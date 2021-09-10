Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье

Вот что должно висеть в машине у настоящего мужчины!

А вот богомолы к онанизму относятся очень положительно, среди богомолов-самцов считается, что он значительно продлевает жизнь!

— Абрам, представляешь, на упаковках презервативов пишут "Использовать до 2018 года". Зачем они на меня давят? К чему эта спешка?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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