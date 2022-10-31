 А вы знали об этом?(Статья 96)

1.

В наши дни многие с ностальгией вспоминают сталинские времена, когда якобы многое было бесплатным и постоянно снижались цены . Однако сегодня мало кто знает ,что , например , с 1940 по 1954 годы образование было платным. Это касалось обучения в 8-10 классах средней школы, в техникумах и вузах. За старшие классы школы в год нужно было платить 150 рублей, в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик – 200 рублей. Средняя же ежемесячная зарплата в 1940 году составляла 331 рубль, 1945– 434 в рубля. Именно поэтому для многих платное обучение стало барьером, ограничившим образование семью классами. Чего греха таить, но при Сталине платными были даже вытрезвители. Причем, рядовые труженики за 24 часа пребывания в вытрезвителе платили 2 рубля, а нэпманы и работники творческих профессий – по 5 рублей.

Бесплатность медицинских услуг , как ни странно, была также весьма условной, поскольку получить более качественное врачебное обслуживание и лекарства позволяли взятки, знакомства и связи. Бал правил «блат» , который и позволял получить более качественное врачебное обслуживание и лекарства. Подарки и подношения врачам, медсестрам и техническому персоналу были в порядке вещей.

Мало кто знает ,что начиная с середины 1920-х годов, использование радио в СССР было жёстко регламентировано.Радиоприёмники подлежали обязательной регистрации в органах внутренних дел , а за их использование взималась абонентская плата. Эти строгости отменили только в 1962 году.

В многочисленных советских мифах про сталинские годы постоянно показывают многокомнатные просторные и светлые квартиры – «сталинки», которые якобы совершенно бесплатно раздавались всем советским гражданам. Разумеется, всё это один большой миф, поскольку «сталинки» строились в крайне ограниченном числе и заселяли в них в основном советский «правящий класс» – сотрудников спецслужб и номенклатуру. Обычных же граждан бесплатно заселяли в коммунальные квартиры (в трехкомнатной квартире могло жить 12-15 человек, которые пользовались одной ванной и ютились на одной кухне)! Любопытно, что но во многих «сталинках» , в отличие от домов на Западе, двери открывались во внутрь , что было сделано по специальному распоряжению палача народов Сталина, чтобы во время ареста «врагов народа» оперативникам легко было бы ударом ноги взломать дверь!

Особо хочу коснуться наиболее «незабываемого» мифа сталинской эпохи – частого снижения цен. Любопытно, что большинство сталинских снижений цен происходило именно 1 апреля, который до сих пор считается «Днем Дурака»! Действительно, в результате снижения стоимости продуктов только в период с 1935 по 1937 годы советский народ получил экономию примерно в 11,5 миллиардов рублей. Однако за этот период потери бюджета от снижения розничных цен составили 86 миллиардов рублей. Возникает логический вопрос – чем государство восполнило этот катастрофический дефицит бюджета?

А все очень просто, поскольку величайший авантюрист современности Сталин в очередной раз развел свое население как обыкновенных лохов! Начиная с 1946 по 1957 г., было проведено 5 грабительских государственных займов, по которым у населения было изъято 90% наличных денег и по которым правительство, обещавшее вернуть приобретшим облигации деньги в течении 20 лет, просто «кинуло» своих граждан! Кроме того, одновременно были резко повышены налоги, в результате чего в архивах сохранились письма, в которых трудящиеся писали: «Конечно, товарищ Сталин, большое вам спасибо, что вы снизили цены, но нас это никак не греет, потому что мы все равно ничего купить не можем – у нас ничего нет!».Считается, что при Сталине был порядок, но это не совсем так, поскольку при Сталине существовал порядок, но тот, который присущ тюрьме или казарме.

Так или иначе, но советский народ с лихвой рассчитался за все блага, которые якобы коммунисты им дали бесплатно. Товарищи коммуняки! Поймите же наконец , что бесплатный сыр только в мышеловке, хотя бесплатно сталинский режим мог предоставить только «вышку» ! Единственное же, чем отличались советские рабы от обыкновенных рабов так это тем , что им давали возможность воровать на работе , бросали подачки в виде определенных льгот , чтобы они усердно создавали «общенародную» собственность, которую товарищи коммунисты , когда поняли , что этот виртуальный и утопический строй все равно разрушится, сами и поделили между собой путем приватизации. Посмотрите у кого теперь в руках, созданная непосильным трудом советских граждан «общенародная» собственность, и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году «выстрелила Аврора»!

2.

Рокки Марчиано — непобежденный американский боксер с итальянскими корнями навсегда вписал свое имя в историю мирового бокса. Его безупречный рекорд в эпоху сильнейших боксеров не может не впечатлять и, наверно, он лучше всяких слов говорит о навыках спортсмена. Он выходил в ринг 49 раз и каждый раз одерживал победу. А поскольку никому не удавалось его победить,он никогда не был нокаутирован.

3.

Легенда про миллион алых роз Нико Пиросмани, не просто легенда, а самая настоящая история, которая была в жизни знаменитого грузинского художника Нико Пиросмани.Однажды в Тифлис приехала с гастролями французская актриса, прекрасная Маргарита де Севр. Художник был сражен красотой француженки. Поговаривают, что, увидев ее выступление, Пиросмани воскликнул: «Не женщина, а жемчужина из драгоценного ларца!».Он всячески пытался добиться расположения возлюбленной: написал портрет актрисы, изобразив женщину на лугу с букетом цветов в окружении золотых птиц, в отчаянии падал на землю и целовал ее следы.

Но это только вызывало презрение в ее глазах.И тогда Нико решился на отчаянный поступок: он продал свою лавку и картины, купил на вырученные деньги неимоверное количество разных цветов и послал их к дверям гостиницы, где она жила.Впечатленная огромными охапками сирени, пионов, лилий, роз и настурций, выстилавших всю улочку перед зданием, актриса вышла к художнику и поцеловала его в губы. Это был их первый и последний поцелуй. Вскоре француженка уехала из города навсегда.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

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