Староста церковный: обязанности, функции и особенности деятельности

Кто такой староста церковный? Что входит в его обязанности? На эти вопросы вы найдете ответы в статье.

Кто такой церковный староста?

Староста церковный — прихожанин церкви, который ведал хозяйством церковной общины. Он избирался в каждом приходе на 3 года. Эта должность впервые введена Указом Петра I в 1721 г. По государственным законам староста церковный освобождался от податей.

Кто мог стать церковным старостой?

Старостой мог быть избран прихожанин, отличающийся своим благочестием, преданностью церкви, ответственно относящийся к нравственному порядку прихода и его материальному благополучию.

Старостой не мог стать человек до 25 лет, регулярно не исповедующийся и не причащающийся Святых Христовых Тайн, освобожденный судом от службы или духовного звания, расточительный, а также несостоятельный должник, лицо, имеющее предосудительное занятие, состоящее в сожительстве без церковного брака, живущее в приходе меньше восьми месяцев.

Староста церковный должен был осознавать всю свою ответственность как попечителя храма. Важность функций старосты проявлялась в форме присяги, которая стала обязательной с 1890 г. Текст произносился перед крестом и евангелием, тем самым подчеркивая всю серьезность взятого на себя служения во славу Божью.

Обязанности церковного старосты в России

Вначале староста отвечал за продажу свеч. Затем круг обязанностей расширился, стал включать хранение церковных денег и всех церковных средств. По инструкции церковный староста в России был обязан:

При вступлении в должность принять церковное имущество по описи, ему выдавались приходно-расходные книги. Если при проверке что-либо было повреждено или утрачено, то ответственность нес прежний староста, а в случае смерти - его наследники. Староста должен собирать деньги в кошельки или кружку, продавать свечи, принимать пожертвования в храм, вносить приношения в опись, следить за сохранностью денег, а также чистотой церкви, заботиться о сохранности церковного имущества. Староста отвечает за продажу свеч. В случае болезни или отсутствия поручает кому-то другому с согласия священнослужителей. Назначенный старостой человек должен принять свечи по описи и отчитаться после продажи. Никто не должен продавать свечи незаконно, за этим тоже наблюдает староста. Он также следит за тем, как зажигают свечи во время богослужения, и за гашением их по церковному уставу. Деньги от продажи свеч, а также пожертвования немедленно опускает в специальные ящики. Ежемесячно подсчитывает доходы и расходы, данные записывает в приходно-расходные книги. Староста обязан собирать доходы с лавок, находящихся на церковных землях, с домов и погребов, сдаваемых в аренду. Отвечает за покупку необходимых для церкви вещей, своевременный ремонт зданий и утвари. Староста должен смотреть за домами, находящимися на иждивении церкви. Следит за дачами при приходах, чтобы лес употреблялся только для собственных нужд, а не для продажи. Ведет данные по приходу и расходу денег. В случае неграмотности старосты он мог пригласить писаря или кого-то из прихожан. Староста обязан предъявлять приходно-расходные книги при проверке благочинным церквей. Составляет годовой отчет по счетам всех доходов и расходов церкви. Старосте запрещается брать церковные деньги на свои нужды. Он не имеет права отдавать церковные вещи в другие храмы, давать подвластные ему деньги в долг.

Награды церковных старост

Такое ответственное служение, конечно, заслуживало достойного поощрения. Старосты могли награждаться орденами св. Станислава, св. Анны, а также медалями. Последние могли быть золотыми или серебряными (их носили на особых лентах на шее), а также на груди или в петлице.

Церковные старосты Московской епархии

Многие церковные старосты известны не только честным исполнением своих обязанностей, но и личным вкладом в развитие своего храма и города. Например, в Московской епархии известны старосты:

Абрикосов Алексей Иванович – русский предприниматель, основатель кондитерской фабрики (ныне концерн «Бабаевский»), служил старостой Успенского храма на Покровке.

Буфеев Григорий Яковлевич был старостой Иоанно-Богословского храма города Коломны в общей сложности 28 лет. Жертвовал средства на ремонт и обустройство храма, построил каменную дорогу до церкви. Награжден орденом св. Станислава.

Протопопов Степан Алексеевич – московский купец первой гильдии, предприниматель и крупный меценат. Владел фабриками и заводами. Долгие годы был старостой приходского храма Успения на Могильцах.

Купец В.С. Леонов был старостой Флоро-Лаврийского храма Домодедовского района. Благодаря ему была построена женская церковно-приходская школа, открытая в 1889 г.

Карзинкин Андрей Александрович – купец первой гильдии, благотворитель. Занимался торговлей чаем, владел мануфактурой. Был старостой церкви Трех Святителей на Кулишках.

Церковный староста Васильев Петр Васильевич

Также занимался благотворительностью и общественной работой церковный староста Петр Васильев (1825-1899) - купец второй гильдии. Военную службу проходил в Кунгуре, затем там остался. Построил винокуренный завод, занялся также продажей вина. Пётр Васильевич был честным и порядочным человеком, никогда не обманывал. Был правдолюбив и добросовестен, его слову можно было доверять. Всегда посещал церковную службу по воскресеньям и праздникам.

Занимался общественным служением. Известен как председатель городского Сиротского суда, попечитель мужского приходского училища. Был гласным Городской Думы. Участвовал в работе Красного креста, Уездного податного присутствия, помогал приютам, содержал на свои средства народное училище. Участвовал в строительстве богадельни, а также регулярно жертвовал на нужды кунгурских храмов. Васильев был известен также как староста Преображенского храма, прослужил 12 лет. Жертвовал на храм, содержал певчих и сторожей. В 1880 г. был награжден золотой медалью для ношения на груди на Станиславской ленте. Позже был удостоен серебряной и трех золотых медалей.

В 1894 г. по неизвестным причинам построенный им завод был остановлен, а помещения переданы Пермскому духовному ведомству. Свой дом также завещал церкви. Позже тяжело заболел и скончался в 1899 г.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2264602383844378687/

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