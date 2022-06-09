Свободные отношения: почему на Руси не было запретов в интимной жизни

К половой жизни и всему, что с ним тесно связано, в Древней Руси относились с большой долей фантазии. При этом никакой табуированности этой темы не было. До конца X века славяне были язычниками со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Интимная жизнь ассоциировалась у них с праздником, радостью жизни и весельем. Половых запретов практически не существовало.

Блудницы и пляски у костра

Один мужчина мог иметь несколько жен (до четырех). Если женщине доставалось в супружестве мало ласки, она тут же находила себе утешение на стороне. Никто никакую девственность до свадьбы не хранил. Девушка совершенно спокойно могла искать подходящего полового партнера для будущего замужества, не ограничиваясь во время поисков одними только поцелуями.

Девушку, находящуюся в таких поисках, называли блудницей от слова «блудить», что означало «искать», «находится в поисках». Никакого отрицательного оттенка это понятие не имело. И девушки, и парни могли иметь половую связь как с одним, так и с несколькими партнерами. На массовых гуляньях, например, в Купальскую ночь, народ с по обыкновению предавался групповым утехам.

Древнерусские названия

Не было никаких табу и в отношении лексики. Славяне называли все своими именами, да еще и проявляли в этом деле большую выдумку.

Помимо широко известных матерных слов и их производных славяне употребляли и более иносказательные выражения для называния мужских и женских половых органов и самого соития.

«Иметь половую связь» у славян означало: «еться», «пежиться», «тетериться». В Московских диалектах была версия «тараканиться». Производить над кем-то действия полового характера – «ярить» (от имени Ярило), «дрюкать», «еть».

О внутреннем устройстве женщин простые люди не особо задумывались. Знахари же и повитухи были в курсе, что женщина вынашивает ребенка в некоем особом месте, которое они называли «матица», «золотник», «нутро» или «дна» (матка).

И общим для обоих полов было название еще одной части тела, которая привлекала немало внимания, - это «гузно» или «гузнышко» (то же, что и ягодицы). Так что помимо обсценной лексики у наших предков был целый пласт более скромных, но не менее колоритных выражений.

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А вы знали об этом?

Бюстгальтер женского гардероба был запатентован Эрмини Кадоль во Франции в 1889 году. В своей корсетной мастерской госпожа Кадоль выставила изделие, получившее название «le Bien-Etre» («благополучие»). Чашечки этого бюстгальтера поддерживали две сатиновые ленты, а сзади вся эта конструкция прикреплялась к корсету. Первые дворники для автомобиля изобрела Мэри Андерсон в 1903 году. Ей стало жалко водителя, который вынужден был во время вьюги поминутно останавливать машину и сгребать снег с ветрового стекла. Глушитель для автомобиляизобрела Эль Долорес Джонс в 1917 году, после чего мир вокруг нас стал чуть тише.И девушки, и парни в южной Корее предпочитают длинные вещи. Они считают, что только в них можно выглядеть привлекательно. В Южной Корее по объявлению в приложении вы можете за пять минут наняться на такую необычную работу, как ГОСТЬ НА СВАДЬБЕ. Вас нанимают, чтобы продемонстрировать статус семьи. За участие в церемонии (40 минут) можно получить эквивалент 20 долларов и при этом бесплатно поесть на фуршете. Чем больше гостей, тем статуснее семья, по мнению корейцев.

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