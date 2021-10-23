Мрачная жизнь и таинственный уход Эдгара Аллана По

Эдгар Аллан По (Edgar Allan Poe) был писателем-новатором. Его глубокие, гениальные рассказы и стихи стали основой краткой формы в художественной литературе, что позволило называть По архитектором повествования.

Он стал тем писателем, который изменил все представления людей об ужасах. Эдгар По скрывал в своей душе гораздо больше, чем выражал на бумаге. Как Ворон исследовал сердце тьмы или леденящие кровь факты о прославленном писателе, далее в обзоре.

Судьба Эдгара Аллана По была предопределена

Эдгар Аллан По 1809-1849 гг. Американский писатель.

В своих литературных работах По всегда демонстрировал блестящее владение языком и техникой, а также вдохновенное и оригинальное воображение. Безумно талантливая творческая личность имела соответствующую наследственность. Родители Аллана были профессиональными актерами. Когда он родился они оба были членами репертуарной труппы бостонского театра.

Дэвид и Элизабет По назвали сына в честь персонажа из «Короля Лира» Уильяма Шекспира. Отличное шекспировское начало для будущего гениального писателя. У Эдгара были брат Уильям и сестра Розали. Когда мальчику было три года и отец, и мать умерли от туберкулёза.

У писателя, кажется, судьба была предопределена.

Писатель мог сделать блестящую карьеру военного

По взял на воспитание некий Джон Аллан, преуспевающий экспортёр из Ричмонда, штат Вирджиния. Мальчик получил самое блестящее образование, он учился в лучших школах. В 1825 году был принят в университет Вирджинии в Шарлоттсвилле. Там он стал лучшим учеником, но был вынужден уйти менее чем через год из-за долгов по оплате обучения. Отношения юноши со своим опекуном расстроились и По уехал в Бостон. Там он записался в армию и опубликовал свой первый сборник стихов.

Книга осталась незамеченной читателями и рецензентами. Вторая книга была более тепло встречена публикой. В тот же год, По уволился со службы с честью, в звании офицера. Молодой человек поступил в Военную академию США в Вест-Пойнте. Проучился он там тоже недолго, опять из-за отсутствия средств. Он переехал в Балтимор, где стал жить в доме своей тёти, миссис Марии Клемм.

Вест-Пойнт на Гудзоне, штат Нью-Йорк, США, около 1900 года.

Скандальная женитьба

По издавал свои рассказы и стихи и постепенно становился всё более популярным. В 1836 году писатель женился на своей кузине Вирджинии. Девочке на то время было лишь 13 лет. К этому времени он уже стал весьма известным писателем в Америке. По заявил о себе не только как превосходный автор стихов и художественной литературы, но и как литературный критик, чей уровень воображения и проницательности до сих пор был недостижим в американской литературе.

Вирджиния По умерла, как и мать Эдгара от туберкулёза, в 1847 году. Как считают историки в возрасте 26 лет, так как её возраст в свидетельстве о браке был подделан и увеличен до дозволенного.

Женщины По. Сара Эльмира Ройстер Шелтон и Вирджиния По.

Светлая сторона Эдгара По

Когда он не писал ужасных историй, то проявлял свою светлую сторону. По был роковым красавцем с завораживающими глазами. Он славился своими любовными похождениями. Своим пассиям Эдгар писал невероятно романтические любовные записки. Целые поэмы. Подписывался он всегда очень мило, как «Эдди». Это был настоящий манипулятор пера. Женщины просто падали к его ногам.

Эдгар Аллан По был настоящим роковым красавцем.

По был самым горячим поклонником Байрона

Многие считают, что Эдгар Аллан По проводил свои дни, бесконечно сидя за письменным столом. Плотно закрытые шторы, скрип пера — полное посвящение писательскому мастерству. Это было совсем не так. Здесь По тоже следовал по стопам своего кумира лорда Байрона. Он во всём хотел быть похожим на него. Писателя завораживала сумасшедшая и опасная, греховная и порочная личность гениального поэта. Такое поклонение проливает весьма интересный свет на личность самого По, приоткрывая его тёмные стороны.

Эдгар По сделал своё поклонение Байрону предметом настоящего культа.

По опередил намного своё время не только в литературе

Поэма По «Эврика» 1848 года в прозе. В ней всерьёз обсуждается происхождение Вселенной. Писатель описал космологическую теорию большого взрыва задолго до её появления в научном мире. По, не будучи учёным, опередил в этом плане науку и время на невероятные 80 лет!

Памятник Эдгару По в Бостоне.

Писатель любил спорт

Кроме проб пера в сфере живописи, По ещё и успевал совершать спортивные, воистину олимпийские подвиги. Когда ему было всего пятнадцать, он добился известности, проплыв десять километров вверх по реке Джеймс в Вирджинии. Это лишний раз доказывает то, что гениальный человек — гениален во всём!

