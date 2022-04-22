Герцог, мечтавший о королевской власти

587 год. Королевство франков

Если в 585 году во время попытки королевы Нейстрии Фредегонды организовать убийство короля Австразии Хильдеберта (1) и его матери королевы Брунгильды, герцог Раухинг, один из могущественнейших людей Астразии, был самым активным участником поимки, допросов и казни наемных убийц королевы Фредегонды, то два года спустя, он сам организовал заговор против короля.

Герцогу и ряду его друзей очень не понравилось, что в связи с совершеннолетием, заняв трон, молодой король начал постепенно ограничивать своеволие своих могущественных подданных. Более того, в этом вопросе король Хильдеберт опирался на помощь своего дяди - короля Орлеана Гунтрамна (2).

А потому Раухинг вовлек в свой заговор вельмож короля Урсиона и Бертефреда, и епископа города Реймс Эгидия. Планировалось, что после убийства 17 летнего Хильдеберта, и отстранения от власти Брунгильды, Раухинг захватит Теодоберта, старшего сына короля Хильдеберта, и будет править от его имени государством.

Урсион и Бертефред должны были захватить недавно родившегося Теодориха, младшего сына Хильдеберта, и свергнуть короля Гунтрамна, чтобы править от имени Теодориха его владениями. Обговорив свои действия во всех деталях, заговорщики расстались.

Раухинг выехал ко двору короля Хильдеберта.

Короля Австразии спасло лишь то, что, в отличие от племянника, король Гунтрамн был матерый волк, сидевший уже на троне 25 лет, прекрасно понимал, что такое разведка и информаторы в нужных местах. А потому не успел Раухинг со своим отрядом добраться королевского двора, а Хильдеберту уже доставили записку от дяди, в которой детально расписывались все планы заговорщиков.

Как только Раухинг прибыл, его вызвали к королю, а королевские слуги, едва герцог вошел в дом короля, разъехались с заданием собрать и реквизировать все имущество герцога, где что найдется. Хальдеберт поговорил с Раухингом в своей опочивальне о всякой всячине, а затем отпустил герцога отдыхать.

Тот, ничего не подозревая, открывает двери, чтобы выйти из королевской опочивальни и в этот момент два стражника личной охраны короля, находившиеся во время аудиенции в комнате, хватают герцога за ноги и валят так, что передняя часть его тела оказывается в коридоре.

Стоящие за дверьми в коридоре мечники изрубили голову герцога в месиво.

Так был убит Раухинг. Его жена, бросив все ценности, укрылась в церкви и отдалась под защиту духовенства.

Другие заговорщики - Урсион и Бертефред, уверенные, что Хильдеберт уже умерщвлён, выступили с отрядом к месту нахождения короля Гунтрамна. Но по дороге узнали, что Раухинг убит, а их заговор раскрыт. Тогда они заперлись с отрядом в Вёврской крепости.

Королева Брунгильда, бывшая крестной матерью дочери заговорщика Бертефреда, предложила последнему жизнь, если тот отступится от Урсиона. Но Бертефред отклонил предложение – он слишком хорошо знал, на что способна эта вероломная королева.

Армия Хильдеберта под командованием Годегизила, расхищая по дороге все имущество, которое принадлежало Урсиону и Бертефреду, добралась до Вёврской крепости.

Здесь в бою за нее Урсион пал смертью храбрых, лично изрубив несколько десятков воинов из армии короля. Когда же он пал, и победители бросились грабить захваченную крепость, Бертефред с тремя слугами сумел ускользнуть.

Он бежал в Верден, где укрылся в доме епископа Агерика.

Хильдеберт, узнав о его бегстве, послал Годегизилу сообщение, что Годегизил будет наказан, если Бертефред уцелеет. Тогда Годегизил срочно прибыл в Верден, окружил воинами часовню епископа, в которой находился Бертефред, и послал воинов на крышу.

Пока Агерик препирался у входа в часовню с Годегизилом, его воины разобрали часть крыши и забросали Бертефреда и его людей сверху камнями, в результате чего те были убиты. Роль епископа Эгидия в этом заговоре всплыла лишь три года спустя.

Но и он был наказан.

Эгидия лишили духовного сана, забрали у него все имущество, и отправили в тюрьму.

Григорий Турский

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