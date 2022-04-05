Как не повторять ошибки родителей в собственных отношениях: 3 шага

«Никогда не буду вести себя как мама!» — обещаем мы себе. «В моей семье все будет по-другому», — уверены мы. Но в какой-то момент ловим себя на родительских словах и интонациях, ловим себя в похожих ситуациях и с похожими проблемами. Как это работает? И что мы можем изменить?

Мы можем считать, что живем исключительно своим умом, но это не меняет того, что люди всегда остаются частью своего рода. В разных сферах жизни — в романтических отношениях, в воспитании детей, в обращении с деньгами, в принятии решений — наш род влияет на нас. И тем больше, чем меньше мы это осознаем.

КАКИЕ РОДОВЫЕ СЦЕНАРИИ БЫВАЮТ?

Родовых сценариев очень много, ведь они охватывают все сферы жизни. К примеру, есть те, что связаны с построением семьи:

Созависимость

Если в роду были люди с зависимостью — алкогольной, наркотической, игровой, — то весьма вероятно, что мы унаследовали этот сценарий и перенесли его на свои отношения.

Что это значит? Что мы обязательно найдем зависимого партнера, чтобы его спасать, контролировать, стыдить и снова спасать. Может быть, построим отношения с тем, у кого бесконечные проблемы с работой, кто часто оказывается в депрессии, с трудоголиком или с женатым человеком. Будем вытаскивать партнера из проблем, растапливать его холодное сердце, будем музой, опорой и пожертвуем собой ради любви.

«Везу все на себе»

По-научному, этот сценарий подразумевает нашу гиперфункциональность, когда один член семьи несет на себе очень много. Все семейные дела в его руках. Он организует, контролирует, делает. Очень устает, копит чувство несправедливости, но ослабить напор не может. Тем более, что в пару ему обычно находится гипофункциональный партнер.

«Семья без мужчин»

Это тот случай, когда в семье три или больше поколения женщин живут без мужчин. Например, у бабушки муж не вернулся с войны. Мама вышла замуж, родила ребенка, развелась. Дочь живет с мамой и бабушкой, мечтает о любви, но не имеет опыта присутствия мужчины в ее буднях. Не имеет модели семьи, в которой есть мужчина. А потому подсознательно воспринимает мужчин как необязательную часть семьи.

Как могут выглядеть сценарии, касающихся других сфер жизни?

Здоровье: «мы не ходим по врачам» или «у нас мужчины умирают рано и внезапно».

«мы не ходим по врачам» или «у нас мужчины умирают рано и внезапно». Работа: «у нас все работяги, а не барыги» или «мы зарабатываем головой, а не руками».

«у нас все работяги, а не барыги» или «мы зарабатываем головой, а не руками». Модель поведения: «сиди тихо, не высовывайся», «жить нужно честно и бедно».

КАК ПЕРЕДАЮТСЯ РОДОВЫЕ СЦЕНАРИИ?

Вот некоторые из способов, которые встречаются чаще всего:

Через ролевые модели

Именно в семье мы узнаем, как живут люди, как они ведут себя в разных ситуациях. Вполне естественно, что потом мы ведем себя так, как научились у близких.

Через семейные поговорки и присказки

Если девочка часто слышит от старших женщин фразу «Чего с этих мужиков возьмешь», то это постепенно, но неизбежно формирует у нее соответствующее отношение к мужчинам.

Через семейные мифы

Мифы — это важные идеи о том, кто мы, как семья. Они формируют нашу семейную идентичность. Если семейный миф жесткий, то он сильно ограничивает варианты развития жизни членов семьи и определяет их выборы.

Про моего дедушку по маме рассказывали так: «Его отправляли председателем в захудалый колхоз, он поднимал этот колхоз, его отправляли в следующий». Это героический миф в мягком варианте — один из распространенных мифов в нашей стране. Быть ребенком такого отца и внуком такого деда означает постоянно преодолевать препятствия, предъявлять высокие требования к себе, всегда чего-то достигать и ощущать провал собственной жизни, если в ней нет места подвигу.

Через семейные тайны

Известный психоаналитик Франсуаза Дольто говорила: «Все, что замалчивается в первом поколении, второе носит в теле».

Предположим, один из членов семьи попал в сумасшедший дом и там умер. Из лучших побуждений об этом не говорили, скрывали. Однако ребенок, растущий в семье, замечал, что, когда кто-то шутит про сумасшедший дом, мама замирает и напрягается. Когда ребенку друг крикнул в ссоре: «Ты — псих!», мама прибежала в комнату ужасно злая и закричала, что нельзя так говорить. Ребенок чувствует смутную, неосознаваемую тревогу, связанную с психическим здоровьем.

КАК СТАТЬ СВОБОДНЕЕ ОТ СЦЕНАРИЕВ РОДА?

Есть хорошая новость: многие сценарии нашего рода вполне адаптивны и не вредят нам. Если мы родились и дожили до взрослого возраста, значит, наш род умеет выживать и многое делал правильно. Но какие-то стратегии, скорее всего, все-таки не пойдут нам не на пользу. Поэтому стоит сделать их гибче. Как?

Заметить и осознать свои родовые сценарии. Для этого вспоминайте то, что вы когда-либо слышали об истории своего рода, ищите информацию о ней, разговаривайте с родственниками. И наблюдайте за собой. Создать «копилку» вариантов поведения, отличного от вашего сценария. Допустим, гиперфункциональность — ваше второе имя. Смотрите и складывайте в «копилку» то, как ведут себя люди, ею не страдающие. К примеру, вы приходите в гости к подруге. Она говорит: «Ох, устала сегодня, ничего не готовила. Позвонила мужу, он заедет за готовой едой». Мотайте на ус: так тоже можно. Пробовать по-другому. Какие небольшие реалистичные действия вы можете сделать, чтобы добавить гибкости в ваши сценарии? О чем можете с собой договориться? Если ваш сценарий — «не высовывайся» — может быть, назначить встречу с шефом и обсудить ваши перспективы? Если созависимый — может, спрашивать себя три раза в день: «Чьими проблемами я сейчас занимаюсь? Где границы моей ответственности в этом вопросе?» Если в вашей семье принята пассивная агрессия — может, рисковать говорить о своем недовольстве открыто, хотя бы в не самых острых темах?

Менять родовой сценарий — совсем не просто и не быстро. Полностью избавиться даже от явно деструктивных сценариев за одно поколение вряд ли возможно. Но эту внутреннюю работу точно стоит начать, чтобы строить свою жизнь гибче и чтобы передать своим детям более адаптивные сценарии.

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