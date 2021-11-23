10 вариантов уничтожения человечества из космоса

Звездное небо теплой летней ночью – занимательное зрелище. Мы привыкли думать о космосе как о чем-то неведомом и одновременно с этим привлекательным, даже манящим. В космосе наша планета будет спасена, мы найдем приветливых инопланетян, а также узнаем о природных чудесах, о которых можно было только мечтать.

И все же за мерцающими огнями скрываются опаснейшие явления, которые нам как виду могли бы не понравиться до смерти. От горящих шаров газа до сильных всплесков смертельной радиации, у космоса есть масса способов уничтожить нашу цивилизацию. Подборка сделана Listverse.

Астероид

Каждый день Землю забрасывает пыль и камни, падающие из космоса. К счастью для нас, большинство из них сгорают в атмосфере. К несчастью для динозавров, раз в несколько миллионов лет на планету падает астероид размером с небольшой городишко.

66 миллионов лет назад 10-километровый астероид упал на Землю и создал 177-километровый кратер, который навел беспорядок в нашем климате. Он уничтожил виды, которые бродили по Земле свыше 170 миллионов лет.

Хотя астероид вряд ли разрушит планету, ученые NASA полагают, что нечто длиной больше 2 километров может существенно повлиять на жизнь цивилизации.

Взять, к примеру, 4179 Toutatis.

Гамма-лучевой всплеск

Этот 5,4-километровый астероид часто пролетает мимо ряда планет, включая Землю. Хотя вероятность столкновения с ним крошечная, хаотическая орбита астероида делает траекторию полета невозможной для прогнозирования. Следующая близкая встреча с Землей состоится в 2069 году, поэтому давайте надеяться, что Координационное управление планетарной обороны NASA будет работать.

Как следует из названия, гамма-лучевые всплески – это мощнейшие всплески смертельного гамма-излучения. Мы не уверены в их происхождении, но полагаем, что они рождаются в процессе столкновения нейтронных звезд или черных дыр.

Обычно энергия звезды выбрасывается в разных формах. Во время столкновения нейтронных звезд складываются два магнитных поля. Эти поля извергают колоссальное количество энергии в сфокусированных пучках гамма-излучения. Выброс настолько мощный, что его свет за половину Вселенной от нас можно будет увидеть с Земли.

Насколько смертоносны гамма-лучевые всплески?

Это зависит от того, насколько далеко вы от них и находитесь ли на линии огня. Большинство гамма-лучевых всплесков становятся безопасными к тому моменту, как достигнут нас. Но ученые считают, что раз в пять миллионов лет может случаться гамма-лучевой всплеск, который будет достаточно мощным, чтобы навредить Земле. Он может положить конец озоновому слою и жизни на планете.

Солнечная буря

Представьте, что завтра вы просыпаетесь, а электричества нет. И нет способа вернуть его. Все сети взорваны и сгорели, и на их восстановление уйдут дни, месяцы и даже годы. Хотя такой сценарий кажется невероятным, он вполне возможен.

Солнечная буря – это извержение на поверхности Солнца. Обычно оно не оказывает никакого влияния на Землю. Но иногда выпущенная магнитная энергия достаточно мощна, чтобы преодолеть все расстояния от магнитного поля Солнца до нашего. В процессе этого выброса корональной массы происходят странные события, чаще всего электрические перепады и отключения. В 1859 году мощная солнечная буря в Каррингтоне попала в провода и ударила телефонных операторов, и даже телеграфная бумага загорелась.

Повреждения были небольшими, но физик Патрисия Райфф считает, что сегодня такая же буря вызвала бы куда более серьезные последствия, поскольку инфраструктура современности сильно завязана на электричестве. Целые континенты могли бы погрузиться в темноту.

Столкновения галактик

Не все в этом списке гарантированно случится, но этот пункт – точно. Галактика Андромеды мчится через космос на скорости 110 километров в секунду. Через четыре миллиарда лет она столкнется с нашим собственным Млечным Путем, оставив после себя след газа и звездной пыли.

Некоторые звезды будут уничтожены при лобовом столкновении. Другие будут выброшены из своих галактик совсем. Слияние галактик разрушит их и снова стянет, в результате чего в центре образуется новая гигантская сверхмассивная черная дыра и родится совершенно новая галактика.

Сдвиг магнитных полей

Расплавленное ядро Земли вырабатывает магнитное поле – это всем известно. Этот процесс играет важную роль в навигации видов и защищает нас от вредоносного излучения Солнца.

Каждые 200 000–300 000 лет полюса сдвигаются и магнитное поле меняется. Северный полюс станет южным. И поскольку последний сдвиг полюсов произошел 800 000 лет назад, мы стоим на пороге нового.

