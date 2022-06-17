Величайший игрок в покер по прозвищу «Юнец» , который не смог победить своего главного соперника — азарт

В семидесятые годы в роскошном казино «Ривьера» , расположенном в Лас-Вегасе, шел финальный матч по карточной игре «Джин Рамми» , одним из двух оставшихся игроков был известный профессионал по имени Ганс , выигравший шесть крупных турниров. Напротив него сидел щуплый паренек , которому не было и шестнадцати. Призы распределялись следующим образом: победитель получал 50 тысяч долларов, за второе место давали вдвое меньше .Опытный Ганс , пожалев юношу, предложил сделку – сложить призовые за первые и вторые места и разделить их поровну.Однако нахальный юноша выдвинул встречное предложение – сложить призовые и условиться , что победитель заберет все ! Нахального паренька звали Стью Агнер, который к началу 80-х годов станет легендой Лас- Вегаса и величайшим игроком в покер по прозвищу «Юнец»!

Детство Стью Агнера пошло в клубах табачного дыма и шумихи игорных ставок .Отец был владельцем одним из крупнейших в Нью-Йорке букмекерских контор. Ежедневно к нему приходили толпы клиентов выпить пиво, посмотреть спортивные матчи и тут же поставить на результат. Стью завораживала игорная атмосфера и пестрая публика. Он смотрел каким азартом игроки за столом разыгрывают пачки денег и мечтал скорее стать частью этого мира!

И едва он перешел в 6 класс, он стал помогать отцу, составляя списки победителей и проигравших.

Мать, которая часто наведывалась в клуб, чтобы сыграть в карты, неизменно оказывалась среди проигравших. Наблюдая за проигрышами матери и издевательствами над ней победителей, Стью решил отомстить им всем за страдания своей матери! Однако его стремление стать профессиональным картежником приводили в бешенство его отца. Стью же не представлял для себя другого будущего, а работа в офисе казалась ему уделом неудачников! Азарт, радость от выигрыша и возможности кому-то утереть нос захватывали его больше, чем что-либо еще.

После смерти отца14 - летний Стью вс е свое время стал проводить, скитаясь по игорным заведениям. Однажды в клубе он заметил скучающего посетителя и предложил ему сыграть на 20 баксов – все, что у него тогда было. Незнакомец согласился и пара уединилась с колодой в углу бара. Стью не знал, что его соперником был Артур Билла, один из сильнейших игроков Нью-Йорка в карточной игре «Джин Рамми».

Но то, что надлежало стать избиением младенца, превратилось в настоящую битву титанов. Игра заинтересовала посетителей заведения , которые были поражены , когда именитый Артур признал поражение. Многие тогда посчитали, что юнцу просто повезло, однако Стью выиграл и следующую игру! Слух об этом матче обошел игорные заведения Нью-Йорка и многим захотелось проверить, так ли на самом деле хорош юнец .

Когда же Стью стал регулярно выигрывать у сильнейших игроков ,он стал знаменитым и прозвище «Юнец» прочно к нему прилипло .Хотя многие объясняли феномен Стью Агнера талантом, дело было не только в нем.Он имел феноменальную память. Однажды он выиграл пари на 100000 тысяч долларов, сумев поочередно открывая карты из стопки шести колод, назвать последнюю. Именно поэтому для него не составляло труда держать в уме все карты, которые выходили из игры и знать, какие остались в колоде. Другой причиной его успеха была необычайная наблюдательность, когда он не упускал из виду ничего, подмечая каждую мелочь в игре и поведение противников .Все это складывалось в понимании , когда соперник блефует , а когда имеет хорошие карты. Это чуство Стью было настолько ошеломляющим, что многие оппоненты признавались, что играть с ним – все равно, что держать карты раскрытыми!

Когда профессиональный карточный игрок и победитель многих турниров Гарри Штейн , узнал , что какого-то юнца считают величайшим игроком в джин рамми , он незамедлительно прибыл в Нью-Йорка, чтобы преподать выскочке урок .К удивлению ,присутствующих на этом поединке людей, Стью легко разгромил большим счетом «карточную легенды» Америки! После этого позора Гарри Штейн ни разу не сел за игру в карты.

