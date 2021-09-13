Новый брак: как выстроить отношения между ребенком и отчимом или мачехой?

Не у всех получается найти вторую половинку с первого раза, но иногда судьба дает нам второй или третий шанс обрести свое счастье. Психолог центра «Архитектура будущего» Александра Чернышева рассказала, как выстроить отношения между ребенком и новым партнером.

— Отношения мачеха-падчерица, отчим-пасынок подарили миру немало сказочных сюжетов. Всегда ли эти отношения плохие?

— Конечно, нет. Безусловно, многое зависит от того, как взрослые договариваются между собой. Очень много примеров, когда мачехи и отчимы становятся детям фактически родными, заботятся о них, оберегают и поддерживают.

— По вашему опыту, каких ситуаций больше?

— Примерно 50/50. Многое зависит от того возраста, в котором в семью пришел новый взрослый, и от того, насколько он сам готов проявлять инициативу и налаживать контакт с ребенком.

— В чем причина конфликтов, если они все-таки случаются?

— Очень часто это связано с ревностью ко второму родителю. Когда приходит новый взрослый, то у родителя, с которым ребенок не живет, и у самого ребенка появляется ощущение, что в их отношения пытается вмешаться другой, посторонний человек.

— Есть ли надежда на построение хороших отношений?

— Безусловно, надежда есть всегда.

Чем аккуратнее и внимательнее будут строиться отношения с самых первых этапов (без давления и попыток стать близким взрослым), тем больше шансов на успех.

— Если мать или отец-одиночка навсегда закрыли для себя тему личной жизни, потому что боятся, что ребенок не найдет общий язык с новым родителем, может ли это закончиться негативно?

— Вопрос в том, насколько это решение добровольно. Нужно оценить: это мне как матери удобнее оставаться одной, а не бояться и переживать, что посторонний человек так и не станет членом нашей семьи, или я это делаю для ребенка? Во втором случае, когда ребенок уйдет в самостоятельную жизнь, может возникнуть ощущение, что жизнь закончилась, и непонятно, что делать дальше.

Это вопрос ответственности. Если я сознательно делаю выбор, принимаю решение, то ребенок не несет дальше ответственности за мои решения. Если же я «кладу» жизнь на алтарь материнства, то высока вероятность, что половину своей жизни ребенок будет возвращать и отрабатывать этот долг. От многих взрослых мы слышим: «Мама ради меня не вышла замуж, осталась одна, и теперь как же я могу завести свою семью, детей и личную жизнь, бросив ее?»

— Как подготовить ребенка к появлению мачехи или отчима?

— Для начала – разговаривать с ребенком. Познакомить с этим человеком, но не так, что “Это Александр Иванович, он будет жить здесь”, — а сначала пройти промежуточный этап, постаравшись настроить отношения между взрослым и ребенком. Им стоит проводить время вместе, «кандидат» в родители должен принимать участие в играх, развлечениях, проводить с ним свободное время. Общение должно быть неформальным, ни к чему не обязывающим всех участников и добровольным. Прекрасно, если найдется общее увлечение или интерес (спорт, настольные игры, книги и т.д.)

— Как представить этого человека?

— Скорее в качестве друга или подруги. Очень многое зависит от возраста ребенка. Единого стандарта нет, но изначально – на нейтральной территории и с увлекательным делом для всех. Важно еще, чтобы этот новый взрослый испытывал потребность контактировать с ребенком и налаживать с ним отношения. Вариант: «Вот тебе парк аттракционов, поиграй тут, а мы с мамой сходим погулять», — не подойдет. Никто не любит чувствовать себя лишним.

— Как мачехе или отчиму начать общение с чужим ребенком?

— Во-первых, принять тот факт, что ребенок может быть несчастлив из-за появления нового родителя, дать ему право на это. Во-вторых, не пытаться стать родителем или близким. Можно представить, что это ребенок близких друзей или родственников, с которым мы завязываем отношения, помним про возможное сопротивление, но тихо, спокойно и мирно взаимодействуем на нейтральном уровне.

В любом случае готовьтесь к тому, что ребенок может сказать “нет”, и с этим тоже нужно будет смириться. Нужно искать ключик к ребенку, какие-то интересы. Будет здорово, если вы сможете проявлять искренний интерес к тому, о чем ребенок рассказывает. Если ребенку нравится рисовать, будьте готовы разговаривать про это. Изначальное чувство смущения, когда взрослый или ребенок чувствуют себя не в своей тарелке, абсолютно нормально и естественно.

— Некоторые родители в такой ситуации начинают задаривать подарками…

— Такое бывает. С точки зрения психологии и воспитания в целом – это всегда плохой вариант. Как если мы задариваем подарками за учебу или потому что мы мало уделяем ребенку времени, точно так же это плохо, если мы задариваем подарками, потому что у нас новая любовь.

— Если в какой-то момент ребенок начинает манипулировать, или пакостить приемному родителю, что делать?

— Если это действительно манипуляция, мы отматываем на уровень назад и заново выстраиваем контакт. Это значит, что контакт с ребенком не построен. Процесс построения контакта между вашей половинкой и ребенком не надо пускать на самотек. Его важно контролировать. Если чувствуете, что ребенок начинает манипулировать, за этим может стоять несколько вещей: страх того, что он теперь не нужен, теперь есть другой взрослый, может быть вопрос внимания, ревности, переданная информация или недовольство родного родителя, с которым он теперь не живет. Безусловно, надо разбираться, что за этим стоит. Говорить ребенку, что он не прав, все делает не так – нельзя. Это не работает. Понимая, что именно за этим стоит, например, ревность к родной маме, мы уже осознаем, что с этим можно сделать. Можно говорить, что вы все равно его любите, уделять больше внимания, искать точки соприкосновения со вторым взрослым, но только если у второго взрослого есть потребность выстраивания отношений с ребенком. Без этого, к сожалению, ничего не получится.

