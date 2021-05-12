Кого в России разрешено хоронить в одной могиле

Древние славяне изначально практиковали обряд сожжения тел умерших людей. Традиция существовала длительное время, однако после того, как произошло Крещение Руси, появились христианские похоронные ритуалы. Сторонников старых языческих обрядов стали называть еретиками, церковь следила за исполнением новых обычаев.

Как хоронили

В X-XII веках тела умерших заворачивали в подкорье или бересту. Раскопки показывают, что в XV веке захоронения проходили уже в дубовых гробах-колодах. Колода – это отесанный ствол дерева, распиленный поперек и выдолбленный внутри для помещения человеческого тела. В петровские времена после запретов на вырубку леса в определенных местах гробы стали сколачивать из досок.

Как правило, захоронения происходили у соборов и церквей. Позже, уже в XVIII веке, в связи с эпидемией чумы был издан указ о создании кладбищ за городской чертой. Захоронения на специально отведенных для этого местах стали нормой. Хоронили по общему правилу одного человека в одной могиле. Но случалось и так, что хоронили и более одного человека.

Например, такие захоронения происходили, если погибли супруги одновременно, либо их любовь была так сильна, что второй супруг просил после его смерти похоронить его вместе с любимой(-ым).

Вместе часто хоронили мать с ребенком, особенно если ребенок еще был младенцем, и его не успели окрестить. По поверьям, ему будет лучше на том свете только если при погребении он не будет разлучен со своей матерью. Неразлучными считались также и близнецы, предполагалось, что они с детства связаны между собой, поэтому и после смерти их нельзя разлучать.

Но существуют и другие захоронения, в которых погребено более одного человека, такое предание земле умерших происходило в силу определенных обстоятельств.

Общие могилы на Руси

На Руси не хоронили на кладбищах по одному утопленников и удавленников, для них были предназначены убогие дома с общей могилой. Не имело значения — сам человек утопился, с ним произошел несчастный случай или он стал жертвой преступления. На Руси утопление считалось страшной смертью и несло много бед еще живым.

В общие могилы отправляли также всех тех, кто не был достоин погребения на кладбище, т.е. отверженных – воров, разбойников и казненных. Они были отбросами общества, их тела, как правило, сваливали горой без соблюдения каких-либо обрядов.

В общих могилах хоронили и тех, кто умер от заразных болезней – холеры, чумы, оспы. Такое захоронение создавалось для того, чтобы избежать распространения опасных, смертельных заболеваний.

Так как самоубийство шло вразрез со всеми божественными и человеческими законами, то такие умершие также лишались права быть похороненными по христианским обычаям, и их тела отправлялись в общую могилу.

Братские могилы

Братской могилой считается захоронение, в котором погребены участники военных сражений, массовых битв. Большое количество братских могил появилось после Великой Отечественной Войны. Они располагаются на лесных участках, полях, кладбищах, в городах. Братской могилой является Мамаев Курган в Волгограде, в которой покоится более 35 тысяч советских солдат. На Пискаревском кладбище похоронено много жителей и защитников Ленинграда, погибших в годы войны.

Но есть братские могилы и более раннего периода. Например, Марсово поле в Санкт-Петербурге – место захоронения петроградских рабочих, погибших во время Ярославского восстания 1918 года, участников обороны Петрограда от войск генерала Н. Н. Юденича и др. У деревни Бородино захоронены погибшие времен Бородинского сражения 1812 года.

Родственное захоронение

В современном мире возможно захоронение в одной могиле только родственников, причем самых ближайших, то есть первой и второй степени родства. Это могут быть супруги, родители и дети, бабушки, дедушки и внуки. Такой возможностью пользуется большое количество людей, ведь даже после смерти многие хотят быть рядом с любимыми.

Родственное захоронение регламентируется нормативными правовыми актами: Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; иными локальными законодательными актами, например, в Москве таким документом будет Постановление по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на гражданских кладбищах муниципальных образований».

Родственное захоронение возможно только после того, как пройдет определенное количество лет, а именно по общему правилу 20 лет. Это связано с санитарными нормами Российской Федерации, которые основываются на сроках разложения тела – его минерализации. В зависимости от климатических условий муниципалитеты могут устанавливать свои сроки, которые должны пройти после предыдущего захоронения, минимальным является 15 лет. В случае, если подзахоронение планируется к урне с прахом, то необходимости в ожидании 15 лет нет, поскольку отсутствуют процессы разложения.

Особенности процедуры

Для самой процедуры подзахоронения применяются те же правила, что и при обычном захоронении. Для осуществления этого необходимо волеизъявление при жизни или по желанию родственников умершего. Перед погребением понадобится ряд документов: письменные запросы, документы, подтверждающие родство, разрешения. В случае неподтверждения ближайшего родства в процедуре будет отказано. Также брак супругов должен быть официально зарегистрированным, сожительство, даже длительное, не принимается в расчет.

Заранее договориться о проведении процедуры подзахоронения к близкому родственнику нельзя, так как разрешения выдаются только на основании свидетельства о смерти. Таким образом, свое желание можно зафиксировать в завещании и передать устно родным, но все действия по получению разрешения будут предприниматься уже родственниками умершего.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158653

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