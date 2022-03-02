Мороз и партизаны. 3 самых главных заблуждения о войне 1812 года

Еще со школьной скамьи известно, что одним из самых спорных эпизодов в отечественной истории является война 1812 года. Вокруг него собрано множество мифов и тайн. А споры по некоторым из них ведутся и по сей день. Давай попробуем разобраться в этом.

Александр I желал мира с Наполеоном

Абсолютное заблуждение. Еще в 1808 году, когда стало понятно, что отношения между Францией и Россией стали ухудшаться, русские полководцы совместно с правительством стали готовить планы ведения наступательной войны против французов.

Первым вызовом для России стала война с Польшей, после которой было принято окончательное решение вести наступление, а не обороняться.

Так же стоит отметить, что Александр I отказал Наполеону в браке с его младшей сестрой великой княжной Екатериной. Причем при очень унизительных для него обстоятельствах.

Французская армия потерпела поражение из-за морозов

Еще одно огромное заблуждение. Согласно статистическим данным об атмосфере осенью 1812 года, погода была не такой уж и суровой.

Во время того, как французские войска переправлялись через реку Березина на улице было от -2 до -4. Не так уж и сурова.

Французская армия спокойно переживала похожие погодные условия в Польше. Скорее всего, французов погубил утопический настрой, жуткий голод и серьезное моральное разложение в армии.

Голодная и недовольная армия превращалась в жалкий сброд, который не думал о победе в войне, а лишь желал ее скорейшего окончания.

К тому же, если даже представить, что осень была необычайно суровой в те дни, то надо понимать, что мороз мешает не только нападающим, но и обороняющимся.

Одну из ключевых ролей в победе сыграли партизаны

Особую роль русских партизан очень любили прославлять в народных массах. О них выходили громкие произведения от очень именитых писателей. Достаточно взять «Дубину народной войны» в романе «Война и Мир» у Толстого.

В реальности, их роль было очень мала. Обычные крестьяне могли дать отпор только мародерам, которые спонтанно напали на их деревню.

Любой же регулярный отряд французской армии во много раз превосходил их. Реальное сопротивление могли оказать специальные войска, если их можно было таковыми назвать.

Чаще всего это вооруженные отряды гусар или казаков, которые проходили определенную подготовку.

Именно они отбивали продовольственные обозы у французской армии и громили отступающие отряды. Но даже если бы их не было, это никаким образом не повлияло бы на исход войны.

А что вы думаете по этому поводу? Свое мнение оставляйте в комментариях!

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Что касается внешней политики Александра l,то именно из-за его некомпетентности Россия в 1812 году понесла такой материальный урон, от которого еще несколько лет не могла оправиться.Многие российские историки однозначно доказывают , что эту войну развязала именно Россия, а не Франция! Эту концепцию поддерживают крупнейшие историки эпохи Александра I: директор Института российской истории РАН Андрей Николаевич Сахаров и Николай Алексеевич Троицкий, которые утверждают, что Отечественную войну 1812 года развязал не французский император Наполеон, а фактически Александра I.

Русский царь еще в октябре 1811 году отдал приказы о выступлении в поход всем русским армиям, которые стояли больше года на границе с герцогством Варшавским. Однако после отказа короля Пруссии Фридриха Вильгельма III принять участие в войне против Наполеона Александра I не решился напасть на Францию. Кроме того, Александр I не решился тогда напасть на Наполеона, поскольку знал, что у него тогда фактически не было победоносных генералов, поскольку все русские генералы проигрывали Наполеону: Кутузов в 1805 году, Багратион в 1807 году.

Вместе с тем союз с Россией, не имеющей геополитических разногласий с Францией, против Англии всегда оставался внешнеполитической доктриной Наполеона. Только при содействии России он мог рассчитывать на мирное завершение континентального конфликта и успешную борьбу с Британией, которая являлась главным соперником Франции.Война 1812 года ничем не отличалась от антифранцузских коалиций, которые вели европейские страны с 1792 года с целью восстановления во Франции дореволюционных порядков.

