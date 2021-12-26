В чём ключевая разница между Гитлером и Сталиным?

В современном обществе идут частые споры, на тему режимов Гитлера и Сталина. Одни говорят, что это похожие диктатуры, а другие считают, что их даже сравнивать нельзя. Я считаю, что несмотря на некоторые общие черты, Сталин и Гитлер это разные фигуры в истории, и в этой статье я расскажу чем же они отличаются.

Сразу хочу сообщить, что в этой статье я использовал только достоверные факты и собственное мнение. Всякие теории и домыслы, я оставил для других своих работ. Так же не стоит воспринимать моё мнение как единственно верное.

Экономика

Несмотря на общие черты социализма в этих двух режимах, были и глобальные различия. В Третьем Рейхе, существовало понятие "частной собственности". Причем не только на уровне маленьких булочных, но и в масштабах огромных компаний вроде концерна Кропп или Хьюго Босс.

В советском государства, о частной собственности не могло быть и речи. Даже за попытку создания такого предприятия, можно получить большой срок.

Вот типичные лозунги большевиков. Владелец частной собственности порицается, как враждебный элемент. Фото в свободном доступе.

Политическая идеология

Немецкая политическая доктрина при Гитлере подразумевала противостояние немецкого и еврейского народа.

в Первой Мировой Войне.

В советском союзе, не было акцента на межрасовой вражде. За основу был взят тезис "классовой борьбы", а главных врагом являлся "буржуй-капиталист", независимо от национальности.

В вопросе национализма были тоже большие различия. Гитлер отстаивал интересы конкретной нации, а Сталина интересовали перспективы рабочего класса, независимо от национальности.

Оправдание военной экспансии

Хотя Сталин и был сторонником "Социализма в отдельно взятом государстве", Советский Союз расширялся на Запад. В случае Сталина, это оправдывалось освобождением рабочего класса от "буржуазного гнёта".

Гитлер оправдывал свои самые первые агрессивные действия гораздо проще. Для других стран это выглядело как объединение немецкого народа, а для самих немцев он обосновал дальнейшие завоевания, как расширение "жизненного пространства". Кстати, изначально Фюрер старался избегать открытых военных столкновений и брал хитростью. Его уверенность росла пропорционально мощи Вермахта.

Аншлюс Австрии. Присоединение Австрии к Германии, которое произошло бескровно. Фото в свободном доступе.

Отношение с Западными державами

В Советском Союзе, западные державы видели опасность с самого его основания. Причин такого страха было много, но главная из них, заключалась в том, что в Европе большевистские лозунги были довольно популярны, и они боялись подобного развития события в своих странах. Кстати несмотря на небольшой "потепление" в отношениях, во время Второй Мировой Войны, эта неприязнь никуда не ушла, и Холодная война продолжалась до самого конца советского государства.

Отношение с Рейхом у западных стран, изначально были даже дружескими. Многие из них видели в Германии силу, которая будет защищать Европу от большевизма. О агрессивных намерениях Гитлера, тогда мало кто догадывался. В своей прошлой статье я написал, чем обосновывалось такое поведение, читать об этом можно тут.

Приход к власти

В своё время Гитлер пробовал устроить государственный переворот, но у него ничего не вышло. Он пришел к власти легитимным путём в 1933 году имея 44% голосов избирателей.

А вот большевики выбрали другой путь, их власть окончательно установилась в России только после поражения Белого Движения, а результате кровопролитной Гражданской Войны

Отношение к прошлому и политические элиты

Гитлер презирал демократический режим, который установился в Германии после Первой Мировой войны, и строил планы по возрождению Рейха. После прихода к власти, Гитлер проводил политические "чистки" среди руководителей государства, однако с уважением относился к военным, особенно к ветеранам Первой Мировой Войны. Именно поэтому Генеральный Штаб сохранил немного свободы для принятия военных решений.

Сталин же, как и другие большевики, критиковал Российскую Империю, как буржуазную страну с отсталой промышленностью. Практически все государственные деятели были отстранены, а многие репрессированы. В СССР прошла тотальная смена политических элит.

Сталин и его ближайшее окружение на 17 съезде ВКП. На фото Куйбышев, Ворошилов, Молотов и др. Фотография на с. 35 книги «Дуров В. А. Орден Ленина. Орден Сталина

Роль личности

Многие историки выделяют сталинизм, как отдельный политический строй, но по сути Сталин являлся лишь продолжателем идей Маркса и Энгельса. С его смертью, Советский Союз продолжил своё существование, ведь Сталин был лишь звеном большой цепи.

