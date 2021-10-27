Почему Сталин отменил празднование Дня Победы

В первую очередь хотелось бы отметить, что датой окончания Второй мировой войны считается 9 мая 1945 года, хотя на самом деле этот день был Днем Победы — тогда была подписана капитуляция. Официально же СССР закончил войну с Германией 21 января 1955 года, подписав мирное соглашение. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая. Однако о капитуляции было официально объявлено на Западе и в Европе днем 8 мая, а на территории СССР — вечером 9 мая.

Война продолжалась до 1955 года, поскольку многие вопросы, которые касались юридического и дипломатического состояния войны, были окончательно решены между СССР, США и Великобританией лишь 21 января 1955 года. Целых 10 лет главы этих 3 государств решали главные детали судьбы Германии как государства. К примеру, будет ли она оставаться единой страной или же будет разделена.

День Победы в СССР при Сталине праздновали три раза – в 1945, 1946 и 1947 году. Отменили празднование дня Победы 24 декабря 1947 года, когда вышло новое постановление Президиума Верховного Совета CCCP.Почему перестали праздновать День Победы при Сталине?

Однозначно инициатива исходила от самого Сталина, который отлично понимал, что о какой победе можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага. Как не парадоксально, но по разным оценкам на одного убитого немца приходится два или три советских солдата. Во многом это объясняет, почему в Красной Армии к похоронам погибших относились не столь «щепетильно», как в вермахте.

Если фашисты рыли для своих бойцов одиночные могилы, то миллионы красноармейцев лежат в братских захоронениях, ямами для которых часто служили воронки от бомб. В соответствии с приказом No 138 «О порядке индивидуального погребения погибших военнослужащих» привилегированном положении оказался только старший офицерский состав.

Ведь именно поэтому этот кровавый диктатор и авантюрист в 1950 году приказал полностью уничтожить учетные карточки военнообязанных состава РККА, чтобы скрыть истинные чудовищные масштабы потерь. Ведь именно поэтому этот злодей запретил военнослужащим писать дневники и отменил солдатские жетоны, чтобы нельзя было идентифицировать катастрофический масштаб потерь.

Ведь именно поэтому было даже категорически запрещено фотографировать и распространять фотографии лиц с тяжелыми увечьями. Ведь именно поэтому в СССР была отменена даже смертная казнь, чтобы она не повлияла на численность населения. Ведь именно поэтому Сталин, чтобы что-либо не напоминало народу о тягостных воспоминаниях о войне, не организовал ни одну ветеранскую организацию и лишил льгот ветеранов войны !

Ведь именно поэтому «гуманный вождь народов» Сталин совершил чудовищную по жестокости и цинизму акцию, когда после окончания войны по его приказу инвалидов войны насильно ссылали на Валаам, на Соловки, чтобы они – безрукие, безногие герои (тогда их цинично прозвали «самоварами товарища Сталина») не портили своим видом эйфорию победы!

На фоне всего вышеописанного не кажутся неправдоподобными свидетельства многих очевидцев о том, что в 1948 году нищенствующих инвалидов, которые не подчинялись варварскому постановлению Сталина о высылке, тысячами отлавливали, доставляли в специальные лагеря, где их расстреливали и топили баржи, трюмы которых были загружены несчастными «самоварами товарища Сталина» ! В настоящее время доказано, что не будь лозунга «победа любой ценой», которым активно манипулировал Сталин из-за своих непростительных просчетов и преступлений , война ,безусловно, закончилась бы гораздо меньшими жертвами !

Кроме того, эта война расширила кругозор тогдашних советских людей. Побывавшие в Европе фронтовики не могли удержаться от нелестных для власти сравнений. В октябре 1945 года началась первая послевоенная кампания по выборам в Верховный Совет СССР. Она не была похожа ни на одну из предыдущих.

В январе 1946-го в московском Гидромелиоративном институте во время беседы о советской демократии, проводимой агитатором, студент-фронтовик Олейников заявил: «Голосовать не пойду. Я объездил 6 государств Европы, но такого положения, как у нас, нигде не видел. Здесь говорили о демократии, которой у нас ее нет. Куда ни посмотри — нигде нет порядка. Одни обжираются, а другие голодают»!

Все чаще не только в приватных разговорах, но и публично в очередях возмущенные фронтовики задавали один вопрос: «За что воевали?». В одном из магазинов Вологды осенью 1946 года инвалид войны пришел получить хлеб по карточкам, продавец отпустил ему 1,4 килограмма. Возмущенный инвалид спросил: «Почему так мало?» Продавец ответил: «Столько полагается по новым нормам». Покупатель выругался, бросил хлеб и сказал: «За что я воевал? На фронте не убили, так здесь хотят уморить голодом не только меня, но и семью. Разве с семьей в 6 человек я могу прожить с такой нормой?»!

18 июля 1945 года инструктор ЦК ВКП(б), побывавший в командировке в Курской области, докладывал секретарю ЦК КПСС Маленкову об «усилении частнособственнической стихии» в деревне. Главными носителями этой «стихии» стали инвалиды войны, которые, увидев как хорошо жили европейские рабочие и крестьяне, были возмущены и озлоблены лживой сталинской пропагандой, растрезвонившей о якобы загнивающем капитализме!

За годы войны было выпущено четыре военных займа, которые принудительно распространялись по подписке. Начиная с 1942 года рабочие и служащие ежегодно подписывались на сумму, равную их месячному заработку, которую должны были выплатить в течение 10 месяцев.И снова на острие недовольства шли фронтовики.

