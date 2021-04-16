6 спецобъектов, на которых хоронили жертв сталинских репрессий

Сталинская эпоха ознаменовалась массовыми репрессиями так называемых «врагов народа». Многие из них приговаривались к расстрелам. Как правило, родственникам в этих случаях сообщали, что человек осужден на «десять лет без права переписки». Хоронили расстрелянных в общих могилах. Такие захоронения имели статус спецобъектов. Подробная информация о них появилась лишь в последние десятилетия.

Коммунарка

В 20-х годах прошлого века в Ленинском районе Подмосковья появился ряд совхозов и объектов, подведомственных органам безопасности. Один из них находился в поселке Коммунарка, на территории, где до революции располагалась барская усадьба, а позднее – дачная резиденция главы сталинской службы госбезопасности Генриха Ягоды.

Спецобъект представлял собой участок площадью в 20 гектаров, огороженный высоким забором с колючей проволокой. Начиная с 1937 года сюда по ночам стали свозить тела расстрелянных в Лубянской, Лефортовской, Бутырской и Сухановской тюрьмах. Ходили слухи, что от следственной тюрьмы в Сухановке до Коммунарки специально прорыли подземный тоннель, чтобы тайно доставлять трупы в спецзону. По одной из версий, изначально в Коммунарке предполагалось хоронить угодивших в расстрельные списки сотрудников ОГПУ. Кстати, среди них оказался и сам Ягода. Но позднее территорию приспособили и для захоронения прочих «врагов народа», которых казнили в московских тюрьмах по приговорам «троек».

По данным ФСБ, здесь покоятся около 10-14 тысяч осужденных, но имена большинства из них неизвестны, удалось выяснить личность лишь около 5 тысяч человек. Среди них - писатели Борис Пильняк, Артем Веселый, Бруно Ясенский, члены правительства Монголии, лидеры Коминтерна

Бутово

В отличие от Коммунарки, где хоронили в основном представителей «элиты», Бутовский полигон близ подмосковной деревни Бутово, организованный на месте бывшего помещичьего имения Дрожжино и действующий с 1935 года, изначально предназначался для простых смертных. Больше всего здесь было погребено крестьян из окрестных подмосковных деревень, часто арестованных по надуманным поводам, по статье «Контрреволюционная агитация». Порой расстреливали целыми семьями, чтобы выполнить страшный «план-разнарядку».

Среди захороненных также были рабочие, служащие и заключенные Дмитлага (примерно около трети от общего числа): ученые, священнослужители, сектанты, воры-рецидивисты. Еще одна категория - инвалиды. Поскольку слепые, глухие и увечные люди редко бывали способны к физическому труду, а значит, на них приходилось бы зря тратить тюремную баланду, их после формального медицинского освидетельствования просто приговаривали к «высшей мере наказания».

По документальным источникам было установлено, что с августа 1937 года по 19 октября 1938 года только на территории Бутово было совершено 20 765 расстрелов.

Левашовская пустошь

Сегодня это мемориальное кладбище в окрестностях Санкт-Петербурга. С августа 1937 года по 1954 год оно являлось спецобъектом, где проводились массовые захоронения расстрелянных: ленинградцев, новгородцев, украинцев, белорусов, эстонцев, латышей, литовцев и даже иностранцев – поляков, немцев, шведов, норвежцев, итальянцев. Всего за указанный период в Левашово закопали около 45 тысяч человек.

Сегодня здесь можно увидеть памятники репрессированным каждой отдельной национальности. А еще – памятники представителям различных религиозных конфессий и даже репрессированным глухонемым. Самые известные объекты мемориала – памятник «Молох тоталитаризма» и «Колокол памяти».

Сандармох

Это лесное урочище находится в 20 километрах от карельского города Повенец. На этой территории закапывали расстрелянных в 1934-1939 годах. Их трупы сбрасывали в ямы. Всего таких ям впоследствии было обнаружено 236. Подсчитано, что в Сандармохе захоронены около 3,5 тысячи жителей Карелии, более 4,5 тысячи зэков Белбалтлага и 1111 заключенных Соловецкого лагеря особого назначения.

Пивовариха

В лесном урочище близ поселка Пивовариха под Иркутском в начале 1930-х годов был организован подведомственный иркутскому УНКВД совхоз «Первое Мая». Рядом разместили дачи сотрудников УНКВД и пионерлагерь для их детей. В 1937 году внутри совхозной территории устроили спецзону, где стали хоронить расстрелянных по приговорам «троек» жителей Иркутска и его окрестностей. Приговоры обычно приводили в исполнение в Иркутске, в подвалах отделения УНКВД на ул. Литвинова, 13, а также во внутренней тюрьме НКВД (ул. Баррикад, 63). Ночью трупы на грузовиках вывозили в Пивовариху.

В наши дни в поселке во время огородных работ местные жители до сих пор находят человеческие кости, обувь, пуговицы. По имеющимся данным, здесь обрели покой около 15 тысяч человек.

