«Расстреляли двойника»: что на самом деле случилось с Берией

Смерть руководителя мировой державы всегда влечет за собой неминуемую борьбу за власть, даже в том случае, если был назначен официальный преемник. Действия окружения И.В. Сталина, неожиданно ушедшего весной 1953 года, не составили исключения из правил. Партийные и военные функционеры, справедливо опасаясь возможных репрессий со стороны Л.П. Берии, обвинили его в измене, а затем расстреляли. Вопрос лишь в том, когда это было сделано: незаконно во время ареста или после суда с соблюдением всех юридических формальностей?

Сговор единомышленников

То что партийная элита, уставшая от постоянных чисток своих рядов при жизни И.В. Сталина, постарается устранить Л.П. Берию, сосредоточившего в своих руках рычаги управления спецслужбами СССР, сомнения ни у кого не вызывало. Развернувшаяся борьба за власть не стала откровением и для самого Лаврентия Павловича. Правда, он планировал выйти из нее победителем, но просчитался. Его предал даже ближайший друг и соратник Г.М. Маленков, тут же назначенный на пост Председателя Совета Министров СССР. При этом необходимо отметить, что Л. П. Берию во многом погубила излишняя самоуверенность. В его распоряжении находился не только весь репрессивный аппарат страны, но и огромный пакет документов, компрометирующих всех руководителей страны. Он отлично знал все потаенные страницы их биографий, о которых они сами искренне хотели бы забыть.

Тем не менее, как гласит народная мудрость, не загоняй кошку в угол. В положении именно такой кошки ощутили себя руководители страны и партии, оставшиеся после смерти И.В. Сталина один на один с Лаврентием Павловичем. Однако у них не было реальной силы, на которую можно было бы опереться в противостоянии с их главным конкурентом за власть в стране. В этой ситуации свою значимую роль сыграли военные, недавно вышедшие победителями из самой кровавой войны человечества. Боевые генералы умели действовать быстро и решительно, к тому же за их плечами находилась армия, а авторитет Г.К. Жукова был непререкаем.

Вскоре на пленуме ЦК КПСС (2-7 июля 1953 г.), воспользовавшись отсутствием Л.П. Берии, партийные бонзы сформулировали обвинения, которые планировали предъявить своей жертве. Берии собирались поставить в вину: создание нервной обстановки в кругу лиц, окружавших И.В. Сталина; шпионаж за членами государственной и партийной верхушки; преступные связи с Иосипом Брозом Тито; желание организовать объединенное государство буржуазной Германии, а также работа в молодости на разведку капиталистических стран - Азербайджана и Грузии.

Расстрел Берии: версия официальная

Когда судьба Берии была решена окончательно, встал вопрос о том, каким образом реализовать задуманное. Дальнейшие варианты развития событий существенно расходятся. Согласно официальной версии, Л.П. Берия был арестован на заседании Президиума Совета Министров СССР 26 июля 1953 года группой военных во главе с Г.К. Жуковым. Правда, участники этого мероприятия впоследствии по разному описывали его детали. Впрочем, незначительные несостыковки в их словах можно объяснить желанием каждого приписать себе главную заслугу в данном деле. После ареста Л.П. Берию поместили на гауптвахту штабного бункера Московского военного округа. Здесь же состоялся закрытый суд и расстрел Л.П. Берии 23 декабря 1953 года.

Версия приверженцев теории заговора: судили двойника

Версия приверженцев теории заговора: судили двойника Самое удивительное состоит в том, что, по мнению ряда исследователей, арестован был не Л.П. Берия, а его двойник, специально подготовленный для подобных случаев. Именно он был расстрелян 23 декабря 1953 года. Причем данная гипотеза возникла практически сразу после описываемых событий и была достаточно популярна в коридорах власти тех лет. Во-первых, на суде Берию почему-то не узнали его бывшие соратники, не замешанные в заговоре против него. Во-вторых, историки не обнаружили акта о кремации тела Л.П. Берии, в то время как аналогичные документы о кремации расстрелянных в тот же день его ближайших заместителей сохранились. В-третьих, известны воспоминания современников, которые утверждают, что, по их данным, в день ареста в особняке Берии были слышны автоматные выстрелы, а потом из здания вынесли накрытое брезентом тело, которое, судя по очертаниям, могло принадлежать Берии. Основным сторонником этой версии является сын Л.П. Берии – Серго.

О том, как все происходило на самом деле, мы, скорее всего, никогда не узнаем. Спецслужбы умеют хранить свои секреты.