— Когда налажен первый контакт и встает вопрос о совместном проживании, как выстраивать отношения с ребенком?

— Все зависит от возраста и готовности самого взрослого. Определитесь с собственной позицией: кем вы готовы быть ребенку: родителем, другом, страшим братом или сестрой? Если вы не готовы быть даже близко похожим на родителя, не надо этого делать. Если готовы быть другом – будьте им. Но точно не стоит объединяться с ребенком против его родного родителя для завоевания авторитета.

— Если второй родитель готов принимать на себя функции родителя, как ему «получить» права и обязанности родного родителя, завоевать достаточный авторитет?

— Медленно, не меняя все в один день. Принимать ответственность, предлагать советы и рекомендации, проговаривать свою роль. Однозначно не стоит действовать слишком авторитарно. У подростков может вызывать негативную реакцию позиция отчима или мачехи: «Как ты разговариваешь со своей матерью/своим отцом?». Стоит быть дипломатичнее, помнить, что ребенку сложно принять эту ситуацию.

Начните с совещательно-рекомендательной позиции. Если есть вещи, за которые вы платите, которые вы обеспечиваете, их тоже стоит проговорить. В таком случае мы выступаем не только как родитель, но и как спонсор — мы имеем право обсуждать условия договоренностей.

— Если в конфликтах с ребенком в какой-то момент звучит: «Ты мне не отец, не мать, ты не имеешь права мне указывать», — как на это реагировать?

— Быть готовым к этому, эта фраза может прозвучать в любой момент. В понимании ребенка в ней есть некоторый смысл. Ответьте: «Да, безусловно, но я несу ответственность, оплачиваю, организую, обеспечиваю…» — и возвращайтесь на уровень договоренностей. Необязательно претендовать на место матери или отца, но вы еще один взрослый, участвующий в воспитании и несущий ответственность за ребенка.

— Расскажите, пожалуйста, о возрастных аспектах.

— Если мачеха или отчим появляются в младшем возрасте, то он или она должен быть ярким, интересным, не страшным и не отталкивающим незнакомцем, который вдруг возник из ниоткуда. Он должен принимать участие в развлечениях и играх ребенка, но при этом не создавать только одни праздники – иначе это противопоставит его родителю. Получится ситуация «хорошего и плохого полицейских». Важно, чтобы это были искреннее отношение и подлинный интерес к ребенку. В целом это достаточно легкий период времени, когда ребенок еще не анализирует, как подросток, и готов принимать другого взрослого.

Если ребенок уже учится в начальной школе, то добавляется опция интересного общения, дискуссий и рассказов. Новый родитель должен еще уметь помочь, рассказать что-то интересное, возможно, с точки зрения уроков, школьных предметов, то есть дать информацию. Это время, когда ребенку интересно очень многое. Детей младшего школьного возраста проще заинтересовать, чем подростка. Они увлекаются Lego, конструкторами, научными опытами, настольными играми. Детям нужен соратник, которому тоже будет интересно, но при этом он сможет чему-то научить ребенка, дать знания.

Если мы говорим про подростков, то это уже практически взрослый человек, от которого не надо требовать, чтобы он принимал нового папу или новую маму, достаточно уважительных отношений. Любые подростки очень ценят, когда к их мнению прислушиваются, когда им не раздают директивы, а дают возможность высказать свое мнение. Тогда устанавливаются более партнерские отношения. Это не значит, что мнение ребенка должно быть во главе угла, и вы позволяете ему делать, что хочется, но выслушать и учесть его мнение важно.

— Если второй родитель появляется в младенческом возрасте, то есть соблазн скрыть от него, что второй родитель неродной.

— В любом случае лучше говорить честно. Если мы затрагиваем тему, близкую к приемности, то очень многие дети если не осознают, но чувствуют. Однажды информация вылезет на поверхность. Отсутствие фотографии из роддома, доброжелательные соседи или родственники, случайно найденные документы натолкнут ребенка на правду. И это, наверняка, будет тяжелым испытанием для его доверия. Иметь любящего родителя, но не кровного, и изначально принимать этот факт проще, чем перестраиваться позже, особенно в подростковом возрасте, когда у большинства возникают претензии к родителям.

— Несколько слов на прощание.

— Когда в нашей жизни происходят сильные изменения, и появляется новый член семьи, новый ребенок, важно помнить, что для ребенка эти изменения должны быть ясны и понятны. Поскольку многие вещи для ребенка не так естественны, как для взрослого, имеющего жизненный опыт. Важно помнить, что ребенок находится под нашей опекой и защитой, и наша задача – выстроить отношения так, чтобы ребенку было комфортно и интересно. Ребенок может в большей или меньшей степени проявлять интерес и идти навстречу или возражать против изменений, но это наша задача. Мы выступаем в качестве взрослых людей, которые помогают, поддерживают и встраивают ребенка в новые отношения. Как сказала одна клиентка, она бабушка в семье, где появилась мачеха, комментируя отношения девочки-мачехи, что это был долгий процесс выстраивания отношений. Я призываю к этому же. Незнакомый человек не должен внезапно стать новым мамой или папой, никто из нас не был бы такому рад.