Вместе с тем Сталин был очень недоволен, узнав о том, что бывшие фронтовики стремятся рассказать о войне на страницах книг и журналов и требуют от редакций внимательного отношения к своим рукописям. Он не хотел, чтобы непосредственные участники войны писали свои мемуары и поэтому генералиссимус категорически запретил им публиковать свои военные мемуары!Что поделаешь, всепроникающая сталинская государственность не терпела независимости человека от государства.

Реальное отношение власти к «поколению победителей»было довольно жестким. Уже 23 декабря 1947 года Президиум Верховного Совета СССР постановил: считать 9 мая днем победы над Германией — рабочим, а 1 января — новогодний праздник — нерабочим. С 1 января 1948 года были отменены ежемесячные денежные выплаты, полагавшиеся орденоносцам. Не прошло и трех лет после Победы, как не только кавалеры орденов и медалей, но даже Герои Советского Союза были лишены всех льгот.

Писатель-фронтовик Григорий Бакланов вспоминал: «После войны ветеран войны, тот, кто воевал на фронте и вернулся, — это были самые уважаемые люди. И первый, конечно, удар по ним нанес палач народов Сталин , который года через два после войны отменил деньги за ордена. За «Звезду» платили 10 рублей, за орден Отечественной войны —15, за орден Красного Знамени — 20... Безусловно, дело не в деньгах — это был нанесен удар по чести — «Вы, мол, теперь не нужны, отвоевали и все, гуляйте, ребята».В результате фронтовики демонстративно перестали носить ордена!

Ветеран Великой Отечественной писатель Виктор Астафьев в интервью журналу "Родина" так объяснил сталинскую жестокость: «Необходимо было убирать тех солдат, тех вольнодумцев, которые своими глазами увидели, что побежденные живут не в пример лучше победителей, что там при капитализме жизнь идет здоровей и богаче... Ну, насмотрится вот такого солдат, вернется в родное село, поглядит на тараканов, на детишек голодных, да и выскажется... Как с такими бороться? Только уничтожать. Вот и стал товарищ Сталин губить тех, кто ему шкуру спас».

Вообще же, политика принижения ветеранов была характерна как раз для Сталина. Он вообще не хотел, чтобы что-либо навевало народу тягостные воспоминания о войне, потому что сам факт таких воспоминаний мог посеять сомнения в правильности политики «вождя». В 1947 году он даже приказал закрыть открывшийся было музей обороны Ленинграда и отменил празднование Дня Победы. Он также отнял у ветеранов ранее данные им льготы: право на бесплатный железнодорожный билет раз в год и доплату 1 р. 20 коп. в месяц за орден. Как считал ветеран войны писатель Лазарь Лазарев , «для Сталина была важна не экономия денег, а девальвация фронтовых заслуг»!

Вопрос о том, почему не было ветеранских организаций, неуместно адресовать одному Сталину. Всесоюзная организация ветеранов Великой Отечественной войны была создана, для справки, только в 1986 году, при Горбачёве! Все «общественные организации» в СССР создавались только по указанию высшей власти, а она не чувствовала потребности в организации ветеранов, тем более что точное количество инвалидов Великой Отечественной войны до сих пор засекречены !



Не разбирая споры о том, было такое на самом деле или нет, приведу свидетельство генерал-полковника Степана Кашурко о его разговоре с маршалом Коневым в 1970 году. Конев, по его словам, показал ему подготовленную им секретную справку о количестве инвалидов Великой Отечественной войны: «Ранено 46 миллионов 250 тысяч. Вернулись домой с разбитыми черепами 775 тысяч фронтовиков. Одноглазых 155 тысяч, слепых 54 тысячи. С изуродованными лицами 501342. С кривыми шеями 157565. С разорванными животами 444046. С поврежденными позвоночниками 143241. С ранениями в области таза 630259. С оторванными половыми органами 28648. Одноруких 3 миллиона 147 [тысяч]. Безруких 1 миллион 10 тысяч. Одноногих 3 миллиона 255 тысяч. Безногих 1 миллион 121 тысяча. С частично оторванными руками и ногами 418905. Так называемых „самоваров“, безруких и безногих, – 85942».

Однозначно позволить этим людям объединиться в какую-то организацию взаимопомощи – значило признать огромные масштабы человеческой трагедии, постигшей советский народ под "мудрым" руководством Сталина.Что же тогда говорить о Героях Советского Союза, которые материально не обеспеченные, часами простаивали в очередях, торговали на рынках! Может ли после этого высшая правительственная награда с присвоением звания Героя Советского Союза быть почетной и взывать к любым подвигам во имя победы в боях на случай войны? Надо полагать, что нет!

Исходя из всего вышесказанного, становится понятным, почему палач народов Сталин отменил празднование Дня Победы! Безусловно, он не хотел , чтобы раскрылась правда о неподготовленности СССР к войне и о чудовищных потерях Красной Армии и всего советского народа в ней из-за его бездарного и кровавого руководства!Именно после этого, когда Сталина ,по сути, главного виновника трагических поражений советских войск в начале войны не арестовали и не придали справедливому суду , этот кровавый диктатор особенно «полюбил» русский народ .

И именно поэтому после войны, стоя по пояс в крови русских людей , он произнес на одном из торжественных заседаний свой знаменитый тост за Великий Русский Народ ! Правда, Сталин тогда признал некоторые свои ошибки, но это был, как бы предел покаяния за собственные ошибки, предел, который мог определить только лично кровавый диктатор.

И только при Брежневе в 1965 году вышло постановление о том, что 9 мая вновь объявляется праздничным днем. Отчасти это связано с личностью генсека. Брежнев любил пышные празднества, масштабные мероприятия и чествования. К слову, если Сталин носил только одну награду, то у Брежнева был полный комплект – большинство наград он получил, когда сам был главой СССР, т.е. он «себя родного и любимого» сам и награждал!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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