Когда во всем Нью-Йорке не осталось никого, кто захотел бы играть со Стью,он отправился в Лас-Вегас .Когда он впервые оказался в Лас-Вегасе, то понял, что нашел свой рай! У него было с собой 30 тысяч долларов – деньги спонсоров , которые должны были пойти на игру. Однако еще до того, как он устроился в своем номере отеля, Стью спустил всю эту сумму за столами блэк- джек и кости. Воздержаться от игры было выше его сил.Спонсоры негодовали, но дали ему еще один шанс , который он блестяще использовал , выиграв в пух и прах у Дени Робинсона, который считался лучшим игроком. Этот выигрыш принес Стью сто тысяч долларов .

К сожалению, при всех талантах Стью Агнера ему не хватало одного важного навыка – терпения. Он всегда стремился уничтожить соперника морально, что приносило ему огромное наслаждение. Однако вскоре уже не нашлось игроков, которые могли согласиться играть с ним, поскольку заранее знали результат. Конечно, никому не интересно было играть, когда победитель был известен заранее , поэтому Стью пришлось искать новую игру, где он смог бы проявить свои таланты. Именно такой игрой стал покер.

Самым престижным покерным турниром на то время считалась мировая серия покера – неофициальный чемпионат мира, в котором принимали участие сильнейшие профессионалы мира .В 1980 году Стью впервые сыграл на этом турнире, в результате чего большинство его соперников не знали , как противостоять его напору. «Играть с соперниками, а не с картами» – это известное высказывание хорошо описывало игру Стью Ангера, когда из 73 участников осталось всего пятеро игроков , хорошо знакомых зрителям.

Среди них особо выделялся Дойн Брансон , который был участником самых дорогих покерных игр в Лас-Вегасе и уже дважды побеждал в этом турнире..Он был поражен и обескуражен позорным проигрышем в финале юнцу !Так Стью стал самым молодым победителем в истории этого турнира. Когда же репортеры спросили у него, куда он хочет потратить выигранные им 385000 долларов , Стью без тени сомнения ответил , что ,конечно, потратит их только на игру! В следующем году он во второй раз завоюет мировую серию покера.

Победа в двух крупных турнирах дала Стью достаточно денег , но если в карточной игре у него все складывалось как нельзя лучше, то с другими азартными развлечениями было иначе. Практически все заработанные им деньги он спускал на скачках ,спортивных ставках и в игре в гольф. Сколько бы Стью не зарабатывал игрой в покер, однако он всегда балансировал на грани банкротства . Кроме того, о его щедрости ходили легенды. Он часто приглашал друзей в рестораны, раздавал сто долларовые чаевые парковщикам и официантам , часто давал в долг , зная что ему вряд его вернут.

Стью Ангер с дочерью.

К сожалению, вместе с успехом к Ангеру пришли и искушения, которым он не смог противостоять. Стю подсел на тяжелые наркотики. Проблемы с наркотиками и алкоголем все чаще стали причиной тому, что Стью Ангер мог исчезнуть на несколько недель и даже месяцев. Когда друзья советовали Стю пройти лечение, он отвечал отказом, аргументируя это тем, что наркотики найти в больницах легче, чем на обычной улице.

Пагубная зависимость отразилась не только на его игре, но и на отношение с близкими .Он расстался с женщиной, которую любил, и потерял связь с своей единственной дочерью. От выигранных денег не осталось и следа. В 1990 году в преддверии очередного турнира мировой серии покера, Стью был на нуле и у него не было денег, чтобы оплатить взнос. С трудом найдя деньги, он принял участие в турнире, но на второй день игр Стью не явился на игру, поскольку из-за передозировки наркотиков попал в больницу ,где его с трудом откачали. Так, шанс выиграть миллион долларов был упущен

Победителем же этого турнира стал иранский покерный профессионал Мансул Матруби .Стью не мог смириться, что его трофей ушел какому-то неизвестному выскочке и поэтому бросил вызов новому чемпиону, предложив сыграть с ним матч один на один, где каждый ставит на кон 50 000 долларов. Несмотря на репутацию Стью, Мансур согласился. ..

