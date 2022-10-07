Операция «Гроза» — опережающий удар по Германии и роковой просчет бездарной военной стратегии Сталина

Падение в 1991 году коммунистического правления в России вызвало интенсивные дискуссии по поводу того, как следует отражать прошлое, которое в свое время так бесцеремонно было навязано лживой советской историографией. С открытием советских архивов содержимое оруэлловской «дыры в памяти», в которую во времена Сталина уместилось так много исторической правды, сегодня начинают эксгумировать. Результатом явилось то, что в последние годы российскую историческую науку охватил всеобщий ревизионизм .

Особенно это касается вопроса начала войны, согласно которому вторжение немцев в СССР было обусловлено потенциальной угрозой Советского Союза первым напасть на Германию. Именно этим немецкая пропаганда пыталась убедить всех, что в развязывании войны повинны исключительно «провокации советской стороны». Именно об этом, выступая по берлинскому радио 22 июня 1941 года, Геббельс объявил немецкому народу и всему миру, что нападение на СССР носит превентивный характер. Любопытно, что немецкий историк Иоахим Хоффман однозначно утверждал, что Гитлер был осведомлен о том, что Сталин намеревался первым начать войну с Германией и поэтому опередил его.

В 1990-х эта версия была популяризирована бывшим сотрудником легальной резидентуры Виктором Резуном (писательский псевдоним Суворов), которого поддержал целый ряд видных российских историков. Общий тон их высказываний сводился к тому, что предположительно в середине мая 1941 года советским Генштабом был разработан план превентивного нападения на Германию. Эту операцию Виктор Резун в своей книге «Ледокол» условно назвал «Гроза».

Операция «Гроза» предполагала стратегическую наступательную операцию Красной Армии на цели, расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии. Таким образом, Сталин планировал начать захватническую войну против Германии и Красная Армия должна была пронестись по Европе, объединяя восставшие массы рабочих и крестьян, борющихся за свержение капиталистического строя и неся красное знамя на Запад.Таким образом, революция должна была «экспортирована на кончиках советских штыков», поддержанная Коминтерном, объединявшим компартии различных стран!

Первым советским писателем, который затронул эту тему в своей книге «Операция Гроза или ошибка в третьем знаке» был Игорь Бунич. В книге дается совершенно новая трактовка событий, произошедших с момента заключения альянса Гитлер-Сталин до 22 июня 1941 года. Автор убедительно доказал, как Сталин готовил собственный план захвата Европы, в результате чего подставил страну под сокрушительный удар немецкой военщины .Заслуживает также внимания книга Михаила Мельтюхова «Упущенный шанс Сталина. Схватка за Европу: 1939-1941 гг». Интересно, что публикация этой работы у многих не вызвала практически никаких разногласий – настолько обоснованно и детально автор доказал попытку СССР захватить Европу в 1939 – 1941 гг.

Даже те, кто сомневался в том, что такая попытка была предпринята, перестали сомневаться. С точки зрения Мельтюхова, обе стороны однозначно готовились к нападению. Причем, внешнеполитические интересы СССР заключались в восстановлении статуса великой держав и лидеры СССР это прекрасно понимали, неоднократно заявляя: «Либо они – нас, либо мы – их»! Сталин и его соратники не сомневались, что советская виртуальная система социализма может выжить только в случае «советизации» всей планеты, иначе она рано или поздно все равно разрушится (что, собственно, и произошло в девяностых годах) !

Исследователь этой темы Сергей Захаревич полагает, что операция «Гроза» планировалась начаться с вторжения советских войск в Румынию. Кроме того, журналист Леонид Млечин выдвинул версию, согласно которой наряду с операцией «Гроза» Сталин готовил удар по Ближнему Востоку(см. ниже). Основной же стратегической целью Красной Армии являлся разгром главных сил немецкой армии по линии Брест – Демблин с дальнейшими перспективами овладения территориями Польши и Восточной Пруссии.

Разногласия и дискуссии о возможности Сталина первым напасть на Германию не утихают до сих пор и стали причиной ожесточенных дебатов. Но давайте без лишних эмоций попробуем разобраться, является ли вышеизложенное правдой или ложью и могло бы такое на самом деле произойти в советской стране, руководимой величайшим злодеем и авантюристом современности Сталиным .

