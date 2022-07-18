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Можно ли гадая на будущее, «прогадать» свою судьбу?

Пожалуй, каждый человек в этом мире хотя бы раз задавался вопросом: а что ждет меня в будущем? Но можно ли гадать на свою судьбу? Не является ли это грехом? Можно ли вообще «отгадать» свою судьбу, если часто прибегать к различным предсказаниям?

Можно ли гадая на будущее, «прогадать» свою судьбу?

В этой статье мы попытаемся подробно ответить на самые популярные вопросы, которые люди задают магическим практикам и гадалкам на консультациях.

Является ли гадание магическим ритуалом? Грех ли это — гадать?

Да. Любое гадание — это проникновение в тонкие миры духов и сущностей с целью получить информацию, скрытую от человека. Гадание — это один из видов магических ритуалов, а точнее — первоначальный этап ритуала абсолютно у всех магов. Ведь то, что вы слышите — это послание духов и божеств, переданное вам через карты или иные предметы. Гадать на себя, на судьбу или иного человека — не считается грехом с точки зрения магической практики и эзотерики. Оно не влечет за собой расплаты за содеянное. Но православная церковь не приветствует такой способ получения информации и помощи.

Как часто можно гадать на себя или другого человека?

Здесь стоит сказать, что прибегая к помощи высших сил и прося у них ответа на свои вопросы, вы должны соблюдать некие правила.

Прежде всего, гадать можно не чаще 1 раза в день на один вопрос. Не стоит несколько раз гадать на одного и того же человека или задавать один и тот же вопрос, пытаясь удостовериться в информации или узнать еще хоть что-то. Помните, что абсолютно любое гадание — про проникновение в биополе человека (ваше или того, на кого вы гадаете), поэтому частые попытки узнать информацию могут навредить целостности ауры, вызывая слабость, апатию и плохое самочувствие.

Что чувствует (или что происходит с человеком), если на него часто гадать?

Как мы уже сказали раньше, гадание — это считывание информации с биополя человека. Если вы слишком часто будете пытаться получить информацию, скрытую от вас, таким путем, то этот человек вполне может получать сигналы об этом. Например, он начнет часто думать о вас или видеть во сне. Так же, если он ослаблен в этот момент физической болезнью или находится под воздействием пьянящих напитков или иных препаратов, то его состояние может ухудшиться из-за пробитой энергетики. В целом, вы рискуете создать астральную связь между вами и объектом гадания, которую позже будет трудно разорвать.

Можно ли «прогадать» судьбу, если часто прибегать к различным предсказаниям и гаданиям?

С эзотерической точки зрения — нет. Вы не можете повлиять на ход своей судьбы. Гадание дает лишь общее описание предстоящих событий и возможный ход их развития. Что суждено, того не миновать. Но вот с психологической точки зрения — да. Получив некую информацию, которая не является достоверной на все 100%, вы рискуете зациклиться на ней и своими руками разрушить то, что приготовила судьба, не верно истолковав предсказание.
Например, некая гадалка за определенную сумму нагадала вам скорое замужество с богатым мужчиной. А вот имени, фамилии и адреса его прописки не сказала. Вы начали упорно ждать, когда же приедет голубоглазый принц на белом лимузине и повезет вас жить во дворец? Зациклились на этом и пропустили того, кто был реально дан вам для брака. И это не гадалка-шарлатанка. Это вы не правильно поняли ее трактовку, а точнее размер богатства жениха. Ведь все понимают уровень богатства и успешности по-разному.

Можно ли гадать самому себе?

Да, можно. Но стоит помнить, что правильно истолковать информацию, полученную при гадании, может не каждый.

Картинки по запросу гадание

Здесь требуется полное эмоциональное отчуждение от ситуации, трезвый ум и элементарные знания психологии человека. Так же вожно умение сопоставлять полученную информацию с той ситуацией, которая и так известна. Если вы гадаете на другого человека, стоит так же учитывать особенности его психики.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2525770659317680691/

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