В школе этого не расскажут: настоящие причины начала Ледового побоища, и как происходила битва?

Битва о Ледовом побоище была легендарной, поэтому обросла большим количеством мифов и легенд. Достоверной информации до нас дошло очень мало. Особенно, любят всё переворачивать с ног на голову в школьных учебниках, где из года в год трактуется одна и та же мысль, один и тот же итог. Не сказать, что там всё неправда, но много серьёзных и важных вещей упускается из виду.

Называть битву на Чудском озере победой лишь русских над немецкими воинами было бы неправильно. На самом деле, у противника российской армии в отряде были шведы и датские рыцари. По мнению ученых и русские войска не состояли только из русских воинов. На данную битву Российскую державу сподвиг хан Батый и в помощь отправил своих солдат.

Кто ушел под воду?

Вопрос о весеннем льду весьма спорен, ведь в отечественной истории была версия, что лед на Чудском озере был уже хрупок, а громоздкие доспехи врагов утопили их в воде. Однако, доверяя другим источникам, можно сказать, что зима, наоборот, была длинная и холодная, поэтому лед оставался крепким.

Интересно знать, что изначально информации о затоплении рыцарей не было. Они появились спустя много лет после окончания битвы. Где происходило побоище? Указать точное место битвы историки не могут до сих пор. По некоторым данным оно было возле “Вороньего камня”, однако никакого камня так и не было найдено. Некоторые ученые считают, что камнем называли сам остров. Некоторые уверены, что некий камень все таки существовал, но был смыт течением. По некоторым данным оно было возле “Вороньего камня”, однако никакого камня так и не было найдено. Некоторые ученые считают, что камнем называли сам остров. Некоторые уверены, что некий камень все таки существовал, но был смыт течением. Часть историков вообще отказывается верить в то, что бесчисленные армии с конницами и тяжелыми доспехами могли сражаться на тонком льду в апреле, когда начинает теплеть. Они предполагают, что побоище было только названо так, но происходила непосредственно на земле. Численность рыцарей Численность армий подсчитать довольно трудно. Историки заявляют, что знают настоящую цифру, однако очень ее превышают. Стоит понимать, что за год до Ледового побоища происходила битва при Легнице, где армии потеряли большое количество воинов. Соответственно, брать много на новую битву они не могли. Историки склоняются к примерной численности по 4 тысячи воинов с каждой стороны.