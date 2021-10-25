ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали

Наша планета удивительна и уникальна. Это единственная планета Солнечной системы, на которой есть жизнь, и, насколько мы можем судить, она также самая красивая. (Возможно, мы предвзяты, но вы всегда будете предвзятыми в отношении красоты своей матери.) Всегда есть возможность узнать и открыть для себя что-то новое об этой живой каменной глыбе, вращающейся в пространстве, поэтому вот 25 шокирующих фактов про Землю, которых вы никогда не знали!



25. Большинство людей знают, что Земля - единственная планета нашей Солнечной системы с атмосферой, которая поддерживает жизнь. Но большинство из нас не знает, что Земля является одной из четырех планет земной группы (что означает, что на ее поверхности есть горы, скалы и пр.). Венера, Марс и Меркурий - три остальных планеты, входящих в эту группу.









24. Каждые 100 лет движение Земли по орбите замедляется примерно на 2 миллисекунды. Мы тормозим.











23. Удивительно, но большая часть Земли не исследована. Около 71% поверхности Земли покрыто водой, а мы совсем мало исследовали океаны. Фактически, было изучено менее 10% (некоторые говорят, что менее 5%) океанов. Более 200 000 морских видов были идентифицированы среди тех 10%, которые были исследованы, поэтому просто представьте, что осталось там, в той части, о которой мы понятия не имеем.















22. Несмотря на то, что большая часть поверхности Земли покрыта водой, 68% пресной воды на Земле постоянно находится в замороженном состоянии в виде ледяных шапок гор и ледников.













21. Земля не совсем круглая. Она слегка деформирована из-за постоянного вращения. Поэтому, вместо идеальной сферы, которую мы привыкли видеть на макетах, в реальности Земля немного сплюснута.











20. Технически гора Эверест не является самой высокой точкой на Земле. Упс. Поскольку Земля не совсем круглая, то объекты расположенные ближе к экватору немного «выше» или ближе к космосу, чем те, которые находятся дальше от экватора. Так, например, гора Чимборасо (Chimborazo) в Эквадоре более чем на 2743 м «короче», чем Эверест, если измерять от уровня моря. Однако из-за «выпуклости» экватора ее вершина на самом деле находится примерно на 2400 м дальше от центра Земли, чем вершина Эвереста.











19. На Земле не существует по-настоящему черных цветов. Они просто не растут на планете. Цветы, которые кажутся таковыми, на самом деле окрашены в оттенки фиолетового или красного, настолько глубокие, что наши глаза воспринимают их как черные.











18. Самое крупное когда-либо зарегистрированное землетрясение произошло 22 мая 1960 года на юге Чили около города Вальдивия (Valdivia). Его назвали «Великим чилийским землетрясением», а его магнитуда составила 9,5 баллов.











17. Великая Сосна Бристлекона, произрастающая в Калифорнии, считается самым старым живым организмом на Земле, а ее предполагаемый возраст составляет 5 067 лет. У этого дерева нет имени. Более известным, но и более молодым является дерево того же вида, Мафусал, которому 4850 лет.











16. Приливы происходят из-за Луны. Вообще-то, нет. Орбита Луны влияет на уровень моря, что приводит к появлению приливов. Лунотрясения – то же самое, что землетрясения, но на Луне! - также могут провоцировать приливы. Нет Луны, нет приливов. Поэтому подумайте дважды, прежде чем угрожать взорвать нашу Луну.











15. Самый большой горный массив и самая глубокая долина находятся под водами океана. Глубина Марианской впадины составляет 11 км, это на 11 км НИЖЕ дна океана, и три человека сумели там побывать. Несмотря на безумное давление толщи воды, там существует жизнь.











14. Несмотря на эти высокие максимумы и низкие минимумы, Земля довольно гладкая. Учитывая, насколько она велика - окружность 38 624 км – то все эти горы и каньоны составят всего 1/5000 от общей длины окружности. Это означает, что, если бы Земля была достаточно мала, чтобы держать ее в руках, она казалась бы такой же гладкой, как шар для боулинга.











