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ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали

Наша планета удивительна и уникальна. Это единственная планета Солнечной системы, на которой есть жизнь, и, насколько мы можем судить, она также самая красивая. (Возможно, мы предвзяты, но вы всегда будете предвзятыми в отношении красоты своей матери.) Всегда есть возможность узнать и открыть для себя что-то новое об этой живой каменной глыбе, вращающейся в пространстве, поэтому вот 25 шокирующих фактов про Землю, которых вы никогда не знали!

25. Большинство людей знают, что Земля - единственная планета нашей Солнечной системы с атмосферой, которая поддерживает жизнь. Но большинство из нас не знает, что Земля является одной из четырех планет земной группы (что означает, что на ее поверхности есть горы, скалы и пр.). Венера, Марс и Меркурий - три остальных планеты, входящих в эту группу.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали



24. Каждые 100 лет движение Земли по орбите замедляется примерно на 2 миллисекунды. Мы тормозим.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




23. Удивительно, но большая часть Земли не исследована. Около 71% поверхности Земли покрыто водой, а мы совсем мало исследовали океаны. Фактически, было изучено менее 10% (некоторые говорят, что менее 5%) океанов. Более 200 000 морских видов были идентифицированы среди тех 10%, которые были исследованы, поэтому просто представьте, что осталось там, в той части, о которой мы понятия не имеем.



ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали





22. Несмотря на то, что большая часть поверхности Земли покрыта водой, 68% пресной воды на Земле постоянно находится в замороженном состоянии в виде ледяных шапок гор и ледников.



ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




21. Земля не совсем круглая. Она слегка деформирована из-за постоянного вращения. Поэтому, вместо идеальной сферы, которую мы привыкли видеть на макетах, в реальности Земля немного сплюснута.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




20. Технически гора Эверест не является самой высокой точкой на Земле. Упс. Поскольку Земля не совсем круглая, то объекты расположенные ближе к экватору немного «выше» или ближе к космосу, чем те, которые находятся дальше от экватора. Так, например, гора Чимборасо (Chimborazo) в Эквадоре более чем на 2743 м «короче», чем Эверест, если измерять от уровня моря. Однако из-за «выпуклости» экватора ее вершина на самом деле находится примерно на 2400 м дальше от центра Земли, чем вершина Эвереста.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




19. На Земле не существует по-настоящему черных цветов. Они просто не растут на планете. Цветы, которые кажутся таковыми, на самом деле окрашены в оттенки фиолетового или красного, настолько глубокие, что наши глаза воспринимают их как черные.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




18. Самое крупное когда-либо зарегистрированное землетрясение произошло 22 мая 1960 года на юге Чили около города Вальдивия (Valdivia). Его назвали «Великим чилийским землетрясением», а его магнитуда составила 9,5 баллов.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




17. Великая Сосна Бристлекона, произрастающая в Калифорнии, считается самым старым живым организмом на Земле, а ее предполагаемый возраст составляет 5 067 лет. У этого дерева нет имени. Более известным, но и более молодым является дерево того же вида, Мафусал, которому 4850 лет.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




16. Приливы происходят из-за Луны. Вообще-то, нет. Орбита Луны влияет на уровень моря, что приводит к появлению приливов. Лунотрясения – то же самое, что землетрясения, но на Луне! - также могут провоцировать приливы. Нет Луны, нет приливов. Поэтому подумайте дважды, прежде чем угрожать взорвать нашу Луну.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




15. Самый большой горный массив и самая глубокая долина находятся под водами океана. Глубина Марианской впадины составляет 11 км, это на 11 км НИЖЕ дна океана, и три человека сумели там побывать. Несмотря на безумное давление толщи воды, там существует жизнь.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




14. Несмотря на эти высокие максимумы и низкие минимумы, Земля довольно гладкая. Учитывая, насколько она велика - окружность 38 624 км – то все эти горы и каньоны составят всего 1/5000 от общей длины окружности. Это означает, что, если бы Земля была достаточно мала, чтобы держать ее в руках, она казалась бы такой же гладкой, как шар для боулинга.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




