Приветствую, любители кладов!

Слышали ли те, кто жил в СССР забавную легенду о том, что Японцы заключили с нами контракт на покупку битого стекла? Если нет, т сегодня я вам расскажу про хитроумный способ наживы, почему японцы покупали у СССР стеклянные бутылки и выбрасывали их в море.

На самом деле легенда — оказалась правдой. В 1970 годах Япония решила заключить сделку с СССР на покупку стекла, которого и так было у нас в достатке. Согласитесь, что очень выгодное предложение для утилизации, но основной план японцев был в другом.

Основной наживой Японии были кедровые ящики, в которые как раз аккуратно и с душой упаковывались бутылки. Дерево для них было сильным дефицитом, а покупать его целенаправленно — было невыгодно, да и доставляли бы его в контейнерах.

Такой хитроумный способ позволил японцам заполучить необходимый им полезный материал, как древесину, а от бутылок они избавлялись выбрасывая в море. Дерево они разбирали на части и создавали мебель. Даже сейчас в Японии на берегах можно встретить стеклянные камешки, которые до сих пор появляются.

Но так же были и еще странные сделки Японии и СССР, когда японцы закупали у нас предметы из металла: лопаты, грабли, ножницы, лезвия, плавили их, изготавливали другие товары и преподавали нам обратно, накручивая 300% от цены.

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А вы знали об этом?

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