Первые полчаса матч проходил с переменным успехом, а затем случилась раздача, которую назовут величайшим колом в истории покера .После того, как Стью , у которого на руках оказались мусорные карты, пропустил торги, его соперник, почувствовав слабость противника , выдвинул вперед фишки, предложив «олл-ин».Это означало, что он ставит на кон все. Когда же Стью перевернул карты ,пораженные зрители увидели, что у него лишь старшая карта десятка, но ее оказалось достаточным чтобы победить!

В последние годы Стью неоднократно пытался вернуть свою жизнь в правильное русло , однако это ему никак не удавалось, поскольку наркотики брали в верх. Когда в 1997 году за день до очередного чемпионата по покеру С тью явился в казино, он едва мог ходить и никто не хотел давать ему деньги для взноса на турнир. Единственной надеждой оставалось уговорит ь давнего приятеля Билли Бакстера внести 10000 долларов взноса. Стью уже давно никто не верил , однако на это раз он говорил о турнире так , словно от этого зависела вся его жизнь , в результате чего отказать ему было невозможно!.

Бакстер согласился, предвкушая что эти деньги выброшены на ветер, но последующие десять дней превратились в одни из самых невероятных в истории мировой серии . Хотя Стью играл с десятой долей своего былого мастерства, его агрессивный стиль давал ему большое преимущество над остальными участниками. Он доминировал весь матч и казалось к нему вернулась былая форма, а может он отчетливо понимал, что эта последний его шанс снова стать чемпионом. За победу Агнер получил миллион долларов и новое прозвище «Вернувшийся юнец»!

Практически весь выигрыш пошел на наркотики и 22 ноября в 1998 года Стью Ангера обнаружили мертвым в дешевом номере гостиницы. Величайший карточный игрок в истории скончался от передозировки наркотиков.В Зале Славы Покера имя Ангера появилось в 2001 году, посмертно. Несмотря на такую короткую жизнь (Стю Ангер прожил всего 45 лет), его вклад в историю покера огромен. Пожертвовав собой ради любимой игры, отдавшись во власть своим порокам, сгорела самая яркая звезда на небосклоне покера.

Всего за свою турнирную карьеру Стю выиграл более трех миллионов долларов, сумма выигрышей в кеш — намного больше, однако дочери и бывшей жене не осталось ничего, даже похороны были оплачены Бобом Ступаком, с которым он познакомился, когда приехал покорять Лас-Вегас.

Головокружительная карьера, невероятные взлеты и падения — все было в жизни этого игрока. Он терял миллионы, покупал дорогие дома, машины и снова терял. Деньги для него никогда не были главной целью, он просто жил и играл, играл и жил. Когда Стю не смог играть, он умер !

Победа в двух крупных турнирах дала Стью достаточно денег , но если в карточной игре у него все складывалось как нельзя лучше, то с другими азартными развлечениями было иначе. Практически все заработанные им деньги он спускал на скачках ,спортивных ставках и в игре в гольф. Сколько бы Стью не зарабатывал игрой в покер, однако он всегда балансировал на грани банкротства . Кроме того, о его щедрости ходили легенды. Он часто приглашал друзей в рестораны, раздавал сто долларовые чаевые парковщикам и официантам , часто давал в долг , зная что ему вряд его вернут.

К сожалению, вместе с успехом к Ангеру пришли и искушения, которым он не смог противостоять. Стю подсел на тяжелые наркотики. Проблемы с наркотиками и алкоголем все чаще стали причиной тому, что Стью Ангер мог исчезнуть на несколько недель и даже месяцев. Когда друзья советовали Стю пройти лечение, он отвечал отказом, аргументируя это тем, что наркотики найти в больницах легче, чем на обычной улице.

