Сколько весит душа человека?

Прелюбопытный вопрос! А имеет ли физический вес, скажем, 1 метр солнечного луча, или 100 мл чистого воздуха? А сколько весит одна мысль, идея? В самом деле: весит ли хоть сколько-нибудь человеческая душа? Но что она есть такое?



А душа каждого человека представляет собой определённый психоэнергетический объём; в психологии самое общее понятие её — это психика. В православном же учении имеется более глубокое понимание человеческой души — а она, изначально будучи по своей духовной природе абсолютно чистой, «небесной» — для верующих это внутренний светоносный Иисус Христос! — в процессе жизни подвергается разным затемнениям, отяжелению, заземлению…

«…Ибо душа сама по себе бесстрастна, но, выходя во внешний мир из своей внутренней простоты, подвергается страстям…»

«Душа человека, поскольку она создана по образу Божию, носит в себе отображение свойств Божеской природы».



Однако «проникая всё тело и будучи началом эфирно-материальным, душа имеет определённую форму; эта форма совпадает с внешним образом человека…»

«Душа, проникая все члены тела, производя отправления органов чувств, срастворяется с телом и принимает форму внешнего человека» (В. Н. Лосский, эл. кн. «Очерк мистического богословия Восточной Церкви»).

Да, душа, или в православном учении это также «внутренний человек», — по своей форме и своему объёму представляет собой определённый психоэнергетический образ тела физического, или «внешнего», «ветхого» человека. Таким образом, в одном-едином «сращенном» духовно-психическом комплексе «душу» можно разделить — на низшую, животную (греховодную) составляющую и Высшую, Небесную составляющую, или Дух. И последняя область есть Сущий Христовый Свет, в то время как вся остальная часть души — это психическая тень и светотень.И тут надо сказать, что Духовный Свет (в смысле Дух «индивидуальный»)) определённо не имеет и не может иметь своего физического веса, так как он самый невесомый, самый прозрачный и самый чистый из всех светов. Но…



Мы должны рассматривать человеческую душу как феномен и сущность в вышеобозначенной и ЦЕЛОСТНОЙ структуре, которая уже не обладает абсолютной невесомостью!



В самом деле, низшая душа служит как бы покровом для высшей — первая как бы обволакивает, «занавешивает» и окружает своими затемнёнными стратами ярчайший Свет Духа. Иными словами, низшая душа есть плотная «оболочка» Высшей Души, и соответственно «отягощает» Её. Таким образом, с образованием психической светотени (различной плотности) должен появится и «вес» души… И он появляется!

Ещё Библия указывала на вес души человека…

«Ты взвешен на весах и найден очень лёгким» (История Валтасара, Даниил 5:27).

«Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души» (Прит. 16: 2)



«Господь взвешивает души...» Это очень интересный момент и принцип, который существует во многих культурах у разных народов… Так, например, египетский бог Анубис определяет посмертную учесть человека своим взвешиванием его сердца. Имеется этот же принцип также у японцев, тибетцев, индуистов, китайцев и т.д.



Отсюда видно, что этот принцип «взвешивания душ» действует на самом деле, а равно и то, что души у разных людей имеют различный вес… К тому же, в разное время и в разных странах некоторые люди (а среди них были и учёные) задавались вопросом: «сколько весит душа?» и находили ответ. Они использовали сверхточные весы и измеряли вес физического тела умирающего человека при его жизни и сразу же после смерти. И обнаружили разницу, из чего логически и вытекало: в процессе смерти душа покидает тело и имеет свой собственный вес. Однако полученные данные у разных исследователей не совпадали, частично перекрываясь. Вот эти данные. Человеческая душа имеет следующий вес:

— 21 грамм;

— 69,5 грамм;

— 12 грамм;

— от 12 до 45 граммов;

— 56,70 грамм;

— от 15 до 35 граммов;

— от 2,5 до 6,5 граммов;

— 9-12 граммов (любопытно: 9 грамм весит пуля);

— от 4 до 6 граммов;

— от 3 до 7 граммов;

— 22,4 грамма;

— от 15 до 35 граммов;

— около 3-х грамм.