В случае с Гитлером всё было иначе. Он был создателем и главным идеологом национал-социализма. Я думаю, что в случае его смерти идеалы и приоритеты НСДАП сильно бы изменились.

Несмотря на все эти различия в этом материале я лишь высказал своё собственное мнение. Практически в любых исторических процессах можно найти и сходства и различия, просто я остановил своё внимание на втором.

А теперь вопрос читателям:

Как Вы считаете, какие различия я забыл упомянуть в этой статье?

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В истории человечества ,пожалуй, не было правителя , который жестокостью и авантюризмом сравнился бы с палачом народов Сталиным и уничтожившим столько соотечественников! Даже Гитлер со всеми своими злодеяниями кажется просто "Божьим одуванчиком" перед садистом и иудой Сталиным !

Несмотря на то, что Сталин считается выдающимся государственным деятелем, которого до сих пор благотворят его одурманенные почитатели во всем мире, однако для прогрессивного человечества он является величайшим злодеем и авантюристом современности, руки которого запятнаны кровью миллионов людей. В этом ему, действительно, нет равных среди самых кровожадных преступников и диктаторов в истории человечества. Ведь именно его фанатизм довольно трагично отразился на судьбе многих людей, которых он истребил благодаря своей навязчивой и виртуальной идеи торжества мировой революции, из-за которой он готов был уничтожить большую часть населения страны, близких ему людей , соратников и т.д. !

Сегодня только доверчивые и слабоумные люди, которых коммуняки развели как лохов, не верят в геноцид, варварски произведенный Лениным и Сталиным !Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых турки и Гитлер уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !Именно в этом самая большая разница между кровавыми диктаторами Сталиным и Гитлером!

Как это не чудовищно, но советский режим по данным экономиста Ивана Курганова прямо или косвенно в период от 1917-1991 года унес жизни 110 миллионов человек! Причем большинство этих жертв русские (их более 65 миллиона, что фактически равносильно геноциду) и относятся к периоду правления кровавых диктаторов Ленина и Сталина! Ведь именно по этой причине сегодня россияне, населяющие самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения!

Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде «К познанию России», всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, предсказывал , что к 2000 году в России должно проживать 600 миллионов человек! Безусловно, подобный демографический анализ Менделеева со временем однозначно подтвердился бы , если кровожадные большевики не разрушили бы Великую Российскую империю, ослабив Матушку-Россию для интервенции западных держав.

О вероятности подтверждения предсказания Менделеева говорит и тот факт, что в 1913 году в Российской империи жило 170 миллионов человек , что составляло 10 % население Земли. После Китая и Индии это было самое большое население Земли. Сегодня же на территории того, что осталось от России, проживает всего 2,4% населения Земли , т. е. четвертая часть от этих 10% !

Большой разницей между этими изуверами является также их отношение к церкви!Разве можно простить Сталину его стремление заменить христианскую религию полностью большевистской? Разве можно простить иуде Сталину осквернение и разрушение 5 декабря 1931 г. храма Христа Спасителя для строительства на его месте "главного здания страны" – Дворца Советов ?

Разве можно простить его за то, что он продали англичанам бесценную реликвию христианства– древнейшую рукопись Библии «Синайский кодекс», датируемую IV веком нашей эры? Разве не кощунство, когда большевики, борясь с религией, традиционные церковные обряды крещения переделали в коммунистический ритуал под названием «звездины», согласно которому имена святых вытеснялись именами героев-большевиков, а старинные русские имена – новыми, советскими (Октябрина, Марксина, Энгельсина и т.д.)?

Губительной для советских людей оказалось и отношение изувера Сталина к частной собственности, что кардинально отличалось от позиции Гитлера в этом вопросе . Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России, в результате чего советской власти за все годы своего существования так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ, в то время как Российская империя была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» всю Европу! Разве не преступление отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию, в результате чего возник чудовищный голодомор, унесший миллионы человеческих жизней.

Именно из-за этой преступной политики Сталина сельское хозяйство было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма ! Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись большевики, то крах большевизма был бы неизбежен! Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти.

К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера! В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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