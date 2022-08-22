Какие государства никогда не станут друзьями России

Россия всегда принимала активное участие в международной политике, отстаивая свою независимость и национальные интересы. В связи с этим периодически возникали ситуации, приводившие к обострению отношений с другими государствами, придерживавшимися иных позиций.

Польша

Отношения между Россией и Польшей на протяжении всей истории изобиловали взаимными претензиями и недопониманием. В очередной раз они обострились после события, названного историками «Катыньским расстрелом», в результате которого весной 1940 года были убиты почти 22 000 польских офицеров и гражданских военнопленных, содержавшихся в трёх лагерях - Козельском, Старобельском и Осташковском.

Польские власти винили в этом военном преступлении руководство Советского союза, а СССР в свою очередь доказывал, что массовый расстрел — дело рук отступавших немцев.

Когда в 1939 году СССР вернул себе аннексированные Польшей в 1921 году территории Западной Белоруссии и Западной Украины, лица, находившиеся под подозрением у НКВД были заключены под стражу. Часть из них после разбирательств была отправлена на строительство дорог в Сибири, а другая оставалась в лагерях и до апреля 1943 года об их судьбе никто не вспоминал.

Однако после сокрушительного поражения немцев под Сталинградом с подачи министра пропаганды нацисткой Германии Йозефа Геббельса всплыла информация об обнаружении немцами в Катыньском лесу могил польских офицеров, якобы расстрелянных большевиками.

В январе 1944 года, спустя пару месяцев после освобождения Смоленской области, была созвана советская комиссия под руководством военврача Николая Бурденко. Проведя расследование «Катыньского расстрела», она пришла к заключению, что польских пленных, не эвакуированных из вышеназванных лагерей из-за стремительного нападения немцев на СССР, уничтожили в 1941 году фашисты.

Судьи, рассматривавшие этот военный эпизод на Нюрнбергском трибунале, сочли вину нацистов недоказанной и следующие 40 лет все предпочитали не вспоминать об этом событии.

Интерес к «Катыньскому расстрелу» возродился в 1990 году, когда на волне перестройки и демонизации прошлого советское руководство, основываясь на архивных документах, признало эту трагедию «одним из тяжких преступлений сталинизма».

Однако многие исследователи сходятся во мнении, что эти протоколы НКВД не более чем подделка, поскольку изобилуют историческими несоответствиями.

Китай

Китайцы никак не могут забыть о событии, произошедшем 14 августа 1900 года, когда русские войска штурмом взяли Пекин во время «Боксёрского восстания», так же известного как восстание ихэтуаней – «отрядов гармонии и справедливости». Повстанцы, с 1898 по 1901 год поддерживавшие это движение, выступали против превращения Китая в колонию западных держав и Японии, активно вмешивавшихся во внутреннюю политику, экономику и религию их страны.

Не желая мириться с иностранным засильем, они направили свой гнев, на миссионеров и китайцев, принявших христианство, массовые убийства которых прокатились по всей стране.

В ответ на антихристианские погромы, систематическое сожжение христианских храмов, захват Посольского квартала в Пекине, блокаду дипмиссий, убийство немецкого посла и устроенную в столице резню иноверцев, названную «Варфоломеевской ночью в Пекине», в Поднебесную вошли войска Альянса восьми держав.

Членами этого военного союза, помимо Российской империи были: Австро-Венгрия, Великобритания, Германия, Италия, США, Франция и Япония, но командование над объединёнными войсками осуществлял русский генерал Николай Линевич.

Под его руководством началась успешная атака на Пекин, в результате которой русские подразделения первыми ворвались в столицу. Это событие положило конец разгулу ихэтуаней, и в итоге вынудило Китай подписать унизительный Заключительный протокол.

Япония

Нормальному диалогу между Японией и Россией мешает неразрешённая до сих пор проблема принадлежности южных Курильских островов, возникшая в 1945 году после капитуляции Страны Восходящего Солнца и её оккупации войсками союзников.

В январе 1946 года Дуглас Макартур на правах главнокомандующего войск союзников издал меморандум № 677, по которому ранее принадлежавшие Японии Курильские острова, архипелаг Хабомаи и остров Шикотан были исключены из её территории и перешли под контроль СССР.

Однако когда в сентябре 1951 года в Сан-Франциско подписывался мирный договор между союзниками и Японией, последняя, сославшись на то, что острова Шикотан, Итуруп, Хабомаи, Кунашир и никогда не входили в состав Курильской гряды, отказалась признать над ними советскую юрисдикцию.

Следующая попытка решить территориальную проблему между СССР и Японией была предпринята 1956 году, когда страны подписали московскую декларацию, позволившую им наладить дипломатическое сотрудничество и зафиксировавшую согласие Москвы на передачу Токио островов Шикотан и Хабомаи, после заключения реального мирного договора.

Страны Балтии

Прибалтийская тройка – Латвия, Литва и Эстония, взяли за основу своей государственной идеологии и политики концепцию «советской оккупации», о чем не переставая трубят со всех внутригосударственных и международных трибун, и действия их порой доходят до абсурда.

Страны Балтии вменяют России, как правопреемнице СССР, факт незаконного вторжения и присоединения к себе территорий их государств в 1940 году, сразу после подписания советско-германского пакта 1939 года о ненападении.

Требуя официального признания этого факта, прибалтийские власти активно героизируют пособников фашизма, считая их борцами за независимость родины, и отмечают псевдоисторические трагические даты, которые ранее были связаны с победами советских войск.

Русофобская истерия в Прибалтике не ограничивается словесными нападками, поскольку подкрепляется территориальными и материальными претензиями.

Литва считает, что Россия должна отдать ей часть Калининградской области, Латвия притязает на два района Псковской области, а Эстония изображает на юбилейных монетах карту страны, с присоединенными к ней Ивангородом и Печорским районом.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Что касается Балтиии , то литовцы, эстонцы и латыши почему-то забыли, как Петр I с потрохами купил территорию стран Балтии у шведской королевы Ульрики Элеоноры со всеми землями, недвижимостью и даже домашними животными. И не только купил, но и дал Балтии СВОБОДУ...Любой историк подтвердит, что сделка была заключена 10 сентября 1721 года. За территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию Петр Алексеевич заплатил 2 миллиона ефимков (серебряных монет), или 56 тонн серебра..

Деньги по тем (да и по сегодняшним) временам были огромные, и они по-своему помогли Швеции поправить пошатнувшееся в ходе войны экономическое положение. По нынешнему курсу, без набежавших процентов, это около $350 млрд.Швеция навечно расставалась с Лифляндией, Эстляндией, Ингрией и частью Карелии с Выборгом. Россия же должна была вернуть шведам Финляндию, а за новые территории еще и заплатить!

Непонятно только, почему литовцы, эстонцы и латыши забыли об этом.Ведь именно русский царь освободил их от шведского рабства и эксплуатации, которое длилось веками!!!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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