Как известно, идея мировой революции всегда доминировала в политике большевиков. Вся внешняя политика СССР была направлена на создание благоприятных условий для мировой революции и расшатывание Версальской системы. Еще Ленин однозначно заявлял , что «зажегший факел мировой революции, Советы перенесут в наиболее передовые страны , чтобы ,следуя советскому примеру, освободить народы мира от рабства и эксплуатации». Троцкий же, сразу после октябрьского переворота, призывал Советы напасть на Германию для скорейшей победы мировой революции !

Распространенный же миф, что якобы Сталин был против мировой революции и был приверженцем победы социализма в одной взятой стране, такой же абсурд , как считать октябрьский переворот революцией! Просто в отличие от Ленина и Троцкого , Сталин не бросал звонких фраз о «мировом революционном пожаре», а терпеливо претворял в жизнь стратегию победы мировой революции. Разве не Сталин потратил огромные средства на поддержку коммунистического движения в Китае, в результате чего к власти там пришел Мао – китайский аналог Сталина. А может напомнить сторонникам «гениального» вождя его активную поддержку Коминтерну (известному всему миру как «штаб мировой революции»), который он вынужден был закрыть в 1943 году в обмен на открытие союзниками Второго фронта? Однако и это не остановило пламенного борца мировой революции и уже в 1947 году для разжигания мировой революции он опять создает аналогичный Коминтерну новый «штаб мировой революции» – международную организацию Комиинформ!

Мало кто знает, что именно Сталин активно содействовал приходу Гитлера к власти, поскольку главным своим противником в европейских странах он считали не фашистов, а социал-демократов, поскольку они своими прогрессивными социальными программами выбивали почву из-под ног европейских коммунистов, что делало невозможным осуществление мировой революции в Германии! Фашистская же диктатура рассматривалась Сталиным как последняя стадия загнивания буржуазной демократии, после которой неизбежна пролетарская революция и поэтому он сделал все возможное , чтобы к власти пришел Гитлер!

Важно отметить, что первоначально большевики призывали к немедленному свержению капитализма в глобальном масштабе. Однако после поражения под Варшавой в 1920 г. , когда большевики не смогли военным путем присоединить Польшу, и полного провала Коминтерна организовать мировое восстание, Ленин и Сталин стали более осторожными относительно своих планов о будущей советизации Запада. Именно в этих условиях в середине 30-х годов лозунг мировой революции был отклонен и остался лишь один способ советизации Запада путем военной агрессии Красной Армии ! Ведь не секрет, что в то время в массовом сознании советских людей господствовали представления о войне мирового масштаба как неизбежно приближающейся реальности . Вот к чему привела бредовая тактика разжигания мировой революции в Европе, которая стоила советскому народу миллионы жизней!

Придерживаясь тактики военной агрессии для победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия массового поражения. За пять лет до начала Второй мировой войны Сталин зловеще изрек: «Война, безусловно, развяжет революцию и поставит под вопрос само существование капитализма...». Много шума вызвала сделка советского руководства с гениальным ученым Тесла по приобретению пушки, стреляющей заряженными микрочастицами со скоростью света (лучи смерти). Правда, взяв гонорар ,Тесла просто «кинул» советских военных, передав им теоретический проект, не воплощенный на практике!

Как не парадоксально, но в начале войны по количеству и оснащенности Красная Армия по многим параметрам превосходила немецкие войска. Уже в середине 30-х гг. по всей стране росли и множились военные заводы и фабрики. Всего за два года Советские Вооруженные Силы выросли на 250 процентов. Красная Армия в начале войны по сравнению с войсками Германии имела на 19 800 единиц больше орудий и миномётов, на 86 единиц больше боевых кораблей основных классов, а также РККА превосходила напавшего противника по количеству стрелкового оружия и пулемётов. Что касается бронетанковых войск и авиации, Красная Армия имела их в количестве, намного превосходящем количество единиц данной техники, имеющейся на начало войны у противника. Несмотря на то, некоторые виды вооружения РККА были устаревшими, однако в 1941 году немецкая армия не имела техники, аналогичной советским тяжёлым танкам KB, бронированным штурмовикам ИЛ-2 и реактивной артиллерии, типа БМ-13 ("Катюша"). Стоит также отметить, что непосредственно перед началом войны советские самолеты практически ни в чем не уступали немецким.

