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Почему в Америке и Европе нет отчеств, а в России есть у всех?

Наличие отчества в русском языке – явление само собой разумеющееся. Оно есть у многих культур и народов, однако, к примеру, американцы в большинстве своем не имеют понятия о том, что такое патроним. В чем причина столь разного подхода к именной формуле, и из каких частей состоит имя в западных странах?

История русских имен, состав и происхождение

Полное русское имя по типу и происхождению похоже на общеевропейскую систему с некоторыми отличительными особенностями. Оно состоит из имени, отчества и фамилии. Личное имя – то, которое человек получил при рождении.

Дохристианские имена происходили от чисел, времен года, поверий, животных и т.д., например, Девятко, Зима, Немил, Щука. Они тесно переплетались с прозвищами, которые считались распространенными. Вместе с увеличением влияния церкви языческие имена постепенно вытеснялись.

Особое внимание стоит уделить представителям благородных сословий. В частности династия Рюриковичей имела собственный набор имен: Ярослав, Всеволод, Изяслав и др. Все их объединяет двухосновный состав и возвышенный смысл. На этом этапе началось заимствование имен: Ольга, Олег, Игорь – все они произошли из скандинавского.

С принятием христианства появилось много греческих, древнееврейских, латинских и прочих имен.

Детей часто называли в честь святых, также многие имена ассимилировались – упрощались для более понятного и привычного звучания. Например, Иоанн стал Иваном, Иулиания – Ульяной.

Почему в Америке и Европе нет отчеств, а в России есть у всех?

 

Современный период ознаменовался «взрывом» новых имен, которые происходили от растений, терминов, химических элементов и, конечно, революционных событий: Исталина, Эрлен, Ноябрина, Авангард и др.

Отчество или патроним – это и есть самое главное отличие русской именной формулы от западных традиций. Оно выполняет сразу несколько функций: отличает обладателя от другого человека с таким же именем, проясняет родство и используется в качестве формы вежливости.

Когда фамилий еще не было, отчества полностью заменяли их, хотя были далеко не у всех. Первые упоминания о патронимах встречаются в 954 г., но к 13-му веку они употреблялись все еще редко. Иметь отчество сперва могли только представители знатных родов. Много нюансов было связано с окончанием патронима.

Например, обыкновенному рабочему человеку не разрешалось иметь отчество на -ович, так как оно считалось уделом князей и знати Великой Руси. С 14-го века представитель неблагородного сословия мог получить его только от царя. Простому человеку позволялось иметь отчество вроде «Иван Петров сын» или просто «Иван Петров».

Интересный факт: после специального указа Петра I в 18-м веке каждый человек в официальных документах должен быть записан по имени, отчеству и фамилии. Так из документооборота окончательно исчезли прозвища, неофициальные формы обращения и т.п.

Фамилии возникли гораздо позже и произошли от патронимов, прозвищ, разных родовых имен. Первые упоминания о них встречаются в 12-15 вв. относительно жителей Великого Новгорода. Как и в случае с отчествами, они появлялись неравномерно – сперва у князей, бояр, затем у дворян и т.д.

Почему в Америке и Европе нет отчеств?

Сложно спорить с тем, что американские имена отличаются разнообразием. Это объясняется тем, что население состоит из большого количества наций и формирование его происходило на протяжении многих веков.

Изначально отчество имели практически все народы мира. А фамилии появились лишь в 10-м веке. Они происходили чаще всего от прозвищ, а затем отчеств родоначальников семей. Однако вместе с возникновением фамилий отчества сразу потеряли свою значимость – родового имени и так было достаточно для идентификации человека.

Почему в Америке и Европе нет отчеств, а в России есть у всех?

Пример немецкого паспорта. Графа “отчество” не предусмотрена

Потребность в фамилиях объясняется экономическим развитием. Многие начали заниматься каким-либо делом, которое превращалось в семейный бизнес. Определить статус и род деятельности человека можно было именно по фамилии. В России и ряде других стран отчества стали неотъемлемой частью имени в связи с тем, что фамилии появились намного позже, да и то не у всех.

В западных и европейских странах используется среднее имя, которое стоит между личным именем и фамилией (вроде нашего отчества). Зачастую его дают ребенку в честь ближайших родственников или крестных родителей.

Источник : https://kipmu.ru/

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