Источник : https://russian7.ru/post/rasstrelyali-dvoynika-chto-na-samom...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Перед тем как осмыслить государственную деятельность Берии надо хорошо осознать сложившуюся тогда ситуацию в стране и деятельность самого Сталина – его непосредственного «хозяина» чьи приказы и желания был вынужден беспрекословно исполнять Лаврентий Павлович .Несомненно, Сталин просто использовал для «грязной работы» своих подчинённых , чтобы потом всё свалить на них. Именно таким подчинённым был товарищ Берия , который выгодно отличался от своего «хозяина» , поскольку отлично понимал всю утопию и бездарность советского социализма и то, что без частного сектора этот строй рано или поздно рухнет , что , собственно, со временем и произошло !Именно поэтому целью Берии было изменение существующего общественного строя.

Ведь именно он, после смерти Сталина , раздал паспорта советским крестьянам , по сути, крепостным крестьянам, освободил сотни тысяч заключённых , большинство из которых сидело по разнарядке «палач народов» Сталина , а не по составу преступлений! Важно также отметить ,что Берия не участвовал в репрессиях 37 года, когда изувер и палач народов Сталин фактически устроил геноцид своему народу, истребив весь цвет нации. Благодаря же профессионализму Лаврентия Павловича военная разведка того времени стала самой передовой во всём мире. Именно поэтому ей удалось добыть секреты атомной бомбы (иначе, советским учёным потребовалось ещё минимум двадцать лет на её создание, в результате чего территорию СССР американцы тогда превратили бы в радиоактивный пепел! ).

В кратчайшие сроки в начале войны он осуществил неслыханную до селе эвакуацию промышленных объектов на Восток страны, смог предотвратить несколько покушений на злодея Сталина и т. д..Безусловно , Берия совершил много преступлений, но все это он делал только ради того , чтобы прийти к власти и исправить существующий утопический строй! Именно поэтому на него ополчилась вся эта неотёсанная советская шваль в лице Хрущёва(один из самых кровожадных соратников Сталина , по приказу которого были казнены десятки тысяч украинцев и других народностей ), Булганина , Молотова , которая после захвата власти всё свалила на Сталина и Берию .

Разве можно простить сталинскому мяснику и кровавому маршалу победы Жукову предательство своего друга и соратника Берии, который уважал и высоко ценил его. А ведь на самом деле Берию убили в его особняке на Малой Никитской улице, где он оказал достойное сопротивление заговорщикам.В этом отношении заслуживает внимания слова Леонида Брежнева по поводу этого убийства «Берия был настоящим грузином, который никогда не дал бы себя арестовать и пойти на расстрел, как овца»!

Я больше чем уверен , что если к власти ,тогда пришёл бы Берия , мы бы сейчас жили гораздо лучше , поскольку , в отличии от Сталина и его окружения , он ещё тогда задумал внести важные изменения в существующий утопический строй. Если бы тогда к власти пришел бы «великий мингрел» Берия , то сегодня многие россияне, живя в богатейшей стране мира, не жили бы как нищие бомжи, ностальгируя по кровавому советскому прошлому! В этом и его гениальность – выгодно отличающая его от самого Сталина и его тупых приспешников .

Любопытно, что Берия в мае-июне 1953 года дал понять остальным великим державам – США, Англии и Франции, что Советский Союз при определенных условиях готов вывести войска из ГДР и способствовать объединению двух Германий. Сумма «компенсации» должна была составить 20 миллиардов долларов – гигантские по тем временам деньги.

Однако из-за злодейского убийства Берии эта крайне выгодная для СССР сделка не состоялась и ГДР вернулась на путь утопического соцстроительства и Москва еще почти 40 лет насильно поддерживала там утопический «социализм»,фактически зря потратив уже 400 миллиардов долларов, пока не надорвалась сама!Многие историки считают,что именно эта гениальная идея великого мингрела(кстати, мингрелы в Грузии считаются довольно успешными коммерсантами) стала одной из причин его убийства!

Уважаемые господа! Не думайте, что я одновременно оправдываю многочисленные злодеяния Берии, однако он не должен стать главным «козлом отпущения» за все ошибки и злодеяния жестокого и бесчеловечного сталинского периода нашей истории. Безусловно, Берия еще тогда хотел построить общество, подобное сегодняшнему процветающему Китаю! И он обязательно это сделал бы, если бы его не убили большевистские нехристи!

Именно поэтому мы в Грузии с уважением относимся к Берии и снесли главный памятник палачу народов Сталину в Гори, выбросив его на свалку истории!Вместе с тем пресс-служба Константинопольского патриархата сообщила о решении Вселенского синода канонизировать Лаврентия Берию. По словам члена синода митрополита Пигидия (Муссолиполуса), Берия тайно исповедовал православие и неоднократно летал исповедоваться на Афон.Что же касается удалению страниц из Большой советской энциклопедии, то подобное позорное варварство могли совершить только в утопической и виртуальной стране,подобной СССР!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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