Отправной точкой операции «Гроза» следует считать 11 марта 1940 года, когда были объявлены масштабные учебные сборы в западных военных округах СССР. За время сборов, закончившихся только к началу мая 1941 года, у западных границ страны было сосредоточено свыше 2 млн. 200 тыс. солдат, кроме этого, около 8 тысяч танков и бронемашин, до 6500 самолетов и более 37 тысяч орудий и минометов. Таким образом, вышеперечисленные данные свидетельствуют, что советское военно-политическое руководство занималось подготовкой преимущественно наступательных военных действий против Германии и ее союзников и практически ничего не делалось для надежной обороны страны.

Исходя из законов военной стратегии, для успешного отражения агрессии армию и ее тылы надо держать в глубине территории, а не на границе. Именно этим многие историки объясняют трагические поражения Красной Армии в начале войны , поскольку ,готовясь к наступательной войне, советские войска вообще не были готовы к оборонительной войне! Как известно, переход от обороны к наступлению, является довольно сложным процессом, требующим тщательной и всесторонней подготовки, которая должна была начинаться с оборудования четырех оборонительных рубежей на 150-км глубину. Но ничего подобного до начала войны не делалось, и вряд ли стоит всерьез отстаивать тезис о том, что Красная Армия могла успешно обороняться на неподготовленной местности, да еще при внезапном нападении противника, которое советскими планами вообще не предусматривалось. Любопытно, что многие современные историки считают, что снятие с должности генерала Шапошникова было связано именно с тем, что он был против наступательной доктрины Сталина на Германию и по его глубокому убеждению в первую очередь необходимо было крепить оборону на западных границах.

Безусловно, Сталин допустил кpупный пpосчет, pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны ! За пеpвые тpи недели войны Кpасная Аpмия лишилась огpомного количества военной техники и вооpужения. Только в дивизиях потеpи составляли около 6,5 тыс. оpудий калибpа 76 мм и выше, более 3 тыс. оpудий пpотивотанковой обоpоны, около 12 тыс. минометов и около 6 тыс. танков. Уже к полудню 22 июня в ходе бомбаpдиpовок советских аэpодpомов немцы уничтожили 1 200 самолетов, из них свыше 800 - на земле. Потеpи Советского Военно-Моpского Флота составили: 3 эсминца, 11 подводных лодок, 5 тpальщиков, 5 тоpпедных катеpов, pяд дpугих судов и тpанспоpтов. К концу 1941 г. Кpасная Аpмия потеpяла пpактически весь пеpвый стpатегический эшелон - наиболее подготовленные кадpовые войска.

Тайная мобилизация и подготовка к войне были столь масштабны, что скрыть это от противника было невозможно и поэтому Гитлер, воспользвовшись бездарностью военачальника Сталина, беспечно развернувшегося непосредственно на границе практически весь свой военный контингент, первым нанес упреждающий и превентивный удар по СССР. И уж, конечно, ни Сталин, ни Генштаб не пpедполагали, что Гитлеpне только упpедит их в нанесении мощного удаpа, но также использует пpоводимые советской стоpоной военные меpопpиятия в качестве основания для опpавдания своей агpессии.

Таким образом, и Германия, и СССР тщательно готовились к войне, причем Гитлер мечтал о мировом господстве, а Сталин – мировом владычестве (идея-фикс фанатичных лидеров СССР). Примечательно, что первоначально вермахт готовил вторжение на 16 мая, а Красная Армия – на 12 июня 1941 г. Затем Берлин отложил нападение, перенеся его на 22 июня, месяц спустя то же сделала и Москва, определив новый ориентировочный срок – 15 июля 1941 г. К сожалению, то, что известно сегодня, было тайной в 1941 г. и усиленно и подло скрывалось от населения СССР. Внезапное и якобы вероломное без объявления войны нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. и первые неудачи на фронте оказали на советское руководство ошеломляющее воздействие.

Важно отметить , что легенда о том, что война не была объявлена, держалась до конца 50-х гг., когда было признано, что факт официального объявления войны Германией в тот же день имел место. В конце 80-х гг., когда были опубликованы беседы журналиста Чуева с Молотовым, стало известно: Сталин и Молотов , заранее уже зная о предстоящем начале войны, не принимали германского посла, с половины второго ночи добивавшегося аудиенции у Молотова с тем, чтобы вручить ему этот самый меморандум. Они выжидали фактического нападения Германии, и поэтому объявление войны формально произошло уже после фактического начала военных действий. Только в 5:30 утра Молотов принял германского посла фон Шуленбурга, зачитавшего ему официальный меморандум Германии об объявлении войны. Разумеется, ничего не говорилось советскому народу, от которого лживая коммунистическая пропаганда все скрывала и нагло обманывала, и о содержании германского меморандума и о тех мотивах, которыми нацистское руководство пыталось обосновать перед миром свою агрессию!