Пагубная зависимость отразилась не только на его игре, но и на отношение с близкими .Он расстался с женщиной, которую любил, и потерял связь с своей единственной дочерью. От выигранных денег не осталось и следа. В 1990 году в преддверии очередного турнира мировой серии покера, Стью был на нуле и у него не было денег, чтобы оплатить взнос. С трудом найдя деньги, он принял участие в турнире, но на второй день игр Стью не явился на игру, поскольку из-за передозировки наркотиков попал в больницу ,где его с трудом откачали. Так, шанс выиграть миллион долларов был упущен

Победителем же этого турнира стал иранский покерный профессионал Мансул Матруби .Стью не мог смириться, что его трофей ушел какому-то неизвестному выскочке и поэтому бросил вызов новому чемпиону, предложив сыграть с ним матч один на один, где каждый ставит на кон 50 000 долларов. Несмотря на репутацию Стью, Мансур согласился. ..

Первые полчаса матч проходил с переменным успехом, а затем случилась раздача, которую назовут величайшим колом в истории покера .После того, как Стью , у которого на руках оказались мусорные карты, пропустил торги, его соперник, почувствовав слабость противника , выдвинул вперед фишки, предложив «олл-ин».Это означало, что он ставит на кон все. Когда же Стью перевернул карты ,пораженные зрители увидели, что у него лишь старшая карта десятка, но ее оказалось достаточным чтобы победить!

В последние годы Стью неоднократно пытался вернуть свою жизнь в правильное русло , однако это ему никак не удавалось, поскольку наркотики брали в верх. Когда в 1997 году за день до очередного чемпионата по покеру С тью явился в казино, он едва мог ходить и никто не хотел давать ему деньги для взноса на турнир. Единственной надеждой оставалось уговорит ь давнего приятеля Билли Бакстера внести 10000 долларов взноса. Стью уже давно никто не верил , однако на это раз он говорил о турнире так , словно от этого зависела вся его жизнь , в результате чего отказать ему было невозможно!.

Бакстер согласился, предвкушая что эти деньги выброшены на ветер, но последующие десять дней превратились в одни из самых невероятных в истории мировой серии . Хотя Стью играл с десятой долей своего былого мастерства, его агрессивный стиль давал ему большое преимущество над остальными участниками. Он доминировал весь матч и казалось к нему вернулась былая форма, а может он отчетливо понимал, что эта последний его шанс снова стать чемпионом. За победу Агнер получил миллион долларов и новое прозвище «Вернувшийся юнец»!

Практически весь выигрыш пошел на наркотики и 22 ноября в 1998 года Стью Ангера обнаружили мертвым в дешевом номере гостиницы. Величайший карточный игрок в истории скончался от передозировки наркотиков.В Зале Славы Покера имя Ангера появилось в 2001 году, посмертно. Несмотря на такую короткую жизнь (Стю Ангер прожил всего 45 лет), его вклад в историю покера огромен. Пожертвовав собой ради любимой игры, отдавшись во власть своим порокам, сгорела самая яркая звезда на небосклоне покера.

Всего за свою турнирную карьеру Стю выиграл более трех миллионов долларов, сумма выигрышей в кеш — намного больше, однако дочери и бывшей жене не осталось ничего, даже похороны были оплачены Бобом Ступаком, с которым он познакомился, когда приехал покорять Лас-Вегас.

Головокружительная карьера, невероятные взлеты и падения — все было в жизни этого игрока. Он терял миллионы, покупал дорогие дома, машины и снова терял. Деньги для него никогда не были главной целью, он просто жил и играл, играл и жил. Когда Стю не смог играть, он умер !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

В одном из старейших банков Швейцарии недавно была проведена ревизия, при которой нашли незакрытый счет Владимира Ленина. На этом счете оказалось всего 13 франков, несмотря на то, что прошло уже много лет. В Швейцарии функционирует около 400 банковских учреждений, на их счетах аккумулировано около 54 трлн. долларов.Одним из самых неожиданных фактов про кредитование в древности является закон царя Хаммурапи, который имел репутацию мудрого и справедливого владыки. По его указу, все вавилоняне могли в качестве залогового имущества по кредиту оставлять своих детей. Еще одним занимательным в современном контексте фактом про банки и кредиты является система кредитования Древней Греции. Тогда кредитор, который одолжил деньги заемщику, мог расположить на его земле специальную табличку, носившую название hypothéke (ипотека). Означала она, что в случае невозможности возврата долга, земля переходит во владения кредитора.

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