Ягуновка

В районе поселка Ягуновский (ныне Кемеровская область) с октября 1937 года по май 1938 года располагался так называемый «расстрельный лагерь», где хоронили жертв Большого террора. Как рассказывают очевидцы, трупы расстрелянных сбрасывали во рвы, а их одежду сжигали. До местных жителей доносились выстрелы, а потом по поселку летали клочья горелой одежды.

Сегодня на месте лагеря установлена мемориальная часовня.

Источник : https://news.rambler.ru/other/40373798

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Говоря о кровавых преступлениях Сталина, в первую очередь нельзя не отметить, что этот кровожадный изверг уничтожил и репрессировал миллионы своих граждан, фактически устроив геноцид своему народу ! Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых ,например, турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !

Для оправдания же своих репрессивных действий Сталин использовал понятие «враг народа» ,которое впервые было употреблено Лениным еще на кануне революции 1905 года. Репрессиями и террором Сталин целенаправленно «убивал в людях людей».

И чем масштабнее были репрессии, тем больше Сталин говорил о гуманизме, светлом будущем и социальной справедливости. Коба сделал простой практический вывод: если человек смирится с абсолютно несправедливым лишением свободы или расстрелом родственников и близких, значит, он абсолютно сломлен морально и даже начнет через некоторое время оправдывать «Хозяина».

Общее число репрессированных и убитых палачом народов Сталиным сегодня невозможно точно установить, поскольку он приказал уничтожить большинство архивных документов, однако речь однозначно идет о десятках миллионов людей! Любопытно, что именно поэтому, чтобы скрыть катастрофическую убыль населения при переписи населения 1937 года, тиран всех времен и народов назначил новую перепись в 1939 году, расстреляв объективных и честных руководителей переписи Ивана Краваля и Олимпия Квиткина ( https://otari.mirtesen.ru/blog/43085451208/ ).

Все эти варварские злодеяния лживая советская пропаганда и сам кровожадный вождь на протяжении десятилетий скрывали от советских людей (странно, о них не любят вспоминать и сейчас) , объясняя катастрофический разгул репрессий вынужденной мерой в сложившейся ситуации!И разве не миф, что, проводя массовые репрессии, Сталин боролся с врагами советской власти, а не со своими соперниками?

Как не парадоксально, но «врагами народа» почему-то , как правило, становились все те, кто не был согласен с проводимой варварской политикой и произволом Сталина и просто безвинные люди, у которых большевики незаконно конфисковали все имущество!

Врагом народа, как ни странно, можно было стать и просто из-за механической ошибки в опубликованном тексте газеты. Например, выпуск газеты «Правда Востока» от 25 октября 1944 года стал для редакции последним и роковым: весь коллектив газеты расстреляли. Причиной стала всего одна пропущенная буква «л» в слове «главнокомандующий» , в результате чего в опубликованном тексте фигурировало слово «гавнокомандующий» Сталин ( https://otari.mirtesen.ru/blog/43865886928/ ).

Любопытно также , что, захватив в 1945 г. Берлин, сотрудники госбезопасности, тщательно изучив захваченные архивные документы германской разведки и допрашивая, попавших в плен высокопоставленных офицеров имперской безопасности и политической разведки SD, выяснили, что предвоенном СССР у немецкой разведки не было ни одного высокопоставленного русского агента.

Выходит, что все высокопоставленные генералы, кто в предвоенные годы был обвинен в работе на германскую разведку, не были виновны! Особенно это касается маршала Тухачевского. Признание же своей вины на сталинских процессах были в результатом нечеловеческих пыток и угроз расстрела членов семьи! Немаловажно также, что судебные процессы тех времен были недемократичны и преступны, поскольку в процессах не была допущена защита и опрос свидетелей!

В декабре 1934 года, после начала массовых репрессий, в письме к Молотову великий русский физиолог академик Павлов открыто заявил: «Мы жили и живём под неослабевающим режимом террора и насилия».Вместе с тем он однозначно заявил:«Если то, что делают большевики с Россией, – эксперимент, то для такого эксперимента я пожалел бы даже лягушку»!

Следует также отметить, что Сталин прибегал не только к репрессиям, но и к голодоморам, которые делались искусственно. Вы думаете, что люди голодали из-за неурожая? Да нет — у людей забирали все, даже не оставляя шансы на выживание, а все для того, чтобы подчинить голодного и страдающего человека под свои взгляды!

А может напомнить забывчивым сталинистам и ужасы сталинских депортаций, когда народы не только выселяли и истребляли, но и пытались отобрать у этих народов Родину, раздавая ее земли представителям других народов(подобного злодеяния, которое, например, произошло с чеченцами и ингушами ,пожалуй, еще не знала история человечества)!

И если не подох бы величайший злодей современности Сталин ,то эти героические народы однозначно потеряли бы свою Родину и Чечено-Ингушская АССР была бы полностью вычеркнута из истории, не оставив даже следов на карте!

Нетрудно догадаться, что массовое противостояние советской власти во время войны со стороны многих народов, особенно же русских, украинцев , белорусов, проибалтов и т. д., объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения в результате репрессий росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против нее!Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима.

Однозначно в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны многих народов. Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д .

С уважением, Отари Хидирбегишвили!

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