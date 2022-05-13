В школе этого не расскажут: настоящие причины начала Ледового побоища, и как происходила битва?

Битва о Ледовом побоище была легендарной, поэтому обросла большим количеством мифов и легенд. Достоверной информации до нас дошло очень мало. Особенно, любят всё переворачивать с ног на голову в школьных учебниках, где из года в год трактуется одна и та же мысль, один и тот же итог. Не сказать, что там всё неправда, но много серьёзных и важных вещей упускается из виду.
Называть битву на Чудском озере победой лишь русских над немецкими воинами было бы неправильно. На самом деле, у противника российской армии в отряде были шведы и датские рыцари. По мнению ученых и русские войска не состояли только из русских воинов. На данную битву Российскую державу сподвиг хан Батый и в помощь отправил своих солдат.
Кто ушел под воду?
Вопрос о весеннем льду весьма спорен, ведь в отечественной истории была версия, что лед на Чудском озере был уже хрупок, а громоздкие доспехи врагов утопили их в воде. Однако, доверяя другим источникам, можно сказать, что зима, наоборот, была длинная и холодная, поэтому лед оставался крепким.
Интересно знать, что изначально информации о затоплении рыцарей не было. Они появились спустя много лет после окончания битвы.
Где происходило побоище?
Указать точное место битвы историки не могут до сих пор.По некоторым данным оно было возле “Вороньего камня”, однако никакого камня так и не было найдено. Некоторые ученые считают, что камнем называли сам остров. Некоторые уверены, что некий камень все таки существовал, но был смыт течением.
Часть историков вообще отказывается верить в то, что бесчисленные армии с конницами и тяжелыми доспехами могли сражаться на тонком льду в апреле, когда начинает теплеть. Они предполагают, что побоище было только названо так, но происходила непосредственно на земле.
Численность рыцарей
Численность армий подсчитать довольно трудно. Историки заявляют, что знают настоящую цифру, однако очень ее превышают. Стоит понимать, что за год до Ледового побоища происходила битва при Легнице, где армии потеряли большое количество воинов. Соответственно, брать много на новую битву они не могли. Историки склоняются к примерной численности по 4 тысячи воинов с каждой стороны.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
К сожалению, лживая советская пропаганда, которая в свое время развела многих советских людей как лохов, является главным фальсификатором русской истории, часто превознося мнимых исторических героев !Например,благодаря советской пропаганде величайшим россиянином всех времен и народов признан психически больной педофил,стукач царской охранки, обыкновенный вор и грабитель, серийный государственный убийца,устроивший к тому же геноцид своему народу, необразованный человек неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу(порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище) !
Кроме того, несмотря на то, что многие именитые российские историки Ледовое побоище считают самым известным и самым мифологизированным событием русского Средневековья, Александр Невский был причислен к лику святых, а в 2008-м по данным интернет-опроса признан величайшим россиянином всех времен.И что особенно абсурдно, так это то, что он как ,ни странно,считается небесным покровителем российской дипломатии и спецслужб.Что поделаешь, остается только пожалеть эти ведомства !
Однозначно не надо забывать , что анализ источников показывает, что личность Александра Невского не лишена противоречий! В критических голосах по поводу Александра Невского больше всего места занимают упрёки в том, что он способствовал установлению монголо-татарского ига на Руси. Считается ,что после Батыева нашествия Русь ещё могла воспрянуть духом и соединёнными усилиями свергнуть только что установившийся гнёт ,однако этому противостоял именно Александр Невский!
Историки обычно оправдывают это тем, что-де Александр Невский тем самым якобы избавил Русь от новых татарских набегов и опустошений. Однако то, как он это осуществил и вместе с татарами участвовал в погромах и нашествий на своих же соотечественников , до сих пор вызывает недоумение у многих историков!
Как известно, Батый поставил отца Александра Невского Ярослава Всеволодича старшим над всеми русскими князьями, однако в летописях есть намёки на то, что Александр не подчинялся и противостоял своему отцу.После же смерти Ярослава Всеволодича на престол претендовали два его сына — Александр и Андрей. Традиция считает Александра старшим из братьев, однако точно это неизвестно, и дата рождения Андрея не сохранилась.
По апокрифической версии, опирающейся на Василия Татищева, Александр Невский сам выпросил у хана войско и с его помощью сверг брата и вокняжился на Руси, окончательно утвердив тем самым в ней ордынское иго и похоронив надежды на освобождение. Таким образом, Александр Невский предательски воспользовался могуществом Орды для утверждения своего единовластия в Руси.
На этом сомнительные деяния Александра Невского не закончились и он решил положить конец тому , что Великий Новгород не участвовал в выплате дани монголам, для чего опять воспользовался военной мощью Орды. В это время в Новгороде правил сын Александра Василий. Устрашённый тем, что отец идёт на него с татарами, он бежал. Невский вступил в Новгород и учинил там жестокую расправу над боярами — советниками своего мятежного сына.
Одним, по свидетельству летописи, резали носы, других ослепляли. После чего ордынские баскаки стали переписывать жителей для уплаты подушной подати. Между тем, в самом Новгороде начался разброд. Любопытно, что дань, накладываемая татарами по настоянию Александра Невского, была одинаковой для всех. Поэтому недовольными ею были в основном бедные, для богатых же новгородцев она была необременительна.
Что касается Ледового побоища над шведами, то, опираясь на сведения «Старшей Ливонской рифмованной хроники», многие историки говорят о незначительном масштабе Невской битвы, в которой погибло всего 20 рыцарей. Правда , по мнению историка Дмитрия Володихина, в «Хронике» не учитывались потери среди участвовавших в сражении датских наемников, балтийских племен, а также ополченцев, которые составляли костяк армии. Именно этого "героя" и кровавого деятеля ,которого Лев Гумилев считал подлинным архитектором русско-ордынского альянса, россияне ошибочно считают величайшим россиянином всех времен?
Дорогие россияне !Опомнитесь и хорошо подумайте перед тем , как делать опрометчивые шаги! Мне искренне вас жаль и обидно, что в стране величайших гениев и благородных героев не нашлось достойных кандидатур, чтобы не позорить на весь мир Великую российскую державу , выбирая деятелей , которые ,на мой взгляд,не достойны столь почетного звания !
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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