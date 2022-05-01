Какой диагноз должны были бы поставить Мишико Саакашвили лечащие врачи, но не осмелились?

Вариант 1:

Наблюдается внушаемость, повышенная чувствительность, внутреннее беспокойство, легкая раздражительность, рассеянность, импульсивность, оппозиционность ко всему и вся (оппозиционность как самоцель).

В результате перенесенных психических травм развилось транзиторное психическое расстройство, которая была купирована в результате стационарного психиатрического лечения.

В настоящее время признаки психического заболевания, на первый взгляд, как бы остаются незамеченными, хотя депрессивный психоз является хроническим заболеванием, при определенных психотравмирующих состояниях возможны рецидивы заболевания и при обострении заболевания, больной может стать опасным для окружающих.

На вопрос, характеризуется ли заболевание ремиссией, в частности, может ли больной оставлять впечатление здорового человека на определенный период времени, отвечаем, что при систематическом лечении и нормальной окружающей среде внешние проявления болезни могут подавляться. На вопрос, может ли больной с подобным диагнозом участвовать в отношениях с людьми, ответ отрицательный, отношения с людьми, в случае обострения его болезни, представляют явную угрозу жизни и здоровью этих людей.

Заключение: Больной нуждается в постоянном стационарном лечении.

Вариант 2:

Больной страдает неизлечимой формой депрессивного психоза, бредить идеей «мировой капиталистической революций», при этом ругает конкретных миллиардеров, порождённых капитализмом, неадекватен, страдает огромным количеством фобий (страхов), например, услышав о переводе из больницы в тюрьму, теряет сознание, панически боится черного цвета форменной одежды спецназовцев, при виде которого описывается. Сам страдая фобиями (страхами), при этом получает садистское удовлетворение от страдания других людей. Больной представляет явную угрозу жизни и здоровья для себя и окружающих

Заключение: Больной нуждается в постоянном стационарном лечении "политического" психоза.

Кахабер Родинадзе – специально для ГРУЗИНФОРМ

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