В начале 90-х годов прошлого века стали открываться церкви, и народ массово побежал отпевать своих умерших родственников. Вот только люди не знали: являются их предки крещеными или нет.

Здесь возникла заминка: можно ли отпевать некрещеного человека? Давайте эту тему рассмотрим более подробно.

Что такое крещение?

Прежде чем разбираться с вопросом отпевания, выясним: что такое таинство крещения и зачем оно нужно?

Крещение - это духовное рождение. Телом-то мы уже родились. А крещение позволяет родиться духовно. При крещении каждому из нас дается ангел-хранитель.

Не надо думать, что крещение - пропуск в Рай. Крещение - это превращение в члена церкви Христовой. Крещенный человек - овечка Божья.

А как же некрещеные?

Можно ли отпевать некрещеного человека? На этот вопрос церковь отвечает однозначно - нет, нельзя.

Назревает новый вопрос: "Почему нельзя?" Дело в том, что такой человек не получил духовного рождения. То есть у него есть тело и душа. Но благодать Святого Духа не коснулась его. Соединения с Богом нет. Некрещеный человек не является "овцой" Божьей.

Почему нельзя отпевать?

Казалось бы, выше мы разобрали вопрос о том, почему нельзя отпевать некрещеных людей. Нет, не полностью.

Отпевание - не просто красивый обряд.

Мерцают свечи, священник ходит вокруг гроба с кадилом и что-то поет. В воздухе витает запах ладана, родственники усопшего плачут, навсегда прощаясь с ним.

Когда батюшка "что-то поет", то это "что-то" оказывается молитвами. Священник читает особые молитвы. И есть в одной из них строчка "со святыми упокой". То есть батюшка и родственники просят Господа, чтобы Он принял покойника в Свои Райские обители.

Разве можно просить этой участи для того, кто не был членом церкви? Кто не знал Бога? Ответ на этот вопрос наиболее точно даст священник. Но едва ли допустимо отпевание некрещеного человека.

А если это младенец?

Можно ли отпевать некрещеного человека, если речь идет о младенце? Допустим, малыш родился очень слабым. Окрестить просто не успели. Он же безгрешен, не успел совершить ничего плохого.

Увы, но даже младенцев, у которых нет греха, в церкви не отпевают.

О самоубийцах

Приравнивается ли некрещеный к самоубийце? Однозначно ответит на данный вопрос батюшка. Мы можем сказать, что если крещеный человек совершил самоубийство, то ему прямая дорога в ад.

Почему? Потому что он забыл о Боге. Господь дает жизнь, и Он же забирает ее. А самоубийца взял на себя функцию Господа.

Как хоронят самоубийц?

В старину людей, лишивших себя жизни, хоронили за кладбищенской оградой. Сейчас это правило давно позабыто. Самоубийц хоронят на кладбищах. Но крест на могилу не ставят. Это надругательство над святыней.

Можно ли поставить памятник? Да, можно. Только без изображения креста, ангелов и прочих вещей, так или иначе связанных с церковью и Богом.

А если самоубийца был больным?

Можно ли отпевать некрещеного человека, мы узнали. Нет, нельзя. А можно ли отпевать больного самоубийцу?

Если речь идет о психическом заболевании, при котором человек не ведал, что творил, церковь допускает отпевание таковых. Если же человек, будучи больным телесно, но в твердом уме совершил самоубийство, значит, отпевать его нельзя.

Похороны некрещеного

Как хоронить некрещеного человека? Отпевание над ним не проводится. А значит, хоронят его так же, как самоубийцу. Без креста на могиле.

Прощаются в морге или на кладбище. В церковь, соответственно, не привозят. И батюшку в морг не приглашают. Сейчас можно отпеть покойника и в морге, как многим известно.

Что такое отпевание заочно?

Заочное отпевание осуществляется без присутствия тела человека в храме. Дозволяется церковью отпеть крещеного человека и после его похорон. Но только в исключительных случаях: близкие знают, что человек умер, но тело его не найдено. Или смерть была такой, что тело практически уничтожено (попал под поезд, подорвался).

Когда совершается отпевание?

Чин погребения христиан совершается на третий день после смерти. Так, если человек умер в понедельник, то отпевают и хоронят его в среду.

Допустимо ли отпеть во вторник, а похоронить в среду? Увы, но на второй день отпевать не принято. Хотя этот вопрос можно уточнить у священника. Возможно, в каких-то исключительных случаях это разрешено.

