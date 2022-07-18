Можно ли гадая на будущее, «прогадать» свою судьбу?

Пожалуй, каждый человек в этом мире хотя бы раз задавался вопросом: а что ждет меня в будущем? Но можно ли гадать на свою судьбу? Не является ли это грехом? Можно ли вообще «отгадать» свою судьбу, если часто прибегать к различным предсказаниям?

В этой статье мы попытаемся подробно ответить на самые популярные вопросы, которые люди задают магическим практикам и гадалкам на консультациях.

Является ли гадание магическим ритуалом? Грех ли это — гадать?

Да. Любое гадание — это проникновение в тонкие миры духов и сущностей с целью получить информацию, скрытую от человека. Гадание — это один из видов магических ритуалов, а точнее — первоначальный этап ритуала абсолютно у всех магов. Ведь то, что вы слышите — это послание духов и божеств, переданное вам через карты или иные предметы. Гадать на себя, на судьбу или иного человека — не считается грехом с точки зрения магической практики и эзотерики. Оно не влечет за собой расплаты за содеянное. Но православная церковь не приветствует такой способ получения информации и помощи.

Как часто можно гадать на себя или другого человека?

Здесь стоит сказать, что прибегая к помощи высших сил и прося у них ответа на свои вопросы, вы должны соблюдать некие правила.

Что чувствует (или что происходит с человеком), если на него часто гадать?

Прежде всего, гадать можно не чаще 1 раза в день на один вопрос. Не стоит несколько раз гадать на одного и того же человека или задавать один и тот же вопрос, пытаясь удостовериться в информации или узнать еще хоть что-то. Помните, что абсолютно любое гадание — про проникновение в биополе человека (ваше или того, на кого вы гадаете), поэтому частые попытки узнать информацию могут навредить целостности ауры, вызывая слабость, апатию и плохое самочувствие.

Как мы уже сказали раньше, гадание — это считывание информации с биополя человека. Если вы слишком часто будете пытаться получить информацию, скрытую от вас, таким путем, то этот человек вполне может получать сигналы об этом. Например, он начнет часто думать о вас или видеть во сне. Так же, если он ослаблен в этот момент физической болезнью или находится под воздействием пьянящих напитков или иных препаратов, то его состояние может ухудшиться из-за пробитой энергетики. В целом, вы рискуете создать астральную связь между вами и объектом гадания, которую позже будет трудно разорвать.

Можно ли «прогадать» судьбу, если часто прибегать к различным предсказаниям и гаданиям?

С эзотерической точки зрения — нет. Вы не можете повлиять на ход своей судьбы. Гадание дает лишь общее описание предстоящих событий и возможный ход их развития. Что суждено, того не миновать. Но вот с психологической точки зрения — да. Получив некую информацию, которая не является достоверной на все 100%, вы рискуете зациклиться на ней и своими руками разрушить то, что приготовила судьба, не верно истолковав предсказание.

Например, некая гадалка за определенную сумму нагадала вам скорое замужество с богатым мужчиной. А вот имени, фамилии и адреса его прописки не сказала. Вы начали упорно ждать, когда же приедет голубоглазый принц на белом лимузине и повезет вас жить во дворец? Зациклились на этом и пропустили того, кто был реально дан вам для брака. И это не гадалка-шарлатанка. Это вы не правильно поняли ее трактовку, а точнее размер богатства жениха. Ведь все понимают уровень богатства и успешности по-разному.

Можно ли гадать самому себе?

Да, можно. Но стоит помнить, что правильно истолковать информацию, полученную при гадании, может не каждый.

Здесь требуется полное эмоциональное отчуждение от ситуации, трезвый ум и элементарные знания психологии человека. Так же вожно умение сопоставлять полученную информацию с той ситуацией, которая и так известна. Если вы гадаете на другого человека, стоит так же учитывать особенности его психики.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2525770659317680691/

А вы знали об этом?

Грейсексуалы — это люди с очень низким сексуальным желанием. Но они отличаются от асексуалов тем, что не заявляют прямо про отсутствие желания заниматься сексом. Такие люди не исключают возможность интимной близости и иногда охотно занимаются сексом.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Иван Сусанин - герой, которого никогда не было https://otari.mirtesen.ru/blog/43143433278/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!