К несчастью для нас, этот сдвиг не будет мгновенным. Он будет происходить чрезвычайно медленно, и на его завершение уйдет 10 000 лет. За это время магнитное поле будет двигаться по планете, создавая небольшие магнитные поля по всей Земле и ослабляя общую силу большого поля.

В результате этого может пострадать наша ДНК. Если же магнитное поле исчезнет насовсем, разрушения будут катастрофическими.

Вторжение инопланетян

Что у нас есть на инопланетян? Космические корабли в Балтийском море, личные случаи похищения инопланетянами и заявления бывшего министра обороны Канады Пола Хельера о том, что среди нас живет по меньшей мере четыре вида инопланетян.

Дискуссия о существовании не прекращается с самого своего начала. Однако с учетом того, что большинство солнц имеют под боком планетарные системы, сами объединяются в галактики и во Вселенной порядка 200 миллиардов галактик, было бы странно полагать, что кроме нас никого нет.

Некоторые из лучших ученых мира, включая Стивена Хокинга, заявляют, что внеземная жизнь не может не существовать. По сути, за последние пять лет мы сами очень старались выйти на контакт. Но Хокинг предупреждает об опасностях посылания сигналов тем, чьи намерения нам совершенно неизвестны. «Цивилизация, которая получит наше послание, может быть на миллиарды лет впереди и мощнее. Они могут увидеть в нас не больше пользы, чем мы видим в бактериях».

Если история нас чему и научила, так это тому, что менее развитые виды проигрывают войну.

Расширение Солнца

В центре нашей Солнечной системы находится необычайно маленькая звезда. Она достаточно близка к нам, чтобы океаны не замерзали, но и достаточно далека, чтобы не превратить их в пустыни и не вскипятить.

Что примечательно, эта звезда – обычный желтый карлик в основной фазе своей жизни. В ходе этой стабильной фазы атомы водорода в ее ядре сливаются в атомы гелия и производят солнечную радиацию, которая согревает и освещает нашу планету.

К сожалению, все хорошее когда-нибудь кончается. Будучи возрастом 4,5 миллиарда лет, наше Солнце уже сожгло половину своего водорода. Когда топливо закончится, ядро светила сожмется, а внешние слои втянутся под действием мощной гравитационной силы. Чтобы остаться стабильным, ядро солнца поднимет температуру и расширит внешние слои. В конечном счете Солнце станет красным гигантом, вскипятит океаны, поджарит человечество и поглотит Землю.

Потеря Луны

Луна уходит от Земли на 3,8 сантиметра ежегодно. Хотя потерять ее навсегда будет трудно, рождается вопрос: что будет, если исчезнет Луна?

Представьте это: гигантский астероид, уничтожитель планет, попадает не в Землю, а в Луну. Что произойдет дальше?

Очевидно, под действием гравитационного притяжения Земли, лунная пыль соберется и образует вокруг Земли кольца (как у Сатурна). Метеориты будут разрывать эти кольца, постоянно осыпая мусором поверхность Земли и уничтожая все на его пути.

Потеря гравитационного притяжения Луны также плохо скажется на климате и погоде. Приливная тяга Луны замедляет вращение нашей планеты. Без нее дни будут на 10 часов длиннее, а Земля сдвинется на 60 градусов, приведя в хаос ход наших времен года.

Падающие звезды

«Падающей звездой» обычно называют светящийся газовый след, который остается от метеоров, сгорающих в атмосфере. Но настоящие падающие звезды тоже существуют. Это гигантские горящие шары газа, которые свободно летают по Вселенной.

Происходит это тогда, когда скорость звезды достаточно велика, чтобы та могла покинуть галактику и отправиться блуждать по Вселенной на скорости в десятки тысяч километров в секунду.

Эти гигантские шары ядерной энергии сжигают все на своем пути и уничтожают деликатное равновесие планетарных орбит, рядом с которыми проходят. К счастью для Земли, мы нашли лишь около десятка таких сверхскоростных звезд.

Шансы на то, что одна из них прилетит к нам в этой гигантской Вселенной, крошечные. Конечно, это не помешает ей уничтожить нас, если она все-таки решится заглянуть в нашу Солнечную систему.

Прощай, водород

По мере старения нашей Вселенной, космический пейзаж будет меняться. Как и наше Солнце, большинство звезд во Вселенной медленно выжигают свое топливо и в конечном счете превратятся в чистый углерод.

Большие звезды станут сверхновыми, нейтронными звездами или даже черными дырами, но даже они испарятся или преобразуются, чтобы создать небольшие звезды с такой же судьбой.

Как только весь свободный водород будет использован, не останется больше топлива для создания новых звезд, и Вселенная погрузится в полную тьму. И замерзнет – температура опустится до абсолютного нуля. В таких условиях у жизни нет шансов.

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