10 интересных фактов об Австралии, которые могут вас удивить

2. Другое животное, которое приходит на ум, когда люди слышат об Австралии, — коала. Но большинство, вероятно, были бы удивлены, узнав, что в Австралии почти в десять раз больше верблюдов, чем коал. Одичавших верблюдов, завезенных в Австралию в 19 веке из Индии и Ближнего Востока для перевозки грузов и тяжелых работ в глубинке, до недавнего времени насчитывалось около шестьсот тысяч особей. В настоящее время принимаются меры по сокращению популяции диких верблюдов.

3. В 1902 году Австралия была второй страной в мире, которая предоставила женщинам право голоса (Новая Зеландия была первой). С 1924 года введено обязательное участие в выборах, за неявку можно получить штраф.

4. После монументальной реформы, упомянутой выше, в следующем году был изменен еще один закон. В 1903 году купание на пляже снова стало законным после того, как с 1838 года оно было объявлено вне закона из соображений общественной морали и приличия.

5. Слово «приятель» является обычным явлением в любом разговоре. Но в 2005 году правительство Австралии запретило произносить слово «приятель» в здании парламента. Однако, запрет действовал всего 24 часа, после был отменен.

6. Первыми полицейскими в Австралии была группа каторжников. Вначале полиция состояла из двенадцати наиболее воспитанных преступников. Возможно, это ирония, но сегодня полиция Австралии пользуется хорошей репутацией как среди местных жителей, так и среди туристов.

7. Австралия — единственный континент в мире, где нет действующих вулканов, а в ее Альпах ежегодно выпадает больше снега, чем в Швейцарии.

8. Животные Австралии — одни из самых интересных в мире, от милых сумчатых до огромного разнообразия птиц. А 80% животных, обитающих в Австралии, являются эндемиками Зеленого континента и больше нигде не встречаются.

9. Боб Хоук был премьер-министром Австралии с 1983 по 1991 год. Однако он известен не только этим. В 1954 году Хоук установил мировой рекорд и был занесен в книгу рекордов Гиннеса. Он выпил 2,5 пинты (1,4 литра) пива за 11 секунд.

10. Вы можете потратить почти 30 лет, каждый день отправляясь на новый пляж в Австралии (их там 10 685!)