Гениальный человек - гениален во всём!

Плохая репутация По — враньё?

Во многом судьба репутации По была предрешена неким писателем Руфусом Грисволдом. Именно благодаря его книге 1850 года «Воспоминания об авторе» создалось в обществе негативное мнение о писателе. После этого По стали считать развратным любителем вина и женщин, живущим в моральном вакууме. Эксперты считают, что в своей книге Грисволд банально оболгал писателя из мести.

Руфус Уилмот Грисволд.

Всё дело в том, что когда По работал критиком он в пух и прах раскритиковал одну из книг Грисволда. Тот затаил обиду. Месть не даром называют блюдом, которое подают холодным. В случае с Эдгаром По получилось буквально, ведь к тому времени он был уже в земле.

Благодаря ссоре По с другим писателем к нему приклеился ещё и ярлык наркомана. Это вышло случайно. Потом тот зло пошутил в обществе, что мол, зловещие творения писателя плод его опиумных фантазий. Образ распутного наркомана прижился. Только вот доказательств этому нет. Напротив, врачи-современники По опровергали подобное. Они заявляли, что «никогда не видели никаких признаков того, что По использовал это лекарство».

Писателя оклеветали.

Жуткое пророчество

Роман По «Рассказ Артура Гордона Пима из Нантакета», написанный им в 1838 году окружают таинственные и жуткие обстоятельства. Это был единственный роман автора. Полвека спустя эта страшная история произошла в жизни.

Иллюстрация Карло Никко к роману Эдгара Аллана По «Рассказ Артура Гордона Пима из Нантакета», опубликованного GB Paravia & C, 1924, Турин.

Потерпевшие кораблекрушение и находящиеся в открытом море моряки предались каннибализму. Молодой матрос по имени Ричард Паркер был съеден своими товарищами. В книге По был тоже персонаж с таким именем! Всё было точно так, как описал писатель в своём романе. Страшно, не правда ли? Это совпадение или пророчество вызывает множество вопросов, но совсем не даёт на них ответов.

Сильвестр Сталлоне всегда мечтал сыграть По в кино

Эдгар Аллан По вдохновлял творческие умы всего мира… Иногда это было очень неожиданные личности! Например... Сильвестр Сталлоне! У звезды голливудских боевиков был в разработке проект, посвященный По. В своём Instagram он описывает это как «первый серьёзный сценарий, который я когда-либо написал».

В этом потенциальном биографическом фильме Сталлоне хотел сам исполнить роль знаменитого писателя. Позже он, к счастью, понял, что «не совсем подходит для этой роли». В качестве исполнения своей мечты Сталлоне даже сделал фото в соответствующем костюме и гриме.

Несбывшаяся мечта Сильвестра Сталлоне.

Таинственная кончина

После смерти жены у По была целая череда романтических отношений с разными женщинами. В конце концов писатель решил вступить в брак. Накануне свадьбы, в конце сентября, он по неизвестным причинам прибыл в Балтимор. 3 октября писатель был обнаружен в полубессознательном состоянии, в канаве. Четыре дня спустя он скончался так и не приходя в сознание. Его невеста, Эльмира Шелтон, так никогда и не узнала, что же на самом деле тогда произошло.

Смерть Эдгара Аллана По вполне достойна одного из его рассказов. Непонятно ни как он оказался в Балтиморе, хотя должен был быть в другом месте. Версий о смерти писателя множество. Согласно одним это связано с непереносимостью им алкоголя. Несмотря на славу пьяницы у По со спиртным были весьма сложные отношения. Его организм совершенно не выносил крепких напитков. Стоило Эдгару выпить бокал шампанского и он был просто в невменяемом состоянии.

Надгробие и памятник на могиле писателя.

В тот роковой вечер, когда его нашли в канаве в бредовом состоянии, он был выпивши. Его одежда была рваной и грязной. Кто-то решил, что его избили хулиганы или грабители. Другие говорили, что это связано с местью обиженной им дамы. Некоторые утверждали, что писатель стал невольной жертвой нелегальной схемы голосования. Тогда как раз проходили местные выборы и подобные случаи часто имели место. Версии указывались разные, вплоть до страшных болезней, вроде опухоли мозга, холеры, туберкулёза, сифилиса и даже бешенства.

Эдгар Аллан По, великий и гениальный писатель скончался не приходя в себя, в больнице Вашингтонского колледжа. Его последними словами были: «Господи, помоги моей бедной душе». Что же унесло жизнь этого мятущегося гения? Свидетельства о смерти и точного указания её причины нет. Этот вопрос по сей день остаётся неразрешимой загадкой. Похороны писателя в 1849 году были организованы в страшной и весьма подозрительной спешке. Людей присутствовало мало. По тогда было всего 40 лет.

Некролог в газете.

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