, бесцельное сидение у телевизора или компьютера.

На шестом месте: впадение в отчаяние, неверие в помощь Создателя, надежда только на себя или кого-либо. Ложь на исповеди.

На седьмом месте: совершение каких-либо основных грехов, в том числе против ближних.

На восьмом месте: невозврат долга, неуважение к родителям, употребление спиртных напитков на поминках, то же касается и "Родительских дней".

На девятом месте: доведение до суицида, в том числе путем разнесения сплетен; прекращение жизни собственного ребенка во чреве (для женщин) или понуждение других к убийству нерожденного ребенка (для мужчин); грехи, направленные на причинение вреда себе: наркомания, алкоголизм, кровосмешение, самоудовлетворение. Кроме того, демонстрация своих благочестивых поступков.

Список основных грехов для исповеди для женщин включает некоторые пункты, которые вызывают неловкость, по причине которой многие прихожанки избегают данного обряда. Однако не всем источникам, приобретенным в церковных лавках, следует доверять. Прежде всего, обратите внимание на присутствие надписи "Рекомендовано издательским советом Русской православной церкви".

Вопросы аборта достаточно интимные, однако можно, посоветовавшись с врачом, принимать препараты, препятствующие возникновению новой жизни. Тогда греха убийства не случится.

Для женщин список прегрешений выглядит таким образом: пренебрежение духовной, христианской стороной жизни; имела половую жизнь до замужества; делала аборты сама, склоняла кого-либо к ним; наличие нечистых помыслов, подогреваемых порнографическими фильмами или книгами. Разносила сплетни, лгала, предавалась унынию, обиде, гневу, лени. Выставляла свое тело напоказ для обольщения кого-либо; допускала мысли о суициде; испытывала страх перед старостью; совершала грех чревоугодия; вредила себе иным способом; отказывала в помощи нуждающимся; пользовалась услугами гадалок, верила в приметы.

И, разумеется, разглашение тайны исповеди для священника - тяжкое преступление. Кроме того, границы супружеских отношений церковь не нарушает, за исключением случаев, относящихся к теме семи основных грехов, совершенных супругами в отношении друг друга, например, гнев, приводящий к побоям с угрозой для жизни.

Лучше всего, если женщина или мужчина выберет постоянного духовного наставника.

В списке грехов для мужчин следует выделить такие, как святотатство, подвержение греху гнева и всем его последствиям; пренебрежение обязанностями, соблазнение кого-либо на блуд или иные грехи, связанные с самоуничтожением человека; воровство, бесцельное накопительство. С основным списком грехов можно ознакомиться выше.

Детей к таинству исповеди можно приобщать начиная с семилетнего возраста. Это должно стать заботой крестной матери или крестного отца: именно на них возлагается ответственность за духовное воспитание своего крестника или крестницы. До наступления семи лет ребенок может посещать храм и причащаться без исповеди.

Готовя сына или дочь к исповеди, необходимо разъяснить ему (ей) понятия раскаяния, греха и его последствий в терминах, доступных детскому сознанию. Не следует излишне усложнять беседы, достаточно просто слегка направлять. Посещение храма должно не быть тяжелой обязанностью, а стать душевной потребностью для маленького христианина. Это же касается чтения молитв и их заучивания.

Оправдание или смирение

Таинство исповеди предполагает раскаяние и намерение вести иной образ жизни. Признаваясь в своих прегрешениях, не ищите им оправданий, проявите смирение и осознание их пагубности для вашей души. Если вы решите кардинально изменить свою жизнь, то у вас появится со временем потребность анализировать свои поступки и предшествовавшие им мысли.

Многим непонятно: для чего каяться в церкви, если то же самое можно сделать наедине с собой, без участия третьих лиц? Ответ такой: в присутствии священника с вашей души как бы слетает шелуха, остается только ваша суть. Вы чувствуете стыд более остро и более искренне, чем тет-а-тет с собой, а ваше раскаяние будет намного глубже, как и ответственность за последующие поступки.

Если вы регулярно исповедуетесь, то может так случиться, что произошло повторение грехов, перечисленных на предыдущей исповеди. Вам необходимо признаться в них снова, учитывая, что это будет считаться более тяжким прегрешением, чем в прошлый раз.

На исповеди следует изъясняться простым языком, без иносказаний или намеков, так чтобы священник понял суть нарушенных вами Божьих заповедей. Таинство считается законченным, когда батюшка разорвет ваш список прегрешений. Это означает, что вы получили отпущение грехов. В этом случае на вашу голову будет опущена епитрахиль, после чего происходит целование святого креста и Евангелия, символизирующих незримое присутствие Создателя.

Бывают случаи, когда отпущению грехов предшествует выполнение епитимьи. Ее форма и длительность определяется вашим духовником. Вам может быть предписано чтение определенных молитв, соблюдение поста или иные действия. После выполнения епитимьи вы снова должны пройти через обряд исповеди и получить отпущение грехов.

Может случиться, что вы или ваши близкие не могут прийти в храм вследствие болезни. Священник примет исповедь на дому.

Две заповеди

Как часто можно услышать, что в церковных правилах слишком много ограничений, исполняя которые, мы только и будем испытывать чувство вины и стыда! На это можно посмотреть иначе: разве вы протестуете, когда видите предупреждающую надпись "Не влезай - убьет!" или подобную ей? А если этого объявления не будет, и вы покалечитесь, то первым вашим вопросом будет: "Почему меня никто не предупредил об этой опасности?" И это возмущение будет совершенно справедливым. Только оно касается сохранности вашего тела.

Церковь призвана заботиться о вашей душе. И в таком контексте объявления "Не убий!", "Не укради!", "Не пожелай жены ближнего твоего" и остальные заповеди стоят на страже вашего душевного здоровья, а также и тех, кто вам дорог.

Когда душа христианина погружается в соблазны и становится рабой греха, то она теряет связь с Создателем и лишается возможности исполнить свое предназначение. Сама суть веры заключается в двух заповедях. Первая из них гласит: "Возлюби Господа Бога своего", а вторая продолжает: "Возлюби ближнего своего, как самого себя". Иисус Христос говорил о том, что именно на этих двух заповедях основана христианская вера.

Истинная любовь невозможна в соединении с зависимостью от пороков. И только освободившись от них, человеку дано испытать великое счастье единения с Создателем. Это долгий и трудный путь, возможно, длиною в жизнь.

Сегодня везде провозглашается культ свободы: от обязательств, от границ, от принадлежности к определенному полу, от родовой памяти, от законов чести, от совести, от милосердия... Список можно продолжать, и он постоянно пополняется. Суть в том, что таким образом мы вполне можем потерять себя в процессе освобождения от ценностей, которые веками защищали наши предки.

В вопросах веры не может быть насилия, это осталось в Средневековье. В наше время каждый сам решает: что делать со своей душой. В конце-концов, о ней вообще можно забыть: это же категория не материальная. И здесь каждый свободен в своем выборе.

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