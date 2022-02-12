Пряжевская икона Божией Матери: о чем молятся и кому помогает

Так сложилось, что у жителей Курска Пряжевская икона Божией Матери является одной из самых почитаемых святынь. Этот богородичный образ, история которого теряется во глубине веков, до октябрьского переворота 1917 года находился в главном соборе Белгородского Николаевского монастыря. В последовавший затем период гонений на церковь Господь чудным образом сохранил его от рук безбожников и вновь явил верующим на исходе XX века. Остановимся же подробнее на этой уникальной реликвии и узнаем, в каких случаях и кому помогает Пряжевская икона Божией Матери.

Чудо, явленное в деревенской церкви

Дата написания Пряжевской иконы Божией Матери не установлена, кануло в Лету и имя создателя. По результатам многочисленных исследований, произведенных за последние годы искусствоведами Москвы и Курска, удалось установить лишь ее византийское происхождение и дать заключение о том, что написана она была не позже середины XIV века.

С ее обретением на Курской земле связана легенда, согласно которой во времена правления государя Петра I (точная дата не упоминается) прихожане церкви села Пряжева, находившегося неподалеку от Житомира, стали свидетелями чуда. Во время святой литургии их убогий деревенский храм вдруг наполнился дивным сиянием, и на аналое сам собой появился старинный образ.

Бегство из горящего монастыря

Это и была Пряжевская икона Божией Матери, получившая свое название в честь села, в котором она была впервые явлена прихожанам. Тогда же подробное описание этого события было занесено в церковную книгу.

Позднее икона была перенесена в Воронежский, а затем и Белгородский мужской монастырь, где прославилась исцелениями, явленными по молитвам, вознесенным перед ней Пречистой Деве Марии. По традиции с чудотворных икон делались копии, которые потом рассылались во все концы России. Не стала исключением и находившаяся в Курске Пряжевская икона Божией Матери. Однако и в данном случае не обошлось без чудес.

Дело в том, что насельниками обители, в которой она находилась, были монахи, покинувшие в 1672 году Воронежскую Дивногорскую пустынь после того как ее разграбили и сожгли татары, еще устраивавшие в те времена свои набеги. Свое прежнее место пустынножительства они покидали с большой поспешностью, не взяв с собой никакого имущества. В результате все были уверены, что Пряжевская икона Божией Матери погибла в огне пожара. В 1788 году Белгородская Никольская пустынь была упразднена, а ее главный собор получил статус обычного приходского храма.

Второе обретение иконы

И вото однажды(именно так начинаются все самые удивительные истории) в нем стали происходить чудеса: едва заканчивались вечерние богослужения, как свечи сами собой гасли, а наутро их находили вновь горящими. Так продолжалось до тех пор, пока одному из прихожан – молодому курскому живописцу Ивану Белому – не явилась во сне Царица Небесная и не повелела отыскать за церковным иконостасом спрятанную там икону.

Сообщив наутро настоятелю храма о ночном видении, художник поспешил вместе с ним в указанное место и извлек на свет потемневшую от времени, но прекрасно сохранившуюся Пряжевскую икону Божией Матери, которую до этого считали безвозвратно утерянной. Когда весть о случившемся разнеслась по округе, то из епархиального управления пришло распоряжение пригласить искусного мастера, чтобы отреставрировать находку и сделать с нее список (копию).

Реставрация иконы

Долго искать подходящего специалиста не пришлось, поскольку намеченную работу с большим успехом выполнил сам Иван Белый. Удалив посторонние наслоения, он подновил весь живописный слой, за исключением ликов Пресвятой Богородицы и Ее Предвечного Младенца, поскольку они прекрасно сохранились. Им же была выполнена копия Пряжевской иконы Божией Матери, заказанная епархиальным руководством.

Исцелившийся живописец

В церковной книге имеется любопытная запись, относящаяся к тому периоду. В ней говорится о том, что по завершении реставрационных работ сам живописец чудесным образом исцелился от некой болезни, мучившей его долгие годы и, по словам врачей, являвшейся неизлечимой. Как оказалось впоследствии, он был не единственным, кто обрел здоровье, преклонив колени перед Пряжевской иконой Божией Матери. Молитва, творимая Заступнице Небесной, приобретала небывалую силу и, произнесенная с истинно христианской верой, приносила желанный плод.

Чудеса, явленные через икону, и ее всенародное почитание

В качестве примера можно привести записанную в церковной книге историю купца 1-й гильдии Прохора Семеновича Кудряшова, проживавшего в Воронеже и много лет страдавшего ревматизмом. В одну из ночей он сподобился видения, в котором Ангел Божий повелел ему отправляться в Курск и, найдя в одном из его храмов чудотворную Пряжевскую икону, преклонить перед ней колени. Выполнив в точности волю небесного посланца, купец получил исцеление и после этого внес богатый вклад на изготовление серебряной ризы для образа своей Пресвятой Целительницы.

Во второй половине XIX века ранее упраздненная Белгородская Николаевская обитель была восстановлена, и храм, где находилась икона, вновь вошел в состав ее архитектурного комплекса. Это послужило толчком к значительному увеличению числа паломников, съезжавшихся со всех концов России, и к еще большему почитанию образа. Известно, что после того как в 1888 году императорская семья чудесным образом избежала гибели в железнодорожной катастрофе, произошедшей в районе Курска, это событие отмечалось многочисленными крестными ходами, во главе которых всегда несли прославленную икону.

Третье обретение святыни

После прихода к власти большевиков в стране начали проводиться масштабные антирелигиозные кампании, результатом которых стало не только закрытие, но часто и уничтожение многих монастырей и храмов. Не обошла эта гибельная волна и Курск. Николаевская мужская обитель была закрыта одной из первых, а многие из ее насельников стали жертвами творимого произвола. Несколько иноков, которым удалось избежать ареста, бежали в Суджу – небольшой населенный пункт в Курской области. Они перевезли туда и Пряжевскую икону Божьей Матери, однако в последующие годы ее следы затерялись. Вновь она была отнесена к числу безвозвратно утерянных святынь, и вновь чудесным образом обретена.

Это произошло в 1996 году, когда на волне перестройки в корне изменилась политика, проводимая правительством в отношении церкви. Поднимались из развалин монастыри и восстанавливались храмы. Тогда-то икона и была найдена в подвале Свято-Троицкого Суджинского собора во время работ по его реставрации. Это событие стало по праву именоваться ее третьим обретением. После восстановления Белгородской пустыни, икона была в нее возвращена и заняла свое прежнее место под сводами главного храма.

О чем молятся Пряжевской иконе Божией Матери?

Уставом РПЦ были установлены дни празднования «Пряжевской иконы». Ими стали 12 июля, а также десятая пятница после Пасхи. В эти дни к чудотворному образу стекается особенно много народа. О чем возносятся перед ней молитвы? Обо всех нуждах житейских. Как и перед любой другой богородичной иконой, слова, произнесенные с глубокой верой и наполненные сердечной теплотой, бывают услышаны.

Именно поэтому текст молитвы Пряжевской иконе Божией Матери не имеет каких-либо характерных особенностей. Однако на основании сохранившихся в церковных книгах записей об исцелениях, дарованных паломникам, принято считать, что наибольшую помощь могут получить люди с заболеваниями ног, позвоночника и легких. Кроме того, многократно отмечалась ее помощь женщинам, страдающим бесплодием. Исцеления от всех этих недугов и принято просить, преклонив колени перед Пряжевским образом Божьей Матери.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2412409593789942465/

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