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  • Виталий
    Это из книги Сувороа-Резуна , 😂🤣🤣🤣Как палач народов...
  • Виталий
    Это из книги Сувороа-Резуна , 😂🤣🤣🤣Как палач народов...
  • Виталий
    Это из книги Сувороа-Резуна , 😂🤣🤣🤣Как палач народов...

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

                                        Смейтесь на здоровье

 

Вот что должно висеть в машине у настоящего мужчины!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

А вот богомолы к онанизму относятся очень положительно, среди богомолов-самцов считается, что он значительно продлевает жизнь!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

— Абрам, представляешь, на упаковках презервативов пишут "Использовать до 2018 года". Зачем они на меня давят? К чему эта спешка?

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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