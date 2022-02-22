Невероятные факты о США, в которые трудно поверить

США — большая и загадочная страна, и в каждом штате есть удивительные вещи, обычаи, законы и правила. В некоторые невозможно поверить, настолько они нелепы. Тем не менее как-то люди с этим живут, и это еще одно подтверждение того, что на свете чего только не бывает.
1.
В Мичигане в Государственном университете Верхнего озера (Lake Superior State University) можно получить лицензию на охоту на единорога.
2.
На Аляске в городке Талкитна кот по кличке Стаббс был мэром в течение 15 лет.
3.
В одном из городков Колорадо отмечают праздник замерзшего мертвеца в течение нескольких дней.
4.
В Западной Вирджинии рассказывают страшные легенды о человеке-моли.
5.
В городе Кармел штата Калифорния каблуки выше 5 сантиметров строго запрещены без специального разрешения.
6.
В два поселения штата Аризона почта приходит на ослах.
7.
В городе Ливермор штата Калифорния есть лампочка, которая не перегорает вот уже более 100 лет.
8.
В Техасе незаконно продавать глаза.
9.
Хотя штат Вайоминг не имеет выхода к морю, здесь насчитывается 32 острова с названиями.
10.
Бывшему губернатору штата Род-Айленд Эмброузу Бернсайду (Ambrose Burnside) мы обязаны появлением бакенбардов (по-английски — sideburns).
11.
В Алабаме есть магазин, где продается невостребованный багаж из разных аэропортов мира.
12.
В Массачусетсе нельзя носить эспаньолки, если не заплатил пошлину за специальную лицензию.
13.
Ни в Аризоне, ни на Гавайях не переходят на летнее время.
14.
В Пенсильвании, в Питтсбурге, проходит самая большая в мире пушистая конференция — Anthrocon.
15.
В населенном пункте Моноуи штата Небраска всего один житель. Он одновременно мэр, библиотекарь и бармен.
16.
Город Кларк в Южной Дакоте — место проведения соревнований по боям в картофельном пюре.
17.
Ни Коннектикут, ни Род-Айленд не подписали 18-ю поправку к Конституции, которая запрещала производство, транспортировку и продажу алкоголя и по сути вводила сухой закон на территории США.
18.
В Пенсильвании есть тематический парк развлечений, полностью посвященный спагетти.
19.
В Южной Каролине запрещено играть в пинбол, если тебе нет 18 лет.
20.
Во всем штате Вайоминг есть только два эскалатора.
21.
Считается, что в Новом Орлеане, штат Луизиана, есть семь порталов в загробный мир вуду — Гвинею.
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