6 самых популярных (и опасных) мифов об изменах

От хороших жен не уходят? Нагулялся до брака и успокоился? Измена — это только про секс? Вместе с врачом-психотерапевтом развенчиваем самые популярные мифы об изменах.

У «кухонных» экспертов — политологов, сексологов и других «профи» — всегда на все найдется готовый ответ. Они лучше всех знают, как управлять страной, как строить дома и дороги, а уж в области семейных взаимоотношений им нет равных! Муж гуляет — так ведь мужчинам положено, ушел — сама виновата, от хороших не уходят. Так рождается много мифов, которые укрепляются в сознании женщин и загоняют их в стереотипы двойных стандартов.

Мы с врачом-психотерапевтом, психиатром собрали самые распространенные заблуждения об изменах — именно они мешают трезво оценить ситуацию и вредят в кризисные для пары моменты.

Измена — это…

Наибольшее количество мифов связано с тем, что именно считать изменой. Для одного человека — это физический контакт на стороне, для другого — возникшие чувства не к своему партнеру, а физическая близость — это пустяк. Третий скажет, что легкий флирт — уже измена, а для четвертого верхом предательства послужит, если партнер в постели вместо него представляет себе кого-то другого. Виртуальный секс один считает нормой, а другой — изменой.

Контакт, где были исключительно оральные ласки, для кого-то измена, а для кого-то — нет.

Часто бывает так: у человека были близкие отношения на стороне, но при этом он эмоционально не вовлекся, он это изменой не считает. Однако если будут такого же типа отношения на стороне уже у его партнера, он будет это считать изменой. Каждый в это понятие вкладывает что-то свое и очень часто имеет двойные стандарты. Поэтому важно изначально понимать, где эта грань во избежание недоразумений с партнером.

Теперь пройдемся по более понятным, более бытовым, известным всем понятиям и заблуждениям.

Миф №1: Изменяют только мужчины

Согласно этой концепции, порно в нашей стране тоже смотрят только мужчины. Тут цифры скажут сами за себя: по статистике самых известных порносайтов, из трех пользователей одним точно является женщина. Так и с изменами: опыт консультирующих семейных психотерапевтов говорит — да, женщины изменяют.

Тогда откуда этот миф? Это отголоски тех времен, когда изменяющая женщина считалась особой легкого поведения, а изменяющий мужчина — альфа-самцом. Эта двойная мораль сохраняется до сих пор и вынуждает женщин тщательнее скрывать следы своих измен. На самом деле контакты на стороне одинаково характерны и для мужчин, и для женщин. Поэтому миф №1 — не более, чем социальный ярлык, всем привычный, но он не выдерживает проверку реальностью.

Миф №2: Измена — это только секс

Бывает, что люди заводят отношения на стороне исключительно ради сексуальной близости, но это далеко не всегда так. Пойти налево их толкает та или иная дисгармония, возникшая с партнером. Даже к проституткам порой обращаются не столько за интимом, а чтобы поговорить. Это подтверждается множественными исследованиями в разных странах.

По факту, на стороне многие ищут тепла и эмоциональной близости. Например, когда контакт между супругами теряется, они больше не могут «выплеснуть душу» перед своим партнером, поэтому отправляются к своим любовникам. Муж находит на стороне женщину, которая готова выслушать его переживания о проблемах на работе; либо же его жена тайком ходит к другому мужчине, который внимателен к ее собственным чувствам и эмоциям.

Для кого-то измена — способ поднять самооценку, доказать самому себе, что ты еще интересен противоположному полу. А иногда это лишь попытка замаскировать свои комплексы. Если у мужчины или женщины, состоящего в браке, есть влияние в обществе, власть и деньги, то он думает: зачем жить жизнью монаха с одним партнером, когда можно воспользоваться всеми возможностями, которые есть у меня благодаря нынешнему статусу и положению?

То есть, получается, что и у мужчин, и у женщин много потребностей, и подавляющее большинство ищут тех эмоций, которых им не хватает с партнером.

Миф №3: От измены можно застраховаться

Однажды на общероссийском конгрессе врачей-сексологов при обсуждении темы измен в браке присутствующих спросили: «Если бы вы были абсолютно уверены, что об этом никто никогда не узнает, могли бы вы сами себе лично дать гарантию, что у вас никогда не будет отношений на стороне? Поднимите руку, кто в этом уверен». И никто не поднял руку, потому что люди не знают, что будет завтра, а тем более, как сложатся их отношения с партнером, скажем, через 10 лет. Поэтому как минимум глупо быть уверенным на 100% в другом человеке, не будучи уверенным даже в себе.

Безусловно, есть счастливые пары, в которых нет измен и не было за 30-40 лет их совместной жизни, но касается это далеко не всех. Застраховаться от измены нельзя, а снизить вероятность можно. Каким образом? Присмотритесь к человеку еще до брака, выясните, какие у него установки по этому вопросу — какое воспитание он получил в семье, как значимый для него человек вел себя в близких отношениях, какова была его ролевая модель. И если он считает, что измена — это табу, вероятность похода налево у него достаточно низкая.

Миф №4: Нагулялся до брака и успокоился

Считается, что если человек до брака «нагулялся», то он не будет изменять. Это далеко не так. Да, на какой-то период он может стать приверженцем моногамии, но потом очень часто все возвращается на круги своя. Если для него приемлемо находиться одновременно в нескольких отношениях, то с большой долей вероятности он продолжит вести тот образ жизни, который для него привычен и понятен, в котором он получает удовольствие. И поэтому если вы надеетесь, что ваш партнер вдруг изменился и ему уже ничего не нужно, то можно жестоко ошибиться.

Миф №5 Измена может укрепить брак

«Хороший левак укрепляет брак» — гласит известная поговорка. Однако она в корне ошибочна. Интимные отношения на стороне всегда губительны для брака. Зачастую вместо легкой интрижки, новизны и ярких сексуальных ощущений все заходит слишком далеко, и человек получает дополнительную головную боль. Партнер на стороне начинает требовать легализации отношений, больших инвестиций и грозит сообщить обо всем супругу, показать переписку и общие фотографии.

Такой манипулятивный шантаж не только ставит брак под угрозу, но и в целом бьет по эмоциональному состоянию изменщика. Он ощущает себя как герой Георгия Вицина в фильме «Кавказская пленница» в том моменте, когда за руки его держали Моргунов и Никулин. Вот такие дергающиеся телодвижения характерны для человека, который изначально планировал одно, а получил другое.

Опираться на подобные мифы — чревато для семейных взаимоотношений. Рано или поздно любая интимная жизнь теряет свою яркость и новизну, но это не должно становиться поводом для разрушения отношений.

Сегодня можно почитать полезную литературу по сексологии, сходить на прием к семейному психологу и минимизировать риски измен, научившись инструментам управления интимной жизнью пары.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2541423769164975060

А вы знали об этом?

ВОЗ причислили к людям с бесплодием и всех тех, кто не может найти подходящего сексуального партнера или испытывает дефицит сексуальных контактов, чтобы завести детей. Многие специалисты уже раскритиковали эту инициативу. По их мнению, ВОЗ необоснованно выходит за рамки здравоохранения и вторгается в социальную сферу.

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