Отпевание - пропуск в Рай?

Можно ли отпевать некрещеного человека, мы теперь знаем. Это запрещено. Но и для крещеного человека это таинство - не гарантия райских обителей.

Судите сами: человек всю жизнь прожил, не зная Бога. В храм не ходил, к таинствам исповеди и причастия не приступал. "Юридически" считался Божьим, а фактически жил сам по себе. Где уж тут "со святыми упокой".

Хотя, как говорится, пути Господни неисповедимы. Нам неведомо, какой был человек при жизни. Может, он жил по евангельским заповедям, сам того не зная. И не исключено, что Бог его принял к Себе посмертно.

Как помочь душе усопшего?

Здесь мы делаем оговорку: некрещеного усопшего. Если за крещеного можно подать записку и сорокоуст заказать, то умершего, не принявшего таинства крещения, в церкви поминать нельзя.

И что делать близким, которые понимают, какова участь их родственника, но не знают, как облегчить ее?

Подавайте милостыню за покойного.

Делайте добрые дела во имя его. Помогайте нуждающимся не только материально, но и морально. Живите не для себя, а для других.

Молитесь за некрещеного умершего в домашней молитве.

Как молиться дома?

Предупредим сразу: Псалтырь за некрещеных читать запрещено. По большому счету, ее и не за каждого крещеного читают. Слишком уж сильная вещь.

Те, кто читает утренние молитвы, знают: в конце есть молитва о здравии и упокоении. В ней-то и можно поминать некрещеных сродников.

А еще - молитву Уару никто не исключал. Равно как и канон ему. Только есть одно "но": в храмах и часовнях данный канон за некрещеных не читают. Его можно читать только дома.

Что за молитва мученику Уару?

Текст молитвы приведен в статье. Она совсем короткая, можно переписать на бумагу, или распечатать:

О, святый мучениче Уаре! Ревностию по Владыце Христу разжигаем, Небеснаго Царя пред мучителем исповедал еси, и о Нем усердно пострадал еси, и ныне Церковь почитает тя, яко прославляемаго от Владыки Христа славою Небесною. Приими наше прошение и молитвами твоими от вечных мук свободи нас. Аминь.

Кто такой святой Уар?

Будущий мученик произошел из благочестивой семьи. Святой Уар жил в Египте, во время правления Диоклетиана. Уар был очень мужественным человеком, служил в императорской армии. Но ничего это не мешало будущему мученику благоговейно относиться к подвигам христиан.

В те времена семь подвижников Христовых пребывали в темнице. И святой Уар навещал их, зная, что люди страдают за Христа. Незадолго до суда один из праведников умер. И тогда Уар встал на место его, чтобы принять мученическую кончину.

Молодой воин открылся императору. Тот был очень удивлен. Неизвестно, пытался ли он склонить Уара к отказу от веры. До нас дошла лишь информация о гневе его, когда мученик сказал, что никто и ничто не сможет повлиять на его решение.

Тогда-то и вылилась чаша гнева императора на юношу. Его привязали к дыбе и избивали широкими кожаными ремнями. Пытка не сломила стойкости духа святого Уара. Он был спокоен, чем еще больше разгневал мучителей. Они связали мученика, бросили его на землю и распороли утробу. Внутренности выпали наружу. Мучители привязали Уара к столбу, возле которого он и отдал свою душу Богу через пять часов.

А вот раньше...

Можно ли отпевать некрещеного человека? Нет, это запрещено. За него можно молиться святому Уару дома.

Если же вы пришли в церковь, а там вам говорят, то можно заказать молебен святому мученику, подать записки о некрещеном родственнике и поставить за него свечи, бегите прочь из этого храма.

Раньше нечистые на руку настоятели пользовались доверчивостью людей и принимали такие записки и молебны, уверяя, что они приравниваются к молитве, как за крещеного. Это вранье. С целью наживы, не более того. Ни один архиерей подобного не разрешит.

Заключение

Помочь своему умершему некрещеному родственнику можно. Но не через церковное поминовение. Подавайте за спасение его души милостыню, творите добрые дела, молитесь святому Уару в домашней молитве.

Почему человек не захотел прийти к Богу при жизни - это его тайна. Он свой выбор сделал. Каким бы чудовищным этот выбор ни казался нам. Помочь мы можем, Бог и самую малость принимает. Только жаль, что близкие наши не хотят познать Бога, будучи живыми.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2430490338689288875/

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