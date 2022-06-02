10 интересных фактов об Австралии, которые могут вас удивить

Австралия - одно из самых странных и уникальных мест на планете. Это самый маленький континент на Земле, площадь которого составляет всего 7 692 024 км². Он также самый плоский, самый низкий и самый сухой.
Думаете, вы много слышали об Австралии? Здесь поделимся некоторыми менее известными фактами, чтобы дать еще более широкое представление об этой интересной и неотразимой стране.
1. Про кенгуру слышал каждый человек. Так вот в Австралии их в два раза больше, чем людей. Да, здесь живет около 50 миллионов кенгуру! Это невероятные цифры, учитывая, что кенгуру обычно рожают одного детеныша в год. Забавный факт: когда рождаются детёныши, их длина составляет всего около 2 см, а вес меньше грамма. Взрослое животное весит до 30-40 кг.
2. Другое животное, которое приходит на ум, когда люди слышат об Австралии, — коала. Но большинство, вероятно, были бы удивлены, узнав, что в Австралии почти в десять раз больше верблюдов, чем коал. Одичавших верблюдов, завезенных в Австралию в 19 веке из Индии и Ближнего Востока для перевозки грузов и тяжелых работ в глубинке, до недавнего времени насчитывалось около шестьсот тысяч особей. В настоящее время принимаются меры по сокращению популяции диких верблюдов.
3. В 1902 году Австралия была второй страной в мире, которая предоставила женщинам право голоса (Новая Зеландия была первой). С 1924 года введено обязательное участие в выборах, за неявку можно получить штраф.
4. После монументальной реформы, упомянутой выше, в следующем году был изменен еще один закон. В 1903 году купание на пляже снова стало законным после того, как с 1838 года оно было объявлено вне закона из соображений общественной морали и приличия.
5. Слово «приятель» является обычным явлением в любом разговоре. Но в 2005 году правительство Австралии запретило произносить слово «приятель» в здании парламента. Однако, запрет действовал всего 24 часа, после был отменен.
6. Первыми полицейскими в Австралии была группа каторжников. Вначале полиция состояла из двенадцати наиболее воспитанных преступников. Возможно, это ирония, но сегодня полиция Австралии пользуется хорошей репутацией как среди местных жителей, так и среди туристов.
7. Австралия — единственный континент в мире, где нет действующих вулканов, а в ее Альпах ежегодно выпадает больше снега, чем в Швейцарии.
8. Животные Австралии — одни из самых интересных в мире, от милых сумчатых до огромного разнообразия птиц. А 80% животных, обитающих в Австралии, являются эндемиками Зеленого континента и больше нигде не встречаются.
9. Боб Хоук был премьер-министром Австралии с 1983 по 1991 год. Однако он известен не только этим. В 1954 году Хоук установил мировой рекорд и был занесен в книгу рекордов Гиннеса. Он выпил 2,5 пинты (1,4 литра) пива за 11 секунд.
10. Вы можете потратить почти 30 лет, каждый день отправляясь на новый пляж в Австралии (их там 10 685!)
А вы знали об этом?
Имеющее тюркские корни, слово «казак» означает «свободный». Так решили называть себя люди, пожелавшие жить независимой от государства жизни. Дон стал тем местом, где собирались несогласные быть холопами при боярах и помещиках мужчины. Наряду с людьми, стремящимися к независимости, в этой среде встречались и авантюристы, воры и беглые преступники. Считается, что казаки, являясь свободолюбивыми людьми, старались держать дистанцию между собой и тем народом, от которого они бежали в определённый период своей жизни. Существует мнение, что, создававшие свою собственную культуру, казаки не желали смешивать её с украинской или русской.
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