Защищая завоевания революции, французская армия, преследуя русско-прусские силы, постепенно дошла до бывшей польско-российской границы.И тут Александр I был вынужден пойти на Тильзитский мир, условия которого он не хотел выполнять и продолжал готовиться к новой войне, поскольку ненавидел и завидовал Наполеону, который был кумиром всей Европы. Не забывал шизоидный Александр I и того, как он после поражения под Аустерлицем бежал с поля боя и свита нашла его под деревом в слезах и страдающего диареей...

О серьезности намерений Наполеона красноречиво свидетельствуют многие факты.Например, 18 июля 1800 года он предложил императору Павлу безвозмездно вернуть 6732 пленных российской армии, включая 130 генералов и штаб-офицеров; более того, он распорядился вернуть им оружие и выдать новые мундиры за счет французской казны. Позже, уже после возвращения России в стан противников Франции, он все равно продолжал проводить намеченную политику, практикуя столь же широкие жесты (в том числе после разгрома русских под Аустерлицем и Фридландом, когда Наполеон приказывал прекратить преследование).

Для современников не было тайной, что к убийству Павла, вступившего в дружеские отношения с Францией, была причастна Англия. Несмотря на это, Александр же изменил внешнеполитическую доктрину своего «предательски убитого» отца и начал затяжную борьбу с Наполеоном. Именно он был главным инициатором конфликта 1812 года.Таким образом, Англии все же удалось поссорить Россию со своим стратегическим и геополитическим противником Францией. Именно из-за борьбы за чужие интересы царя упрекал Карамзин в своем произведении «Записке о древней и новой России».

Если бы Барклай-де-Толи не настоял бы на тактике партизанской войны,то Наполеон уничтожил бы всю русскую армию !Ведь он выиграл практически все сражения! Огромные потери Наполеон понес в первую очередь не из-за русской зимы и русской армии , как лживая советская пропаганда растрезвонила, а от бактериологической войны! Кроме того, лживая пропаганда скрывала от нас , что в 1812 году у России было 975 тысяч солдат, тогда как у Наполеона для отражения агрессии всего 400 тысяч и 100 тысяч поляков ! Несмотря на это, скорость отступления русских войск поразила французов. Вот так ,дорогой, век живи -- век учись!

Мало кто знает, что перед вступлением Наполеона в Москву весь город был специально завален зараженными оспой вещами, в результате чего французская армия понесла огромные потери от эпидемии оспы!Ведь именно поэтому Москву сожгли не русские, а в ярости французы !К сожалению, этот факт ,по сути, бактериологической войны против Наполеона усердно скрывался как российскими , так и многими лживыми советскими историками.

Подобное однозначно делалось для того, чтобы еще больше приукрасить народный патриотизм русского народа, скрывая что ополчение, созванное по указу Александра, воевало не только против французов, но и против рабских крепостных России, которые рубили себе пальцы и наносили другие увечья , чтобы не идти в армию! Например, наиболее зверской была расправа правительственных войск над 7200 восставшими ополченцами Пензенского уезда.

Вместе с тем русские генералы боялись того, чтобы Наполеон не дал вольности крестьянам, в результате чего они могли перейти на сторону французов и воевать против ненавистного им крепостного режима! Именно поэтому идеологическим оружием царского самодержавия была агитация крестьян против Наполеона-антихриста, который во Франции уравнял в правах иудеев с представителями других религий.

Таким образом, огромные потери Наполеон понес в первую очередь не из-за русской зимы и якобы непобедимой русской армии , которая практически не выиграла не одного крупного сражения с французами , а от бактериологической войны!

Не надо также забывать, что эту кровавую войну затеял не Наполеон,а шизоидный Александра I!Как известно, союз с Россией против Англии всегда оставался внешнеполитической доктриной Наполеона. Только при содействии России он мог рассчитывать на мирное завершение континентального конфликта и успешную борьбу с Британией, которая являлась главным соперником Франции.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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