13. Антарктида - одно из лучших мест для поиска метеоритов. Это связано не только с тем, что туда больше их падает, а скорее, с тем, что их довольно легко найти из-за отсутствия растительности и большого количества снега. В Антарктиде обнаружено больше метеоритов, чем в любом другом месте на Земле.











12. Если бы весь лед в Антарктиде растаял, уровень моря поднялся бы на 60 м по всей Земле. Для справки, самая высокая точка во всей Флориде находится на высоте 95 м над уровнем моря.











11. Магнитные полюса Земли движутся. Они смещались раньше. Они будут смещаться снова. В конце концов они изменят свое место на противоположное, а затем вернутся назад. Это не конец света.











10. В земной атмосфере есть пять основных слоев - Экзосфера, Термосфера, Мезосфера, Стратосфера и Тропосфера. Чем выше вы поднимаетесь, тем более тонкими слои становятся. Самый плотный слой — нижний, именно здесь и формируется погода.











9. На Земле есть кипящие реки. В перуанских джунглях главный шаман тщательно следит за священным местом Майантуяку (Mayantuyacu). В районе Майантуяку есть река Шанай-тимпишка (Shanay-timpishka), длина которой составляет более 6 км, а температура воды достигает 91°С, и в некоторых местах она, действительно, будет кипеть. Если вы туда упадете, то умрете.











8. Как минимум в 30 разных местах на Земле есть песчаные дюны, которые ... поют. Они поют и хрипят, и это звучит как нечто среднее между жужжанием пчелиного роя и пением монахов. Вам было бы интересно узнать, почему они это делают, но никто точно этого не знает.











7. Земные тектонические плиты постоянно движутся рядом друг с другом, вызывая землетрясения, цунами и формируя горы. Они ТАКЖЕ играют очень важную роль в круговороте углерода, что означает, что углеродные формы жизни продолжают чувствовать себя комфортно на планете.











6. Из-за большого количества тяжелых элементов в составе Земли - свинца, урана и пр., она является самой плотной планетой в нашей Солнечной системе, что способствует сильнейшей поверхностной гравитации в отношении любого плотного объекта (планет, карликовых планет или лун) в Солнечной системе.











5. Климат в целом имеет тенденцию переходить от действительно жаркого к действительно холодному. На протяжении всей истории планеты было по крайней мере 5 ОСНОВНЫХ ледниковых периодов, и технически мы все еще живем в самом конце последнего, который начался чуть более 3 миллионов лет назад и достиг своего пика около 20 000 лет назад. По словам ученых, ледниковые периоды начинаются медленно и внезапно заканчиваются, когда глобальная температура повышается до – 6 °С всего за несколько лет. Только за последние 100 000 лет на Земле произошло не менее 24 таких быстрых температурных изменений.











4. Земная Луна, которая не имеет официального названия, как луны других планет, огромна по сравнению с размером Земли. Большинство ученых полагают, что такой размер обусловлен тем, что Луна была ЧАСТЬЮ Земли. Теория гласит, что несколько миллионов лет назад произошло насильственное отделение (а, может, и несколько) части планеты, которая в конечном итоге стала Луной. Сейчас она просто хочет быть рядом со своим домом.











3. Самым мягким минералом на Земле является тальк. Да, тот самый тальк, который мы используем в присыпке для младенцев, а также при производстве керамической глазури и бумажном производстве.











2. На Земле есть место, где грозы случаются каждую ночь. На северо-западе Венесуэлы река Кататумбо (Catatumbo River) впадает в озеро Маракайбо (Maracaibo), и именно здесь каждую ночь случается Гроза. Грозы могут длиться по десять часов и в среднем происходит около 30 ударов молний в минуту.











1. Ежегодно на нашу планету падает 40 000 тонн космической пыли. Она состоит из кислорода, никеля, железа, углерода и других элементов. Это буквально Звездная пыль. Планета покрыта ею. Мы вдыхаем ее. Это довольно круто, если задуматься.