Любопытно, что Сталин фактически не скрывал о своих намерениях к наступательной войны. Например, выступая в Большом Кремлевском Дворце всего лишь за несколько недель до вторжения немцев, Сталин заявил, что должен быть положен конец представлениям о «немецкой непобедимости» и что пришло время готовиться к ведению наступательной войны. Кроме того, Сталин для ослабления своего противника всячески поощрял немецкий экспансионизм против Франции, Голландии, Бельгии, Люксембурга и Британии. В 1939 – 1940 годах несколько ближайших сталинских соратников , таких, как Молотов, Жданов, Мехлис, Щербаков, уверенно говорили о «расширении границ социализма» на крыльях «неизбежной» будущей войны. Молотов даже признавал в своих мемуарах, которые он писал в 70-е годы, что одной из его задач было «расширять настолько, насколько возможно, границы Отечества».

Именно, готовясь к наступательной войне, Сталин так настойчиво игнорировал все предупреждения о нападении немцев, полученные от Рузвельта, Черчилля и от собственных иностранных агентов, некоторые из которых даже предсказали точную дату вторжения. Только неискушенные люди могут верить в то, что Сталин не верил о готовящем нападении Гитлера на СССР (только слабоумный руководитель мог верить в это). Ведь именно этим и якобы неподготовленностью к войне лживая советская пропаганда пыталась оправдать преступный и губительный промах Сталина, ставший причиной трагических событий в начале войны! Просто, готовясь к наступательной войне, Сталин делал все возможное, чтобы не дать немцам повод и возможность опередить Красную Армию нанести сокрушительный удар по Германии и всей «капиталистическо-империалистической системе» ! К сожалению, в начале войны Гитлер развел Сталина как обыкновенного лоха, опередив его, и первым вторгшись в СССР! !

Любопытно также, что Сталин не предполагал, что Гитлер так быстро захватит Чехословакию, Францию и другие европейские страны. Он надеялся на более кровопролитную и продолжительную войну, что ,безусловно, было выгодно Советам для ослабления будущего противника и поэтому Сталин настойчиво ждал и готовился к наиболее подходящему моменту нападения на несколько ослабленного противника! Именно этим многие историки пытаются объяснить запоздалые действия Сталина, не успевшего первым напасть на немцев. Кроме того, объявляя первым войну Германии, Сталин, освобождая захваченные немцами европейские страны, рассчитывал этим оправдать не только свою агрессию против Германии, но и свою фактически последующую оккупацию освобожденных им европейских стран. В принципе, аналогичное произошло после разгрома Германии в 1945 году, когда СССР фактически захватил и пытался навязать «освобожденным»им европейским странам советскую идеологию. Разве это не доказательство имперских и захватнических амбиций Сталина? Широко распространенное мнение о том, что СССР сначала ждал нападения врага, а уже потом планировал наступление, не верно, поскольку в этом случае стратегическая инициатива фактически добровольно отдавалась бы в руки противника, а советские войска ставились бы в заведомо невыгодные условия !

Рассмотренные выше факты о намерениях Сталина к наступательной войне игнорируются многими российскими писателями и общественными деятелями, среди которых в первую очередь следует отметить Арсена Мартиросяна , наивно и примитивно оправдывающего многие кровавые преступления Сталина . Как не парадоксально, но все эти псевдоисторики фактически не отрицают наступательный пыл «палача народов»Сталина, однако всю вину возглавляют не на него , а на непосредственных разработчиках этого проекта — маршалов Жукова и Тимошенко. Дело в том, что в начале 90-х годов миру стал известен сенсационный документ, в котором черным по белому написано, что Тимошенко и Жуков предлагали Сталину нанести удар по стоящим на границе немецким войскам! Правда , на секретном документе не было никаких дат, подписей и что особенно важно нет резолюции Сталина (этот факт лишний раз подтверждает чрезвычайную секретность данного проекта).

