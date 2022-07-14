Кто вы — вдохновитель или подавитель? Короткий тест

Этот короткий тест поможет вам определить, к какому типу руководителя вы относитесь, и откорректировать своё поведение, при необходимости.

Эксперт по лидерству Лиз Уайзман выделяет два типа людей: вдохновители и подавители. Первые на руководящих должностях умеют даже «серую мышку» превратить в инициативного и полезного для компании сотрудника. Они создают атмосферу доверия и условия роста. Лидеры второго типа губят инициативу на корню, при них увеличивается текучесть кадров, а офис превращается в «минное поле». Грань между требовательным наставником и тираном настолько тонка, что бывает непросто разобраться, какие ваши действия идут во благо рабочему процессу, а какие наносят вред.

Узнайте, какой вы начальник

Пройдите короткий тест, чтобы узнать, какой вы начальник.

Ответьте честно на 5 вопросов, выбрав подходящий вариант ответа — а) или б), а затем подсчитайте баллы.

Вопрос 1. Как проявляют себя сотрудники с тех пор, как вы стали руководителем?

а) Затаились, предпочитают помалкивать. В ваш кабинет почти не заходят, инициативы и каких-то интересных предложений от них не дождешься.

б) Дверь в ваш кабинет не закрывается, подчиненные постоянно приходят — кто за советом, кто с предложением, а кто-то банально просит прибавку к зарплате.

Вопрос 2. Как вы отбираете руководителей среднего звена?

а) Нанимаете хороших специалистов с сильным резюме и рекомендациями.

б) Растите будущих менеджеров внутри команды путем наставничества, обучения или повышения квалификации.

Вопрос 3. Случалось ли вам увольнять «перегоревшего» сотрудника, который когда-то был высококлассным специалистом (лучшим продавцом)?

а) Да, и не одного.

б) Нет, нам удалось решить проблему «выгорания», и сотрудник остался в компании.

Вопрос 4. Какая атмосфера обычно бывает на ваших совещаниях?

а) Сотрудники не стремятся высказываться, часто слышен только ваш голос. Все погружены в записи или экраны ноутбуков.

б) Вы совещаетесь довольно активно, бывают дискуссии, но до конфликтов не доходит. Сотрудники способны уважительно отстаивать свою точку зрения. Вы стараетесь выслушать всех.

Вопрос 5. Как вы поддерживаете связь с сотрудниками, если отсутствуете в офисе?

а) Никак или по минимуму. Рабочие процессы отлажены, все заняты своим делом. Иногда по спорным вопросам вам звонят или пишут в мессенджер.

б) Вы крайне редко отсутствуете на рабочем месте. Если же такое случается, сотрудники присылают вам по почте отчеты о проделанной за день работе. Кроме того, вы контролируете дела в рабочем чате.

А теперь — результаты:

За ответы б) в вопросах №1, №2, №3 и №4 начислите себе по 1 баллу, за ответы а) – ноль баллов.В вопросе №5 за ответ а) — 1 балл, за ответ б) — ноль баллов.

Если вы набрали:

0 — 2 балла: вы классический Подавитель. Сотрудники вас боятся, не считают мудрым и справедливым начальником. Люди старательно работают, пока вы рядом, потому что опасаются «санкций». Но стоит вам уехать, все разваливается. Зная об этом, вы крайне редко позволяете себе отпуск или отгул. Осторожно, боссы-трудоголики наносят вред не только своему здоровью, но и компании, в которой работают. Вам стоит немного «отпустить вожжи».

3 балла: вы близки к роли Подавителя, хотя назвать вас начальником-тираном нельзя. Возможно, ваш нынешний стиль руководства связан с ситуацией в компании, либо вы — недавно назначенный руководитель и еще «мечетесь» между ролями «строгого начальника» и «своего парня».

4 — 5 баллов: вы настоящий Вдохновитель для своей команды. Сотрудники под вашим руководством расцветают; тех, кто пришел в компанию 3-4 года назад, сегодня не узнать. К вам не боятся прийти с просьбой или предложением.

Источник : https://test.temaretik.com/2522806304636930086/

А вы знали об этом?

В 1920 году отец умершей девочки Розалии Ломбардо обратился к специалисту по бальзамированию Альфредо Салафии. Бальзамеровщик хорошо поработал и мумифицировал тело маленькой Розалии. На протяжении почти века тело не менялось, сохранялся естественный цвет кожи. На Розалию было смотреть и интересно, и одновременно страшно. Среди туристов, которые интересовались городом Палермо, его катакомбами и мумиями, ходила легенда, что Розалия, если остановиться и внимательно на неё посмотреть, начнет подмигивать. Некоторые посетители катакомб были просто в ужасе. Они рассказывали, что видели собственными глазами, как мумия им подмигивает. Разгадка тайны в том, что ,когда Салафия сделал мумию, глаза у Розалии оказались немного приоткрытыми. Не со всех ракурсов это заметно. И не при любом освещении. Соответственно, когда кто-то из туристов перемещался по катакомбам, смотря на девочку, ему казалось, что Розалия подмигивает.

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