13. Антарктида - одно из лучших мест для поиска метеоритов. Это связано не только с тем, что туда больше их падает, а скорее, с тем, что их довольно легко найти из-за отсутствия растительности и большого количества снега. В Антарктиде обнаружено больше метеоритов, чем в любом другом месте на Земле.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




12. Если бы весь лед в Антарктиде растаял, уровень моря поднялся бы на 60 м по всей Земле. Для справки, самая высокая точка во всей Флориде находится на высоте 95 м над уровнем моря.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




11. Магнитные полюса Земли движутся. Они смещались раньше. Они будут смещаться снова. В конце концов они изменят свое место на противоположное, а затем вернутся назад. Это не конец света.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




10. В земной атмосфере есть пять основных слоев - Экзосфера, Термосфера, Мезосфера, Стратосфера и Тропосфера. Чем выше вы поднимаетесь, тем более тонкими слои становятся. Самый плотный слой — нижний, именно здесь и формируется погода.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




9. На Земле есть кипящие реки. В перуанских джунглях главный шаман тщательно следит за священным местом Майантуяку (Mayantuyacu). В районе Майантуяку есть река Шанай-тимпишка (Shanay-timpishka), длина которой составляет более 6 км, а температура воды достигает 91°С, и в некоторых местах она, действительно, будет кипеть. Если вы туда упадете, то умрете.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




8. Как минимум в 30 разных местах на Земле есть песчаные дюны, которые ... поют. Они поют и хрипят, и это звучит как нечто среднее между жужжанием пчелиного роя и пением монахов. Вам было бы интересно узнать, почему они это делают, но никто точно этого не знает.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




7. Земные тектонические плиты постоянно движутся рядом друг с другом, вызывая землетрясения, цунами и формируя горы. Они ТАКЖЕ играют очень важную роль в круговороте углерода, что означает, что углеродные формы жизни продолжают чувствовать себя комфортно на планете.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




6. Из-за большого количества тяжелых элементов в составе Земли - свинца, урана и пр., она является самой плотной планетой в нашей Солнечной системе, что способствует сильнейшей поверхностной гравитации в отношении любого плотного объекта (планет, карликовых планет или лун) в Солнечной системе.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




5. Климат в целом имеет тенденцию переходить от действительно жаркого к действительно холодному. На протяжении всей истории планеты было по крайней мере 5 ОСНОВНЫХ ледниковых периодов, и технически мы все еще живем в самом конце последнего, который начался чуть более 3 миллионов лет назад и достиг своего пика около 20 000 лет назад. По словам ученых, ледниковые периоды начинаются медленно и внезапно заканчиваются, когда глобальная температура повышается до – 6 °С всего за несколько лет. Только за последние 100 000 лет на Земле произошло не менее 24 таких быстрых температурных изменений.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




4. Земная Луна, которая не имеет официального названия, как луны других планет, огромна по сравнению с размером Земли. Большинство ученых полагают, что такой размер обусловлен тем, что Луна была ЧАСТЬЮ Земли. Теория гласит, что несколько миллионов лет назад произошло насильственное отделение (а, может, и несколько) части планеты, которая в конечном итоге стала Луной. Сейчас она просто хочет быть рядом со своим домом.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




3. Самым мягким минералом на Земле является тальк. Да, тот самый тальк, который мы используем в присыпке для младенцев, а также при производстве керамической глазури и бумажном производстве.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




2. На Земле есть место, где грозы случаются каждую ночь. На северо-западе Венесуэлы река Кататумбо (Catatumbo River) впадает в озеро Маракайбо (Maracaibo), и именно здесь каждую ночь случается Гроза. Грозы могут длиться по десять часов и в среднем происходит около 30 ударов молний в минуту.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали




1. Ежегодно на нашу планету падает 40 000 тонн космической пыли. Она состоит из кислорода, никеля, железа, углерода и других элементов. Это буквально Звездная пыль. Планета покрыта ею. Мы вдыхаем ее. Это довольно круто, если задуматься.

ТОП-25: Шокирующие факты про Землю, которые вы не знали

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