Впрочем, смерть каждого человека завершается последним «выдохом». В связи с этим, указанные выше величины могут оказаться измерением влажного воздуха, вышедшего из лёгких уже мёртвого человека (а это где-то 3-6 литров). А поскольку объём лёгких у каждого человека разный, — разные и величины замеров. И всё-таки…

Данные цифры весьма символичны, а душа, полагаю, всё же имеет свой собственный физический вес! Только, быть может, это не граммы, а «миллиграммы»? Последнее — вероятнее всего.



Да, душа покидает тело умирающего человека вместе с воздухом, но если в вышеприведённых цифрах заменить граммы на миллиграммы, то это будет точнее.

А вот и обывательские суждения по поводу веса души человека – мною найдены в Интернете:

«… Не зря же про одного говорят — человек большой души. У него душа — 7 грамм. А есть мелкие душонки. По 3 грамма».

«Душа ничтожного человека — весит ничтожно мало, а душа великого человека – имеет очень великий вес!»

Это не верно! Верно как раз обратное (из инет-утверждений же):

«Чем легче астральное тело (душа), тем человек духовнее и его тело воспарит ввысь ближе к Миру Огненному (Высшему Миру). И наоборот, чем грубее человек, тем тяжелее его астральное тело, и тем дальше он будет находиться от Мира Огненного, т. е. после смерти он будет падать вниз и пребывать в низких, грубых, адских слоях Тонкого Мира».



Именно так: есть души светлые и лёгкие, а есть души тёмные и тяжёлые. Души святых и грешников.

Впрочем, один «оригинал» вполне серьёзно заявил, что душа человека весит приблизительно 5 кг! Причём, основываясь на Библии… И он привёл такие цитаты, из чего и сделал свой вывод: "… Потому что душа тела в крови" (Левит, 17:11).



"… Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его" (17: 14). "… Только плоти с душою её, с кровью её, не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу её от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его" (Бытие, 9: 4-5). Таким образом, Библия совершенно однозначно определяет, что душа это кровь, и не более того. Всё остальное про энергию и пр. это болезненные галлюцинации и грёзы всевозможных «святых отцов», постоянно злоупотреблявших психотропными продуктами. У человека в среднем 5 л. крови, поэтому вес души примерно 5 кг".

В самом деле, это весьма и весьма неординарный вывод, причём будто бы основанный на Библии. Но этот вывод, конечно же, неправильный, соответственно и библейские цитаты прочитаны и поняты не верно. А дело в том, что кровь есть только материальный носитель души, но сама она не материальна. А поскольку душа пронизывает всё физическое тело человека, то с тем же успехом можно назвать и всё это тело душой. И тогда у нас вес души будет, скажем, 70-80 кг. Но это глупость.

В приведённых же выше библейских цитатах — речь идёт о крови упрощённо и обобщённо как о носителе динамической энергии. У умершего человека кровь уже не движется, она застыла и, следовательно, покойник душой не обладает и ею не является. Ну, а вес души в целых 5 кг — это что-то!

Мне очень нравится своей эзотерической точностью образное сравнение известного духовидца Даниила Андреева — автора оккультного шедевра «Роза Мира». В этом сравнении физическое тело человека он уподобляет спасательному кругу на воде — т.е. тому, что не даёт его душе «утонуть» при его физической жизни. И действительно, наша плоть это всего лишь временная оболочка для нашей души. Но как только в процессе смерти эта физическая оболочка сбрасывается — умерший лишается «спасательного круга». Так душа человека… Либо тонет, идёт ко дну, спускается в Ад, либо взлетает в небесную сладостную чарующую высь!

Так абсолютная Свобода или вечное рабство!?





Всё изложенное это очень серьёзно — данный принцип взвешивания, будь он даже «символичен», — всё равно «работает» и «действует» по отношению к каждому из нас!

И посему мы очень нуждаемся в молитвенном просветлении, очищении ещё и уже здесь, в земной жизни. Иначе, когда у нас уже не будет нашего спасительного круга, то есть нашего физического тела — невыносимого, тягостного, мученического рабства нам — не избежать!

Не подтрунивай над чёртом, —

Годы жизни коротки,

И загробные мучения Милый друг, не пустяки!

Г. Гейне

…

© Терентий Смирнов

Источник : https://mistika.temaretik.com/2385462725001349469/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

10 самых опасных бактерий в миреhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43959363995/

5 амулетов от энергетических вампировhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43758728439/

Из-за чего однажды год длился всего 445 дней и другие интересные факты о календаре https://otari.mirtesen.ru/blog/43427417356/