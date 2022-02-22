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Невероятные факты о США, в которые трудно поверить

США — большая и загадочная страна, и в каждом штате есть удивительные вещи, обычаи, законы и правила. В некоторые невозможно поверить, настолько они нелепы. Тем не менее как-то люди с этим живут, и это еще одно подтверждение того, что на свете чего только не бывает.

Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

1.

В Мичигане в Государственном университете Верхнего озера (Lake Superior State University) можно получить лицензию на охоту на единорога.

Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

2.

На Аляске в городке Талкитна кот по кличке Стаббс был мэром в течение 15 лет.

Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

3.

В одном из городков Колорадо отмечают праздник замерзшего мертвеца в течение нескольких дней.

Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

4.

В Западной Вирджинии рассказывают страшные легенды о человеке-моли.

Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

5.

В городе Кармел штата Калифорния каблуки выше 5 сантиметров строго запрещены без специального разрешения.

Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

6.

В два поселения штата Аризона почта приходит на ослах.

Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

7.

В городе Ливермор штата Калифорния есть лампочка, которая не перегорает вот уже более 100 лет.

Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

8.

В Техасе незаконно продавать глаза.

Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

9.

Хотя штат Вайоминг не имеет выхода к морю, здесь насчитывается 32 острова с названиями.

Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

10.

Бывшему губернатору штата Род-Айленд Эмброузу Бернсайду (Ambrose Burnside) мы обязаны появлением бакенбардов (по-английски — sideburns).


Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

11.

В Алабаме есть магазин, где продается невостребованный багаж из разных аэропортов мира.

Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

12.

В Массачусетсе нельзя носить эспаньолки, если не заплатил пошлину за специальную лицензию.

Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

13.

Ни в Аризоне, ни на Гавайях не переходят на летнее время.

Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

14.

В Пенсильвании, в Питтсбурге, проходит самая большая в мире пушистая конференция — Anthrocon.

Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

15.

В населенном пункте Моноуи штата Небраска всего один житель. Он одновременно мэр, библиотекарь и бармен.

Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

16.

Город Кларк в Южной Дакоте — место проведения соревнований по боям в картофельном пюре.

Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

17.

Ни Коннектикут, ни Род-Айленд не подписали 18-ю поправку к Конституции, которая запрещала производство, транспортировку и продажу алкоголя и по сути вводила сухой закон на территории США.

Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

18.

В Пенсильвании есть тематический парк развлечений, полностью посвященный спагетти.

Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

19.

В Южной Каролине запрещено играть в пинбол, если тебе нет 18 лет.

Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

20.

Во всем штате Вайоминг есть только два эскалатора.

Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

21.

Считается, что в Новом Орлеане, штат Луизиана, есть семь порталов в загробный мир вуду — Гвинею.

Чумовые факты о США, в которые трудно поверить

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