В этом документе, подробно описывая боевое развертывание вермахта на границе СССР , Жуков предлагает безотлагательно нанести немецким войсками сокрушительный удар, чтобы предотвратить пагубные последствия, которые неминуемы в случае их нападения. То обстоятельство, что план Жукова не был принят, внесло еще большую неразбериху и непоследовательность в действия советского высшего командования и было главной причиной чудовищных потерь и разгрома Красной Армии в начале войны. До сих пор трудно понять и объяснить , почему, сосредоточив главные силы на границе СССР для наступательной операции, Сталин упустил реальный шанс и отказал Жукову в единственно верном выходе из сложившейся тогда ситуации . Подобное мог сделать только недальновидный и психически больной руководитель страны (кстати, сам академик Бехтерев выставил Сталину диагноз «Паранойя»), поскольку раз войска уже были сосредоточенны на границе для наступления, а не обороны ,то нельзя было медлить и ждать нападения противника !Именно поэтому маршал Жуков всю вину за трагедию 22 июня 1941 года беспрестанно взваливал на Сталина – главного виновника чудовищного кровавого побоища Красной Армии ! Бытует мнение, что параноик Сталин просто струсил и занял опять выжидательную позицию, игнорируя неписанные законы военной стратегии . Исходя из вышесказанного, можно однозначно заявить , что в этой войне победил не Сталин, а в первую очередь героический и угнетённый им советский народ, который этот кровавый тиран не пересталрепрессировать и уничтожать даже после завершения этой кровопролитной войны!





Важно также отметить, что Сталин активно готовился и к войне против Великобритании, в ходе которой должно было произойти «революционное освобождение британских колоний» и новый передел мира. Кроме того, СССР рассчитывал на присоединение, по крайней мере, территорий от Кавказа до Персидского залива, а также черноморских проливов, что являлось заветной геополитической мечтой еще российских монархов. Мало кто знает, что несмотря на начавшую кровопролитную войну сГерманией , советские и британские войска уже 25 августа 1941 года начали захватническое вторжение в Иран. Хотя в советской и в западной литературе всячески подчёркивается «мирный» характер введения войск в Иран, но это была полномасштабная военная операция с многочисленными жертвами.

Как известно, Красная Армия уже побывала в Северном Иране в 1920-1921 гг., когда стремилась разжечь революцию на Востоке. Тогда Персидская Советская Республика смогла продержаться всего лишь год и советские войска были вынуждены бесславно покинуть Иран .В 1941 году Сталин и английские правящие круги были встревожены готовностью немцев превратить Ближний Восток в свой плацдарм и сырьевую базу и поэтому три бригады английских колониальных войск и две армии Закавказского и Среднеазиатского военных округов , несмотря на тяжелую обстановку на фронте и наступление немецких войск , вторглись на территорию Ирана . Обе ,по сути, агрессивные державы использовали своё военное присутствие для обеспечения там своего влияния на долгий срок. У Англии (и США) с этим не было проблем – они могли быть уверены в лояльности нового шаха. Сложнее было Сталину: ему требовалось либо привести к власти в Иране местных коммунистов, либо хотя бы отколоть от Ирана некоторые приграничные территории и присоединить их к СССР.

За 1941-1945 гг. , благодаря советской оккупации , в Иранском Азербайджане развилось движение за объединение этой провинции с Советским Азербайджаном. В результате была провозглашена Демократической Республики Азербайджан. В январе же 1946 года в нейтральной зоне между советской и британской зонами оккупации была провозглашена также просоветская республика Иранского Курдистана. Однако на Потсдамской конференции было решено, что иностранные войска должны быть выведены из Ирана.

Как ни странно, Великобритания сразу же подчинилась этому указу и 2 марта 1946 года вывела свои войска из Ирана. Однако Советский Союз не собирался уходить. Более того, 4 марта советские танки двинулись на Тегеран. Это вызвало жёсткую реакцию на Западе, а США тогда даже пригрозили сбросить атомную бомбу на Баку, если СССР немедленно не уберётся из Ирана. В результате Сталин был вынужден спешно и позорно вывести войска из оккупированного Ирана !

Разве после всего вышесказанного можно сомневаться в великодержавной и гегемонистской политике величайшего авантюриста и злодея современности Сталина и не верить в то, что ради торжества мировой революции он стремился покорить практически весь мир , навязав ему виртуальный и утопический советский социализм!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!

Рекомендую также прочесть:

"Сталин — величайший злодей и авантюрист современности"(https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!