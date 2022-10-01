История помнит множество случаев, когда образы и мощи святых творили чудеса, помогали преодолевать тяжелые недуги и другие жизненные трудности.

Оттого православные люди уделяют немалое внимание религиозным атрибутам. Одним из таких считается икона «Знамение Пресвятой Богородицы». В чем помогает она и как правильно обращаться к образу?

Описание

Данная икона датируется 12 веком. Автор точно не известен. Божия Матерь изображена в традиционном мафории с молитвенно поднятыми руками (иконописный тип Оранта). На груди ее находится младенец – Иисус Христос. Богоматерь стоит. Оригинальный образ является двусторонним. Оборот содержит изображения праведных Анны и Иоакима, которые находятся в молении перед Иисусом Христом. Изначально святой лик был украшен золотой ризой с драгоценными камнями.

Спустя четыре века после создания икона «Знамение» была отреставрирована. Мастером предположительно был архиепископ Макарий (будущий митрополит Московский). Тогда от древней живописи сохранились лишь фрагменты одежды Богородицы. Оборотная сторона осталась без изменений. В настоящее время образ находится в Софийском соборе (Новгород).

История

Как утверждают источники, в 1170 году суздальские войска во главе с Андреем Боголюбским осадили Великий Новгород.

Силы оказались неравными. И горожане обратились в молитве к Господу о спасении. На третью ночь осады архиепископу Иоанну глас с неба повелел взять образ Богородицы из церкви на Ильинской улице и отнести его к городским стенам. Во время крестного хода противники стали обстреливать крепость. Одна из стрел попала в икону. Из глаз Богоматери потекли слезы. После этого врагов внезапно объял необъяснимый ужас. Бранясь между собой, они устремились прочь от городских стен. Воспользовавшись этим смятением, новгородцы стали преследовать суздальцев и одержали победу.

Данный исторический случай подробно описан в известном иконописном сюжете. А сами новгородцы помнят и почитают икону, на которой изображена спасительница-Богородица («Знамение»). Значение подкрепляют и другие чудеса, которые являл в разные времена святой образ.

Празднование

В 12 веке после военных событий было установлено празднование в честь иконы (10 декабря по новому стилю), которое совершается в Русской церкви и в настоящее время. В этот день проводится служба. Священнослужители читают молитвы-обращения и каноны, просят Богоматерь о заступничестве и утверждении в вере.

Чудеса

Два века образ находился в «родной» деревянной церкви на Ильинской улице. Однако в середине 14 века в ней случился пожар. И икона явила еще одно чудо. Огонь утих как раз возле молебна, где висел святой лик. После этого рядом с пепелищем был построен новый, каменный храм, получивший статус Знаменского монастыря. Икона обрела новый дом.

В 16 веке после реставрации образа в Новгороде случился еще один, более масштабный пожар. Огонь распространился на несколько улиц. Никакие усилия горожан не могли усмирить грозную стихию. Тогда митрополит Макарий обратился с молитвой к Пресвятой Богородице и с ее известным образом в руках совершил крестный ход по берегу Волхова. Внезапно подул сильный ветер в сторону реки - пожар прекратился.

В 1611 году на Новгород напали шведы. Они жестоко убивали горожан и разоряли дома и храмы, вынося священную посуду и оскверняя иконы. Известен случай, когда несколько чужеземцев подошли к тому самому храму на Ильинской улице. В это время в нем шла служба. Едва ступив на порог, шведы невидимой силой были отброшены назад. Дальнейшие их попытки проникнуть в храм успехом не увенчались. Узнав об этом, враги больше не подходили к храму, а новгородцы, напротив, могли спастись в нем.

Во время Октябрьской революции (1917 г.) икона была перенесена в Новгородский музей, в период Великой Отечественной войны – эвакуирована, а после – возвращена в музей-заповедник. И, наконец, в 1991 году Новгородская епархия отстояла спасительный образ. В Софийский собор в сопровождении удивительного небесного явления – радуги вокруг купола храма – была перенесена икона «Знамение Пресвятой Богородицы». В чем помогает святой лик отдельным людям и с какими просьбами можно к нему обращаться?

Значение и молитвы

Известно, что в 1352 году сотни людей во время эпидемии чумы чудесным образом исцелились. А позже были зафиксированы случаи излечения от тяжелых психических недугов и слепоты. Этому, по мнению духовников, благоволила икона «Знамение Пресвятой Богородицы», в чем помогает она и сегодня.

Также к образу приходят люди, которые желают мира в семье или стране, хотят найти пропавших без вести родных. Однако священнослужители убеждены, о чем бы ни попросил верующий, при искренности и чистоте помыслов обязательно поможет Пресвятая Богородица. Значение ее еще с зарождения христианства на земле было огромным. В Евангелии описывается множество случаев, когда она помогала нуждающимся и болеющим людям, обращая их в веру.

Также значимым является вопрос о том, как молиться Пресвятой Богородице. Существует немало строк, написанных специально для обращения к ней. Так, есть и прошение к иконе «Знамение». Однако, по мнению все тех же духовников, с каким бы текстом ни обращался человек к образу, на первом месте всегда будет его внутренняя вера.

Чудотворные списки

История иконописи знает несколько списков или копий, сделанных на основе иконы Богородицы «Знамение». Они находятся в России и за пределами ее. Наименования их соответствуют месту нахождения образов: Абалакская, Курская, Вологодская, Павловская, Соловецкая, Царскосельская и др. Все они обладают святой силой и демонстрируют чудеса, как и оригинальная икона «Знамение Пресвятой Богородицы». В чем помогает образ христианам? В первую очередь обрести веру.

С этой целью осенью 2009 года состоялась «Православная экспедиция» - облет иконы на космическом корабле вокруг Земли. В ходе проекта было совершено 176 витков. Разрешение и благословение на такой крестный ход было получено от самого патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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А вы знали об этом?

Чаша из которой Иисус пил на последнем ужине со своими учениками перед распятием. Святой Грааль никогда не был найден и скорее всего никогда и не будет.Интерес к чаше возник в Средние века, после того, как авторы историй о короле Артуре поведали о поисках Святого Грааля. Король Артур со своими рыцарями потратил немало времени, чтобы отыскать святую чашу. Но ведь существование самого короля Артура тоже под сомнением.Скорее всего Святой Грааль — это просто часть художественных произведений, нежели археологическая ценность.

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